Хроника пандемии: ФРГ разрешила поездки в четыре провинции Турции

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 18,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого вирусом легочного заболевания COVID-19 скончались около 698 тысяч человек, выздоровели почти 11,7 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями во вторник, 4 августа (время московское).

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Цена на золото продолжает расти. Во вторник, 4 августа, цена чистой тройской унции золота (31,1 г) впервые в истории преодолела символическую границу в 2000 долларов (2000,11 на Нью-Йоркской бирже Comex, состоящей в группе Нью-Йоркской товарной биржи). С начала 2020 года золото подорожало почти на 30 процентов.

Эксперты связывают рост с неопределенностью из-за пандемии коронавируса. Золото расценивают как способ защиты от инфляции и обесценивания валют. По мнению аналитиков банка Goldman Sachs, золото продолжит рост до новых максимумов. Этому поможет снижение процентных ставок в США и востребованность золота как защитного актива.

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За время пандемии среднестатистический немец поправился в среднем на 1,3 килограмма, сообщает интернет-ресурс Check24, специализирующийся на темах защиты прав потребителей. Особенно сильно прибавили в весе (+1,6 кг) люди в возрасте от 31 до 40 лет. Зато жители Германии более старшего возраста (от 51 до 60 лет) поправились всего на один килограмм, утверждают авторы исследования.

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Суточный прирост новых инфицированных в Турции составил 1083 человека. Впервые за три недели он поднялся выше тысячи. Это самый высокий показатель с 6 июля.

Берлин частично снимает запрет на поездки в Турцию

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Правительство Германии отменило предостережение от поездок в четыре провинции Турции, популярные у немецких туристов. Как сообщил МИД ФРГ, ограничения снимаются с провинций Анталия, Измир, Айдын и Мугла. В то же время побывавшие там туристы должны будут за 48 часов до отъезда на родину пройти за свой счет тест на коронавирус.

Основой для отмены немецкой стороной предостережения для прибрежных туристических регионов послужила специальная договоренность с правительством Турции. Одновременно продолжает действовать предостережение от поездок в остальные районы Турции, включая Стамбул и Анкару.

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В Польше суточный прирост новых заражений коронавирусом составил 680 случаев и стал самым крупным с начала пандемии, сообщил Минздрав. Прошлый рекорд суточных заражений был поставлен в Польше 1 августа (658 случаев).

По данным сайта Worldometers, с начала пандемии коронавирус был выявлен в Польше у 48 149 человек. 1738 пациентов скончались от последствий COVID-19.

За последнее время коронавирусом в Польше заразились три члена Сената, из-за чего были отложены пленарные заседания. 4 августа из-за COVID-19 был также закрыт пользующийся большой популярностью у клиентов из Германии центральный рынок в городе Слубице, что на польско-германской границе.

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Франция выделит 160 млн евро на бонусы, выплачиваемые на фоне пандемии работникам, занимающимся уходом за пожилыми и больными людьми на дому, сообщил на пресс-конференции президент страны Эмманюэль Макрон. Таким образом, каждый из 320 000 работников, занятых в этой сфере, получит по 500 евро. Финансировать выплаты будут в равной мере Париж и власти французских провинций.

Бундесвер возобновляет учения

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В Германии бундесвер собирается вновь приступить к учениям, ограниченным ранее из-за пандемии коронавируса. "Более масштабные учения возможны уже сейчас", - сообщила пресс-служба бундесвера, оговорившись, что проводиться они будут со строгим соблюдением правил гигиены в интересах защиты личного состава.

"Учения необходимы для поддержания боеспособности армии и особенно важны при подготовке солдат к текущим миссиям", - отмечается в сообщении. Ожидается, что бундесвер и вооруженные силы США проведут в Германии несколько маневров в период с августа по октябрь. В этих учениях будут задействованы до 5000 военных, сообщает немецкий новостной телеканал n-tv.

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В Беларуси за сутки выявили коронавирус у 84 человек, общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 68 250. Число жертв коронавируса в стране с начала пандемии достигло 574 человек. В министерстве здравоохранения сообщили, что за 24 часа были зарегистрирована смерть трех пациентов "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

В Берлине снимается запрет на сексуальные услуги

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В Берлине после почти пятимесячной паузы разрешается деятельность работников сексуальных услуг. Сенат германской столицы разрешил с 8 августа предоставление коммерческих сексуальных услуг без полового контакта. С 1 сентября будет снято и это ограничение. Как сообщает городская служба здравоохранения, оказание этих услуг будет разрешено лишь при соблюдениии жестких гигиенических стандартов.

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С момента введения масочно-перчаточного режима в Москве было оштрафовано 42 тыс. пассажиров транспорта, сообщил замглавы ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов. Общая сумма штрафов составила более 210 млн руб.

