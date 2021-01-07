Коронавирус: Меркель оценила темпы вакцинации в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) уверена в том, что темпы вакцинации от коронавируса, начавшейся в стране в конце декабря 2020 года, будут только расти. Об этом политик заявила в своем первом подкасте в 2021 году. Он был опубликован на сайте канцлера в субботу, 9 января.

"Это медленный старт. Но несколько сотен тысяч человек уже привиты, и каждый день их становится все больше. Темпы вакцинации будут нарастать", - указала Меркель. При этом она подчеркнула, что в Германии хватит вакцины для того, чтобы сделать прививку всем желающим. Ранее, 6 января, министр здравоохранения страны Йенс Шпан (Jens Spahn) пообещал, что такая возможность появится у всех жителей ФРГ к лету.

Критика кампании вакцинации от коронавируса в Германии

С начала кампании по вакцинации населения ФРГ от COVID-19 целый ряд политиков в стране критиковал ее организацию. В частности, власти упрекали в том, что они из соображений европейской солидарности не зарезервировали достаточного количества доз вакцины для жителей Германии. Другие утверждали, что правительство не позаботилось о создании необходимых производственных мощностей для изготовления вакцины непосредственно в ФРГ.

В подкасте 9 января Меркель выступила в защиту единой европейской стратегии в плане закупок и распределения вакцин. "Вирус, от которого страдают все, ни одна страна не сможет побороть самостоятельно. Ни одно государство, в том числе Германия, не будет надежно защищено от вируса, пока от него не будут защищены ее соседи и друзья", - отметила она.

Режим локдауна в Германии

По мнению канцлера, ближайшие недели зимы станут самыми тяжелыми за все время пандемии. В этой связи она особо подчеркнула важность соблюдения режима локдауна, который будет действовать в стране как минимум до 31 января. Эти карантинные ограничения она назвала "суровыми, но необходимыми".

Считается, что для обеспечения массового иммунитета к той или иной инфекционной болезни, необходимо привить от нее как минимум 60 процентов населения страны. Согласно квотам ЕС, ФРГ уже получила 1,3 миллиона доз вакцины от коронавируса. Но прививки сделали пока только 476 959 человек. Такие данные были опубликованы 8 января на сайте Института имени Роберта Коха (RKI).

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