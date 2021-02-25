 Коронавирус: в ЕС хотят к лету ввести цифровые паспорта вакцинации | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 25.02.2021

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Коронавирус

Коронавирус: в ЕС хотят к лету ввести цифровые паспорта вакцинации

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 113 млн человек во всем мире, свыше 2,5 млн скончались. Выздоровели более 89 млн пациентов. DW следит за событиями 26 февраля.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после саммита ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после саммита ЕС

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 113 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 89 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 26 февраля (время московское).

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Все лидеры стран - членов Евросоюза считают, что необходимо ввести цифровые паспорта вакцинации от коронавируса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по итогам специального онлайн-саммита, посвященного борьбе с пандемией. По словам главы германского правительства, предварительная работа уже проведена, чтобы гарантировать совместимость национальных сертификатов. До выработки итогового варианта потребуется не более трех месяцев. Решение по основным данным, которые необходимо будет вносить в подобные документы, примет Еврокомиссия.

В то же время введение данных паспортов не означает, что свободно путешествовать смогут лишь их владельцы, отметила Меркель. "По этому вопросу пока не принято никаких политических решений", - заявила она. Кроме того, по словам канцлера ФРГ, не исключено, что в связи с мутациями вируса "нам придется проходить вакцинацию" регулярно в течение длительного периода времени. В этой связи ЕС работает над долгосрочным наращиванием прививочных мощностей. Для этого была создана целевая рабочая группа во главе с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном. Данный шаг позволит объявить необходимые тендеры и продолжить исследования, уверены в Брюсселе.

Хроника пандемии 25 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Андрей Гурков


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