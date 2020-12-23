Коронавирус: миллиону американцев уже сделали прививки  

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 80 млн жителей планеты. Свыше 1,73 млн человек скончались от последствий заражения, выздоровели более 55,4 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 24 декабря (время московское).

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Южная Корея подписала соглашения с концернами Pfizer и Janssen (входит в Johnson & Johnson), чтобы обеспечить их вакцинами против коронавируса 10 млн и 6 млн человек соответственно, заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн. Всего правительство Республики Корея заключило сделки с четырьмя фармацевтическими компаниями для обеспечения вакцинами 44 млн человек.

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Правительство Израиля приняло решение о новом локдауне - третьем с начала пандемии. Ограничительные меры вступят в силу 27 декабря, сообщили израильские СМИ. Новый локдаун продлится не менее двух недель. Число зараженных в стране уже более месяца непрерывно растет, 4% всех тестов на коронавирус являются положительными.

Британцы нашли второй новый штамм коронавируса

Лондон

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В Великобритании официально подтвердили еще одну мутацию коронавируса, завезенную из ЮАР. "Этот новый вариант вызывает большое беспокойство, потому что он еще более заразен", - пояснил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Новый штамм обнаружили пока у двух человек. Оба они, так же, как и все контактировавшие с ними люди, находятся в карантине. Британские власти немедленно ввели ограничения на рейсы из Южной Африки.

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Более миллиона жителей США получили первую дозу вакцины против COVID-19. Об этом сообщил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд. Массовая вакцинация в США началась 10 дней назад. Цель федеральных властей - сделать прививки 100 миллионам американцев к концу первого квартала 2021 года и еще 100 миллионам - ко второму кварталу.

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Аргентина в ускоренном порядке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" - об этом сообщили Минздрав в Буэнос-Айресе и Российский фонд прямых инвестиций. Аргентина - третья в мире страна после РФ и Беларуси, официально зарегистрировавшая "Спутник V" на своей территории. Ожидается, что первая партия из 25 млн доз прибудет в страну 24 декабря.

>>> Хроника пандемии 23 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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