Коронавирус в Португалии: на помощь идет бундесвер

По сравнению с другими странами ЕС, в 2020 году ощутившими на себе всю тяжесть удара пандемии коронавируса, Португалия относительно спокойно перенесла первую и вторую волну. Но в 2021 году ситуация резко изменилась: с января число заражений стало стремительно расти, а уже к началу февраля в Португалии были зафиксированы самые высокие показатели смертности от ковида и рекордное количество новых случаев заболевания.
Актуальный кумулятивный показатель (количество новых заражений коронавирусом на протяжении последних семи дней) составил 850 на 100 тысяч человек. По данным министерства здравоохранения Португалии, с начала пандемии около 43 процентов всех зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом и 44 процента смертей приходятся на январь 2021 года.
"Ужасной ситуацией" назвал происходящее в стране премьер-министр Антониу Кошта. В интервью телеканалу TVI он сказал, что Португалия переживает "тяжелейший период", который, по его прогнозам, продлится еще несколько недель.
С начала 2021 года число заражений коронавирусом в Португалии стремительно растет
"Ситуация очень напряженная, - подтверждает Райнхард Науманн (Reinhard Naumann), глава лиссабонского отделения немецкого Фонда имени Фридриха Эберта. - Жители страны очень переживают из-за драматического развития событий на протяжении последних двух-трех недель".
Всплеск заражений из-за британского штамма и ослабления локдауна
Причинами резкого ухудшения ситуации власти страны считают появление и распространение в стране мутировавшего штамма коронавируса B.1.1.7, впервые появившегося в конце прошлого года в Великобритании, и ослабление ограничений перед Рождеством. В настоящее время в стране снова действует жесткий локдаун: школы, магазины и рестораны закрыты, передвижение по стране ограничено.
В конце января правительство ввело 15-дневный запрет на выезд из страны для своих граждан, надеясь таким образом предотвратить дальнейшее распространение вируса за границу и дождаться нормализации ситуации.
Машинам скорой помощи иногда приходится ждать несколько часов, прежде чем пациента примут в одну из переполненных больниц. Из 850 коек в отделениях интенсивной терапии, предназначенных для больных ковидом, осталось всего семь свободных мест, сообщило агенство Reuters 30 января.
Машины скорой помощи ждут несколько часов, чтобы пациентов приняли в больницу
Еще около 6700 больных с менее тяжелыми симптомами проходят лечение в стационарных отделениях. Перед некоторыми больницами установлены палатки для приема вновь прибывших больных: врачи определяют, кому из пациентов необходимо оказать помощь в первую очередь, в зависимости от температуры и уровня кислорода в крови. В стране в спешном порядке создаются полевые госпитали.
Германия направила помощь в Португалию
Одной из самых больших проблем, которую испытывает в настоящий момент Португалия, стала катастрофическая нехватка медицинского персонала. Правительство 30 января сообщило, что 70 процентов медиков в стране заражены коронавирусом.
На этом фоне Министерство здравоохранения Португалии на прошлой неделе обратились к Германии, направив министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) письмо с просьбой о помощи в борьбе с пандемией. Сразу после этого немецкое Минобороны направило в Португалию бригаду военных медиков, которые должны были оценить ситуацию и понять, какую помощь страна может оказать португальцам.
В марте прошлого года самолеты бундесвера доставляли больных ковидом на лечение в Германию. Фото из архива
31 января официальный представитель бундесвера сообщил, что Германия предоставит Португалии финансовую поддержку и помощь с медицинским персоналом. Немного позднее Минобороны уточнило, что вскоре в Лиссабон из ФРГ вылетят восемь военных врачей, дополнительный медперсонал и санитарная бригада.
3 февраля в Португалию прибыла команда из 26 немецких военнослужащих. Минобороны ФРГ также прислал 40 мобильных и десять стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 инфузионных аппаратов. Первоначально планировалась также, что немецкие военные создадут 150 койко-мест в полевом госпитале, однако португальские власти посчитали, что в этом нет необходимости.
Между тем с начала февраля в Португалии началась вакцинация очередной группы риска, которую составляют люди старше 80 лет. Правда, местные СМИ пишут о "символическом старте вакцинации", поскольку в стране, впрочем, как и в остальных государствах ЕС, наблюдается глобальная нехватка вакцины. Тем не менее, правительство планирует к концу марта обеспечить полную вакцинацию 800 тысяч человек, а еще полмиллиона жителей страны с 10-милионным населением должны получить первую дозу прививки.
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Без святой воды
Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.
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Коронавирус в Германии - 2020
Осел в маске
В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.
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Коронавирус в Германии - 2020
Оставайтесь дома!
Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.
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Коронавирус в Германии - 2020
Съедобная бумага
Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.
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Коронавирус в Германии - 2020
Любовь во время короны
Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.
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Коронавирус в Германии - 2020
Хоум-офис для балерины
Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.
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Коронавирус в Германии - 2020
Дурацкий коронавирус!
В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!
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Коронавирус в Германии - 2020
Без Октоберфеста
Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.
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Коронавирус в Германии - 2020
Маски для монархистов
Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.
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Коронавирус в Германии - 2020
Концерт на грузовике
Еще одним признаком коронавирусного времени стали концерты музыкантов в необычных местах или необычных форматах. Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. В начале мая он совершил турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау.
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Коронавирус в Германии - 2020
Первая тренировка
В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов являлось соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.
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Коронавирус в Германии - 2020
Очереди за щенками
Летом немецкие собаководы сообщили о небывалом спросе на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая в режиме хоум-офиса, посчитали нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома. Большой популярностью пользовались лабрадоры и золотистые ретриверы.
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Коронавирус в Германии - 2020
Кинотеатр для олдтаймеров
После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".
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Коронавирус в Германии - 2020
Пустые бордели
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.
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Коронавирус в Германии - 2020
Не поедем на Майорку
Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.
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Коронавирус в Германии - 2020
И яйца, и радость
Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.
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Коронавирус в Германии - 2020
Коронавирусный колокол
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.
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Коронавирус в Германии - 2020
COVID-отрицатели
Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.
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Коронавирус в Германии - 2020
Курящий вирусолог
Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.
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Коронавирус в Германии - 2020
Плюшевая "Панда-Мия"
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.
Автор: Максим Нелюбин