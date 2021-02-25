Коронавирус: в ЕС хотят к лету ввести цифровые паспорта вакцинации

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 113 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 89 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 26 февраля (время московское).

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Все лидеры стран - членов Евросоюза считают, что необходимо ввести цифровые паспорта вакцинации от коронавируса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по итогам специального онлайн-саммита, посвященного борьбе с пандемией. По словам главы германского правительства, предварительная работа уже проведена, чтобы гарантировать совместимость национальных сертификатов. До выработки итогового варианта потребуется не более трех месяцев. Решение по основным данным, которые необходимо будет вносить в подобные документы, примет Еврокомиссия.

В то же время введение данных паспортов не означает, что свободно путешествовать смогут лишь их владельцы, отметила Меркель. "По этому вопросу пока не принято никаких политических решений", - заявила она. Кроме того, по словам канцлера ФРГ, не исключено, что в связи с мутациями вируса "нам придется проходить вакцинацию" регулярно в течение длительного периода времени. В этой связи ЕС работает над долгосрочным наращиванием прививочных мощностей. Для этого была создана целевая рабочая группа во главе с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном. Данный шаг позволит объявить необходимые тендеры и продолжить исследования, уверены в Брюсселе.

Хроника пандемии 25 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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