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Спрос на туры в Турцию тормозится из-за опасений туристов попасть в обсерватор по прилету в страну и необходимости делать справку об отсутствии COVID-19 после возвращения в Россию, сообщила в порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. "Россияне не совсем понимают правила въезда в Турцию, опасаются, что у них обнаружат повышенную температуру, и тогда придется провести время в обсерваторе. Брать справки по возвращении домой тоже мало кому хочется. Это - время, деньги, неудобства. Людям не хочется связывать отдых с хлопотами", - указала она.

Французские эксперты ожидают вторую волну коронавируса

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Эксперты Научного совета Франции при правительстве считают, что в ближайшие месяцы страна столкнется со второй волной пандемии COVID-19. По их прогнозам, вероятность того, что вторая волна эпидемии начнется осенью или зимой, весьма высока. "Ситуация во Франции - под контролем, но она очень хрупкая ", - отмечают ученые. В совете убеждены, что картина дальнейшего развития ситуации в ближайшем будущем во многом - в руках граждан. По данным портала Worldometers, с начала вспышки эпидемии во Франции зарегистрировали более 190 000 случаев заболевания, около 30 000 заразившихся скончались.

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Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью газете "Аргументы и факты" сообщила, что потери туристической отрасли России из-за отсутствия иностранных туристов в 2020 году уже составили около 500 миллиардов рублей. По словам Догузовой, в 2019 году туризм принес стране 10,9 млрд долларов. Частично компенсировать выпадающие доходы регионам поможет электронная виза для туристов из 53 стран, которую планируется ввести 1 января 2021 года. Регулярное и чартерное авиасообщение России с другими странами из-за пандемии коронавируса прекращено 27 марта.

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Число зараженных короноавирусом SARS-Cov-2 в общине Мамминг в баварском районе Дингольфинг-Ландау в Нижней Баварии продолжает расти. Из 600 сотрудников предприятия по производству консервов инфицированы уже 166 человек. Производство полностью прекращено. Все сотрудники в самом Мамминге, а также в филиалах, расположенных в других местах, отправлены в карантин. Всего в Баварии с начала эпидемии подтверждено более 51 000 случаев заражения, более 2600 человек скончались.

Черногория разрешила въезд в страну россиянам

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Россия вошла в список стран, граждане которых смогут въезжать в Черногорию без дополнительных условий, связанных с пандемией COVID-19. Как сообщило во вторник черногорский телерадиоканал РТЦГ, с соответствующим заявлением на заседании Национального координационного управления по инфекционным заболеваниям Черногории выступил Оперативный штаб туриндустрии страны, отмечает РТЦГ. Наравне с Россией в пересмотренный "зеленый список" внесен Азербайджан.

В Черногории действуют "зеленый" и "желтый" списки для иностранцев. В первый входят 11 стран-членов ЕС, Норвегия и Швейцария. Туристы из этих стран могут приезжать в страну беспрепятственно. Во втором списке - Босния и Герцеговина, Албания, Косово, Израиль, Канада и Сингапур. Въезжающим из этих стран при пограничном контроле необходимо представить справки об отрицательных результатах теста на наличие SARS-CoV-2, сделанного максимум за 48 часов до прилета.

С начала эпидемии в Черногории зарегистрировано более 3300 случаев заражения, 58 человек скончались. По состоянию на вторник здесь подтверждено более 1800 активных случаев инфицирования коронавирусом.

В России за сутки скончались 144 заболевших COVID-19

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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5199 случаев, скончались за сутки 144 пациента. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 861 423 случаев заражения, 14 351 человек скончались и 661 471 выздоровели.

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В ковидном отделении больницы в Ивано-Франковске

В Украине за сутки госпитализированы 250 инфицированных новым коронавирусом. Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, среди 1061 человек, у которых за сутки была подтверждена коронавирусная инфекция - 73 ребенка и 66 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 5236 детей и 8865 медработников. Согласно сообщению Центра общественного здоровья, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 18 715 заболевшим.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 546 больных коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 4 августа в больницах Украины находятся 4969 человек, 132 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По официальным данным, всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 73 158 случаев заражения, 39 876 человек выздоровели, 1738 скончались.

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На Россию приходится более трети всех случаев утечек личных данных, связанных с новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте "Известий" со ссылкой на компанию InfoWatch. За первое полугодие 2020 года было зафиксировано 72 инцидента, из них 25 - в Российской Федерации. Публикация персональных данных пациентов с диагнозом COVID-19 часто влекла за собой агрессию со стороны общества по отношению к заболевшим, отмечают аналитики. Если в мире часть утечек — последствия хакерских атак, то в России все случаи произошли из-за действий персонала больниц или других учреждений, имевших доступ к спискам инфицированных.

Оператор аэропорта во Франкфурте-на-Майне терпит убытки

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Из-за коронавирусного кризиса оператор международного аэропорта во Франкфурте-на-Майне компания Fraport во втором квартале 2020 года понесла убытки в объеме около 182 миллионов евро. В тот же период прошлого года прибыль компании составила 127 миллионов евро. В целях экономии средств Fraport планирует сократить от 3000 до 4000 рабочих мест во Франкфурте.

