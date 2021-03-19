 Коронавирус: Олимпиада в Токио пройдет в отсутствие зрителей из-за рубежа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2021

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Мир

Коронавирус: Олимпиада в Токио пройдет в отсутствие зрителей из-за рубежа

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им заразились почти 123 млн человек, более 2,7 млн скончались. Выздоровели более 99 млн пациентов. DW следит за событиями 20 марта.

Логотип Tokyo 2020 на здании, справа - дорожный знак въезд запрещен

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена почти у 123 млн жителей планеты. Более 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 99 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 20 марта (время московское).

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Запланированные на этот год в Токио летние Олимпийские игры и летняя Паралимпиада из-за пандемии коронавируса пройдут в отсутствие зарубежных зрителей. Об этом решении сообщили по видеосвязи Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международному паралимпийскому комитету (МПК) организаторы мероприятий. По их словам, тем самым они хотят прояснить ситуацию для живущих за пределами Японии обладателей входных билетов на соревнования и предоставить им возможность «подкорректировать» планы летних поездок. Олимпиада в Токио была изначально запланирована на июль-август 2020 года, но из-за пандемии ее перенесли на год - Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Название "Токио-2020" было решено сохранить.

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Премьер-министр Пакистана Имран Хан инфицирован коронавирусом, об этом сообщил в своем микроблоге Twitter министр здравоохранения страны Файсал Султан. По его словам, глава правительства уже ушел на самоизоляцию. Два дня назад Имрану Хану сделали прививку от коронавируса.

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Доза вакцины AstraZeneca в руках медика

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) пригрозила фармацевтическому концерну AstraZeneca запретом на экспорт вакцины за пределы ЕС. "У нас имеется возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должна выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начинать поставки в другие страны", - заявила фон дер Ляйен в интервью изданиям группы Funke. Ранее она обвиняла компанию в том, что в первом квартале 2021 года та поставила Европе лишь 30 процентов обещанного объема продукции.

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В России суточный прирост заражения вирусом SARS-CoV-2 составил 9362 случая, из них в Москве - 1728, сообщил оперативный штаб. За минувшие сутки в результате COVID-19 или связанных с этой болезнью обстоятельств скончались 392 человека. В общей сложности в стране с начала эпидемии коронавируса официально зарегистрированы 4 447 570 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 94 569 умерших и 4 060 652 выздоровевших.

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В Германии за последние сутки выявлены 16 033 новых случая заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщил Институт имени Роберта Коха. Ровно неделю назад суточный показатель инфицирования составлял почти на 3200 случаев меньше - 12 674. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране возрос до 99,9 на 100 тысяч жителей (днем ранее - 95,6). За последние 24 часа в стране от последствий коронавирусной инфекции скончались 207 человек. Тем самым общее число летальных исходов, связанных с SARS-CoV-2, с начала пандемии составило 74 565. В свою очередь общее число инфицированных в ФРГ с начала пандемии составило 2 645 783.

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Федеральное объединение предприятий малого и среднего бизнеса (Bundesverband mittelständische Wirtschaft) призвало правительство ФРГ к смене курса в политике по преодолению кризиса, вызванного пандемией. В письме, обращенном к Ангеле Меркель (Angela Merkel), глава организации Маркус Йергер (Markus Jerger) указал, что в противном случае в глубоком кризисе окажутся целые отрасли экономики - такие, как туризм, ресторанный бизнес и розничная торговля. 

По мнению Йергера, фиксация внимания на числе новых заражений за неделю на сто тысяч жителей оказалась неправильным подходом, поскольку этот показатель неточно отображает развитие эпидемиологической ситуации. Йергер указывает, что помимо него для объективной оценки ситуации стоит учитывать такие факторы, как наличие свободных мест в палатах интенсивной терапии и число больных с осложнениями.

Вакцинация полицейских в Рейнланд-Пфальце

Вакцинация полицейских в Рейнланд-Пфальце

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В Германии растет готовность населения делать прививки от коронавируса. 72 процента жителей согласны на вакцинацию, это результат опроса, проведенного от имени Федеральной ассоциации производителей лекарств для медиагруппы Funke. В репрезентативном исследовании, проведенном в феврале, участвовали 1000 человек. Согласно ему, люди с более высоким доходом и пожилые особенно охотно идут на прививку от коронавируса. При этом уровень одобрения антикоронавирусных мер у населения явно снижается. Только 66 процентов считают их целесообразными.

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Правительство Италии приняло антикризисный пакет в объеме 32 млрд евро. 11 млрд евро из него будут направлены на поддержку компаний, особенно пострадавших от экономических последствий пандемии. 8 млрд евро пойдут на социальную помощь населению, еще 5 млрд предназначены на финансирования системы здравоохранения и организацию кампании по вакцинации от коронавируса.

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В Париже и нескольких других регионах Франции вступил в силу режим локдауна, который продлится месяц. Примерно каждый третий из 67 миллионов жителей страны пострадал от введения жестких ограничительных мер, пишет агентство dpa. В 16 административных районах все второстепенные магазины, кроме книжных и музыкальных, должны быть закрыты. Людям разрешено передвигаться только в радиусе 10 км от места проживания. Эти меры могут быть распространены на другие части страны, предупредили власти. Третью волну пандемии они связывают с появлением "британского штамма" коронавируса.

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Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую прививку от коронавируса. Вакцинация проходила в прямом эфире. Использовалась для нее разработанная при участии оксфордских ученых вакцина AstraZeneca.

После укола Джонсон заявил, что "не почувствовал буквально ничего", и призвал жителей Соединенного Королевства последовать его примеру и привиться от COVID-19. Кампания по вакцинации населения идет в Великобритании полным ходом. В стране привиты уже более 25 млн человек.

В понедельник, 15 марта, в ЕС было приостановлено использование вакцины AstraZeneca в связи с сообщением о нескольких случаях тромбоза, в том числе с летальным исходом, у привившихся этим препаратом пациентов. Однако после того как Европейское медицинское агентство EMA рекомендовало не отказываться от этой вакцины, с 19 марта ее применение возобновили в ряде стран Евросоюза, в том числе Франции и Германии.

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Несмотря на растущие суточные показатели новых заражений, правительство федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Германии разрешило кафе и ресторанам с понедельника, 22 марта, снова начать обслуживать посетителей на улице. При этом оговаривается, что послабления будут действовать только в районах, где число новых заражений за неделю в пересчете на сто тысяч жителей не превышает 100.

Кроме того, чтобы получить столик, посетители должны будут предъявить негативный экспресс-тест на коронавирус. Маски разрешается снимать только уже сидя за столиком. Сидеть вместе за столом могут максимум пять человек из двух домохозяйств.

Бары, кафе и рестораны оставались в Германии закрытыми на протяжении более четырех месяцев, с ноября 2020 года.

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После переговоров с правительствами федеральных земель канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала ускорить темпы вакцинации в стране. "Мы можем ускориться и проявить больше гибкости, - сказала она. - Наш девиз: прививаться, прививаться, прививаться". Ожидается, что с апреля прививку от коронавируса можно будет сделать в Германии не только в специальных центрах вакцинации, но и в приемных у домашних врачей.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 19 марта >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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