В Германии за сутки скончались около 1000 человек

За минувшие сутки в ФРГ от последствий заболевания COVID-19 скончались 964 человека. Общее количество смертельных случаев выросло до 33 071, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) утром в четверг, 31 декабря.

В статистике RKI по летальным исходам учитываются и те случаи, когда вирус являлся непосредственной причиной смерти, и те, когда он, по всей видимости, способствовал смерти пациента на фоне ослабления организма, вызванного другими заболеваниями. Поэтому говорится, что человек умер от коронавируса или с коронавирусом, отмечает агентство epd.

Общее количество заражений в Германии с начала пандемии выросло до 1 719 737 человек - на 32 552 больше, чем днем ранее. Уровень заражаемости за минувшие семь дней составил 139,8 случая на 100 тысяч человек. Это значительно выше критической отметки в 50 случаев, установленной политиками и органами здравоохранения.

Агентство dpa, в частности, отмечает, что высокие показатели связаны, в частности, с тем, что на Рождество (25 декабря) проводилось меньше тестов, и статистика передавалась с запозданием. В этой связи сегодняшние данные отчасти обусловлены получением необходимых данных.

Жесткий локдаун в Германии

с 16 декабря в ФРГ действует жесткий локдаун, который продлится минимум до 10 января 2021 года.

Накануне, отвечая на вопрос об открытии школ и детских садов, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) отметил, что этот вопрос будет решаться на совещании руководства федеральных земель с властями в Берлине 5 января. По словам министра, "лучше сейчас на неделю дольше" оставаться в режиме локдауна, чем снять его "на неделю раньше" необходимого. Строгое ограничение контактов в любом случае будет требоваться и после 10 января, уверен Шпан.

26 декабря - на день ранее официально запланированного для ЕС срока - в Германии началась вакцинация. Прививку получили несколько десятков жителей одного из домов для престарелых в федеральной земле Саксония-Анхальт, в том числе 101-летняя женщина.

Всего в мире с начала пандемии, по состоянию на утро 31 декабря, зарегистрированы более 83 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, около 59 миллионов человек считаются выздоровевшими, более 1,8 миллиона пациентов скончались.

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