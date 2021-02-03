Коронавирус в Португалии: на помощь идет бундесвер

По сравнению с другими странами ЕС, в 2020 году ощутившими на себе всю тяжесть удара пандемии коронавируса, Португалия относительно спокойно перенесла первую и вторую волну. Но в 2021 году ситуация резко изменилась: с января число заражений стало стремительно расти, а уже к началу февраля в Португалии были зафиксированы самые высокие показатели смертности от ковида и рекордное количество новых случаев заболевания.

Актуальный кумулятивный показатель (количество новых заражений коронавирусом на протяжении последних семи дней) составил 850 на 100 тысяч человек. По данным министерства здравоохранения Португалии, с начала пандемии около 43 процентов всех зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом и 44 процента смертей приходятся на январь 2021 года.

"Ужасной ситуацией" назвал происходящее в стране премьер-министр Антониу Кошта. В интервью телеканалу TVI он сказал, что Португалия переживает "тяжелейший период", который, по его прогнозам, продлится еще несколько недель.

С начала 2021 года число заражений коронавирусом в Португалии стремительно растет

"Ситуация очень напряженная, - подтверждает Райнхард Науманн (Reinhard Naumann), глава лиссабонского отделения немецкого Фонда имени Фридриха Эберта. - Жители страны очень переживают из-за драматического развития событий на протяжении последних двух-трех недель".

Всплеск заражений из-за британского штамма и ослабления локдауна

Причинами резкого ухудшения ситуации власти страны считают появление и распространение в стране мутировавшего штамма коронавируса B.1.1.7, впервые появившегося в конце прошлого года в Великобритании, и ослабление ограничений перед Рождеством. В настоящее время в стране снова действует жесткий локдаун: школы, магазины и рестораны закрыты, передвижение по стране ограничено.

В конце января правительство ввело 15-дневный запрет на выезд из страны для своих граждан, надеясь таким образом предотвратить дальнейшее распространение вируса за границу и дождаться нормализации ситуации.

Машинам скорой помощи иногда приходится ждать несколько часов, прежде чем пациента примут в одну из переполненных больниц. Из 850 коек в отделениях интенсивной терапии, предназначенных для больных ковидом, осталось всего семь свободных мест, сообщило агенство Reuters 30 января.

Машины скорой помощи ждут несколько часов, чтобы пациентов приняли в больницу

Еще около 6700 больных с менее тяжелыми симптомами проходят лечение в стационарных отделениях. Перед некоторыми больницами установлены палатки для приема вновь прибывших больных: врачи определяют, кому из пациентов необходимо оказать помощь в первую очередь, в зависимости от температуры и уровня кислорода в крови. В стране в спешном порядке создаются полевые госпитали.

Германия направила помощь в Португалию

Одной из самых больших проблем, которую испытывает в настоящий момент Португалия, стала катастрофическая нехватка медицинского персонала. Правительство 30 января сообщило, что 70 процентов медиков в стране заражены коронавирусом.

На этом фоне Министерство здравоохранения Португалии на прошлой неделе обратились к Германии, направив министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) письмо с просьбой о помощи в борьбе с пандемией. Сразу после этого немецкое Минобороны направило в Португалию бригаду военных медиков, которые должны были оценить ситуацию и понять, какую помощь страна может оказать португальцам.

В марте прошлого года самолеты бундесвера доставляли больных ковидом на лечение в Германию. Фото из архива

31 января официальный представитель бундесвера сообщил, что Германия предоставит Португалии финансовую поддержку и помощь с медицинским персоналом. Немного позднее Минобороны уточнило, что вскоре в Лиссабон из ФРГ вылетят восемь военных врачей, дополнительный медперсонал и санитарная бригада.

3 февраля в Португалию прибыла команда из 26 немецких военнослужащих. Минобороны ФРГ также прислал 40 мобильных и десять стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 инфузионных аппаратов. Первоначально планировалась также, что немецкие военные создадут 150 койко-мест в полевом госпитале, однако португальские власти посчитали, что в этом нет необходимости.

Между тем с начала февраля в Португалии началась вакцинация очередной группы риска, которую составляют люди старше 80 лет. Правда, местные СМИ пишут о "символическом старте вакцинации", поскольку в стране, впрочем, как и в остальных государствах ЕС, наблюдается глобальная нехватка вакцины. Тем не менее, правительство планирует к концу марта обеспечить полную вакцинацию 800 тысяч человек, а еще полмиллиона жителей страны с 10-милионным населением должны получить первую дозу прививки.

Смотрите также: