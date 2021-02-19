 Коронавирус: глава Минздрава Аргентины уволился из-за прививки знакомых | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 20.02.2021

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Коронавирус

Коронавирус: глава Минздрава Аргентины уволился из-за прививки знакомых

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 111 млн человек во всем мире, свыше 2,4 млн скончались. Выздоровели более 86 млн пациентов. DW следит за событиями 20 февраля.

Санитрака проверяет температуру тела у прохожего в Буэнос-Айресе

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 111 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 86 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 20 февраля (время московское).

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Impfstart in Europa - Zypern

В одном из центров вакцинирования на Кипре

Власти Кипра отложили открытие въезда в страну для российских туристов до 1 апреля. Об этом сообщили в посольстве России в Никосии, передает "Интерфакс". В дипмиссии отметили, что Минздрав Кипра будет каждую неделю пересматривать категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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Всемирный банк планирует до конца марта выделить 1,6 млрд долларов на закупку вакцины для 12 самых бедных стран, в частности Бангладеш, Туниса и Эфиопии. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента банка Дэвида Малпасса, следующим этапом будет поддержка еще 30 бедных стран. В рамках специальной программы Всемирный банк заказал вакцину на общую сумму 12 миллиардов долларов.

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Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия ушел в отставку. Как сообщает агентство Reuters, оставить свой пост министру предложил президент Альберто Фернандес. Причиной стали сообщения в СМИ о том, что несколько знакомых министра привились от коронавируса вне очереди. По данным государственных СМИ, должность займет заместительница Гарсии Карла Виццотти. Ранее аналогичный скандал разгорелся в Перу, где несколько политиков также получили прививку раньше установленного для них срока и вынуждены были после этого подать в отставку.

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В Туркменистане, власти которого не подтвердили еще ни одного случая заражения коронавирусом, началась кампания по вакцинации населения российским препаратом "Спутник V". Как сообщают местные СМИ, записаться на прививку в районные поликлиники могут граждане, достигшие 18 лет. Объявления о вакцинации против COVID-19 появились в подъездах жилых домов Ашхабада.

В стране, несмотря на "отсутствие случаев заражения", действует масочный режим, приостанавливалось зарубежное авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, были закрыты мечети, торговые центры, предприятия общепита, сферы культуры и бытового обслуживания.

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Weltspiegel 15.02.2021 | Corona | Deutschland Grenzkontrolle Tschechien

Контроль на германо-чешской границе

Лишь в двух федеральных землях Германии показатель заболеваемости составляет ниже 50 случаев на 100 тысяч жителей за 7 дней. В Баден-Вюртемберге он равняется 41,9, в Рейнланд-Пфальце - 48,4 случая. Еще в четверг таких регионов было три: в Шлезвиг-Гольштейне значение этого индикатора составляло 48,6 случая, в пятницу он поднялся до 50,4. Тюрингия по-прежнему имеет наибольшее число случаев заболевания на 100 тыс. жителей в течение семи дней - 117,1.

Согласно решению федеральных и земельных властей, ослабление жестких противоэпидемических мер может начаться при снижении этого показателя в целом по Германии до 35 случаев. Наивысшего значения он достигал 2 декабря 2020 года - 197,6.

Джо Байден призвал граждан США привиться от коронавируса

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Джо Байден

Президент США Джо Байден (фото из архива)

Президент США Джо Байден во время посещения завода фармацевтической компании Pfizer призвал американцев прививаться от коронавируса. "Вакцины безопасны, - подчеркнул он, выступая в Каламазу (штат Мичиган), где производится вакцина BioNTech/Pfizer. - Сделайте прививку сразу же, как только будет возможность. Только так мы победим эту пандемию". "Я не могу назвать вам дату, когда закончится этот кризис, - сказал Байден. - Но я могу вам сказать, что мы делаем все возможное, чтобы этот день наступил как можно раньше".

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что программа международного партнерства ACT-Accelerator, созданная с целью расширения доступа к средствам диагностики и лечения COVID-19, в 2021 году нуждается в финансировании в размере 22,9 млрд долларов. В ВОЗ приветствовали заявления некоторых западных стран, в том числе членов "большой семерки" и Норвегии, о выделении для ACT-Accelerator более 4,3 млрд долларов. Общая сумма составила 10,3 млрд долларов.

Международное партнерство ACT-Accelerator ("Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19") стартовало 24 апреля минувшего года по инициативе ВОЗ, ЕС, Франции, а также Биллом и Мелиндой Гейтс.

Хроника пандемии 19 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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Откуда на самом деле взялся коронавирус и почему заразились люди? Итог визита экспертов ВОЗ в Ухань

Ссылки в интернете

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Коронавірус в Україні. Офіційний інформаційний портал Кабінету міністрів України

Аудио- и видеофайлы по теме

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