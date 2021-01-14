Коронавирус: Словакия протестирует всех

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 95 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 68 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 18 января (время московское).

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Словакия с 18 января снова запускает массовое тестирование на коронавирус, а с 26 января по 7 февраля ужесточает запрет на выход из дома: на работу смогут ходить только те, у кого есть негативный тест на коронавирус. В октябре-ноябре 2020 года Словакии удалось протестировать практически всех жителей страны старше 10 лет, пишет dpa. Всего в стране живут около 5,5 млн человек.

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Вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступил за продление и ужесточение локдауна в стране. Нужно принять дальнейшие меры, заявил он в программе издания Bild "Верные вопросы". Он допустил, что может быть введен запрет на выход из дома, но сказал, что это не первая из всех необходимых мер. Это заявление Шольц сделал в преддверии совещания федерального правительства с региональными властями Германии. Оно пройдет 19 января, раньше запланированного. Ожидается, что на совещании обсудят новые меры борьбы с распространением коронавируса.

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Бразилия допустила к использованию в стране британско-шведскую вакцину AstraZeneca и китайскую CoronaVac. Первой в стране прививку получила медсестра из Сан-Паулу. Ранее бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило запрос на одобрение использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в экстренных случаях.

Бразилия вслед за США занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом и умерших от него. В стране скончались около 210 тысяч человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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