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За сутки в Китае выявлены 57 новых инфицированных SARS-CoV-2: 36 больных в активной форме и 21 бессимптомный носитель, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. С декабря 2019 года от коронавирусной инфекции в Китае скончались 4634 человека, всего, по официальным данным, зарегистрировано 84 464 активных случаев заражения, из них 2098 - ввозные.

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В Казахстане число летальных случаев от коронавирусной инфекции увеличилось до 1091. Как сообщил министр здравоохранения страны Алексей Цой, на 3 августа зарегистрировано 93 820 больных COVID-19. По его словам, на лечении находятся 27 597, выписано - 65 132 или 69,4%, умер 1091 пациент. По республике, по данным Минздрава, отмечается снижение зарегистрированных случаев по сравнению с прошлой неделей на 18%.

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В Германии за прошедшие сутки выявлено 879 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил во вторник Институт имени Роберта Коха. Общее число инфицированных за время эпидемии достигло 211 281 человек, от последствий заражения умерло 9 156 человек.

В австралийском штате Виктория ввели штрафы

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Полицейский во время проверки на дороге в Мельбурне

Власти австралийского штата Виктория будут наказывать штрафом в размере до 3 тысяч евро тех граждан, которые, заразившись коронавирусом, не соблюдают режим самоизоляции. По данным премьер-министра Виктории Дэниэла Эндрюса, проверки показали, что примерно треть инфицированных не находились дома, хотя должны были. Штраф около 3500 австралийских долларов грозит тем, кто в первый раз нарушит режим самоизоляции. За повторное нарушение может быть назначен штраф до 16 500 долларов. За последние сутки в штате выявлено 439 новых случаев заражения коронавирусом.

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Вторая волна коронавируса уже началась в Германии, считают в объединении немецких врачей Marburger Bund. По своей интенсивности вторая волна пока намного слабее первой, пришедшей в марте-апреле, заявила во вторник глава организации Сузанне Йона (Susanne Johna). По ее словам, больницы к этому готовы, однако в отличие от весны нынешнего года, число коек в отделениях интенсивной терапии для лечения пациентов с COVID-19 будет увеличиваться по мере необходимости, а не держаться свободными все время.

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Эффективной вакцины от коронавируса может и не появиться вовсе, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "Ряд вакцин в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся, что у нас будет несколько эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент универсального оружия нет - и оно может не появиться вовсе", - заявил он на пресс-конференции в Женеве. Глава ВОЗ призвал страны и правительства неукоснительно соблюдать меры противодействия пандемии - ношение масок, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук и тестирование.

Мобильное приложение для отслеживания коронавируса в ФРГ появится на русском языке

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Мобильное приложение Corona-Warn-App, используемое в Германии для отслеживания распространения коронавируса в стране, вскоре появится еще на пяти языках, сообщила во вторник Доротея Бер (Dorothee Bär), отвечающая в правительстве ФРГ за развитие цифровых технологий. По ее словам, наряду с уже имеющейся версией приложения на немецком, английском и турецком языках пользователи смогут скачать его на русском, польском, болгарском, румынском и арабском языках. На сегодняшний день это приложение в Германии установили на своих смартфонах около 16,4 миллиона человек.

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В Бразилии, по данным министерства здравоохранения, за прошедшие сутки выявлен 16 641 случай заражения коронавирусом, 561 человек скончался. С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились более 2,75 миллиона человек, 94 665 человек умерли от последствий заражения. По числу инфицированных в мире Бразилия находится на втором месте после США.

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Футболист в будущем может быть удален с поля, если он во время матча намеренно будет кашлять в сторону арбитра или других игроков. Такое решение в целях борьбы с коронавирусом принял Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) - расположенная в Цюрихе организация, которая занимается регулированием правил игры в футбол. Право наказывать имеет футбольный судья. Случаи, в которых футболист кашляет случайно, или между ним и другими игроками большое расстояние, не должны наказываться.

В Италии заразившихся может быть в 6 раз больше, чем зарегистрировано

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В Италии реальноечисло заразившихся коронавирусом может быть в 6 раз выше официальных данных. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного министерством здравоохранения и национальным статистическим ведомством. По их данным, 1,5 миллиона итальянцев или примерно 2,5% населения страны имеют в крови антитела на коронавирус. В ходе исследования с 25 мая по 15 июля были протестированы 64 660 человек по всей стране.

При этом, по данным авторов, у примерно 30 процентов участников, у которых были обнаружены антитела, не было никаких симптомов заболевания. Исследование в Италии, кроме того, выявило серьезные региональные различия. Так, в северной области Ломбардия иммунитет к коронавирусу имеют 7,5% населения, в городе Бергамо, расположенном в этом регионе - около 24%; в соседней области Венеция – 1,9%, в большинстве южных областей страны – на уровне 1%, а на Сицилии – только 0,3%.

Хроника пандемии 3 августа >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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