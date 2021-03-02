 Коронавирус: В Германии могут смягчить условия ослабления локдауна | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 03.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: В Германии могут смягчить условия ослабления локдауна

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более чем 115 млн человек, более 2,5 млн скончались. Выздоровели свыше 91 млн пациентов. DW следит за событиями 3 марта.

В одной из парикмахерских Берлина

В одной из парикмахерских Берлина

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 115 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 91 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 3 марта (время московское).

В Германии могут смягчить условия ослабления локдауна

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В проекте обновленных противоэпидемических правил, который будет обсужден в среду на совместном заседании федерального и земельного правительств Германии, изменен условный порог заболеваемости, предполагающий ослабление локдауна. Как сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого имеется документ, верхняя граница показателя повышена до 100 случаев заражения на 100 тысяч человек в течение семи дней. В данный момент этот индикатор равняется 35 случаям.

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В Беларуси число смертей пациентов с COVID-19 превысило 2000 (2002), сообщил Минздрав страны. По его данным, за последние сутки общее число зараженных с начала пандемии выросло на 1311 до 290 447.

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В России суточный прирост числа заражений коронавирусной инфекцией составил 10 535 случай. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 452. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 278 750 случаев заражения коронавирусом, 87 348 умерших и 3 853 734 выздоровевших.

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Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла планы по сокращению 26 внутрироссийских рейсов в этом году. По словам представителя перевозчика, на которые ссылается агентство ТАСС, данных о маршрутной сети в 2021 году пока нет, и решение будет приниматься по каждому направлению отдельно. Ранее информация о сокращении числа авиарейсов была опубликована в газете "Известия" со ссылкой на систему бронирования.

Эстония с 6 марта ужесточает локдаун

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Полицейский на эстонско-литовской границе

На эстонско-литовской границе (фото из архива)

Правительство Эстонии приняло решение расширить противоэпидемические ограничения. Новые правила начнут действовать с 6 марта, сообщила пресс-служба правительства. Для предприятий общественного питания и торговых центров будет действовать правило заполнять помещения не более, чем на 25%. В выходные дни предприятия торговли и общепита должны быть закрыты, в будние дни - закрываться в 18.00, позже разрешено продавать еду навынос.

Открытыми могут оставаться магазины продуктов и товаров первой необходимости, например, аптеки и оптики, а также магазины, совершать покупки в которых можно, не выходя из машины (драйв-ин). Для мест торговли под открытым небом, например, рынков, начнет действовать требование обеспечивать дистанцию между клиентами.

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В Украине за сутки выявлены 7235 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 185 пациентов. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии составило 1 364 705, скончались 26 397 пациентов, выздоровели 1 182 036.

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Завершение вакцинации в России с достижением планируемого уровня коллективного иммунитета возможно к концу июля, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко журналистам в Новосибирске.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в 2021 году в РФ планируется провакцинировать от коронавируса 60% населения, или 68,6 млн человек. 

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На станции интенсивной терапии в баварской больнице

На станции интенсивной терапии в баварской больнице

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 9019 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 460 0030 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 418 человек, общее число летальных исходов составило 70 881. Выздоровели более 2,27 млн человек. За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 64 случая заражения, меньше, чем днем ранее (65,4). Согласно решению федеральных и земельных властей, отмена жестких противоэпидемических мер может начаться при снижении этого показателя до 35 случаев. 22 декабря 2020 года он достигал наивысшего значения - 197,6.

КНДР получит бесплатную вакцину

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Покупатели в супермаркете в Пхеньяне

В супермаркете в Пхеньяне

Северная Корея получит около 1,7 млн доз вакцин против COVID-19 производства AstraZeneca в рамках международной программы ВОЗ по помощи бедным странам COVAX. Этого будет достаточно для того, чтобы привить около 852 тыс. человек.

Северная Корея входит в число 92 слаборазвитых стран, подпадающих под действие плана COVAX по обеспечению вакцинами. Пхеньян не сообщал об обнаруженных случаях заражения, однако с начала 2020 года в КНДР были приняты жесткие противовирусные меры и закрыты границы.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил необходимость применения в своей стране российской вакцины "Спутник V" тем, что Еврокомиссия не может обеспечить снабжение зарегистрированными в Евросоюзе альтернативными вакцинами. "Нет западной и восточной вакцины, есть только плохая и хорошая", - заявил он.

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Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут иметь достаточный запас вакцин против COVID-19 для обеспечения ими всех взрослых американцев к концу весны.

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Число летальных исходов пациентов с  COVID-19 в Бразилии увеличилось за сутки на 1641 до 257 361, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Минздравом республики. Это максимальный показатель с начала пандемии.

В Украине появится лаборатория по определению мутаций коронавируса

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Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии 80-летний Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) во вторник привился от коронавируса. Об этом король футбола сообщил в своем аккаунте в Instagram. По информации портала G1, Пеле сделал прививку на дому вакциной Coronavac, разработанной китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech.

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Женщина и медсестра в прививочном центре

В одной из киевских клиник

В Украине появится лаборатория по определению мутаций коронавируса, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24". "Пока такой лаборатории нет, мы отправляем образцы за рубеж. В частности, в немецкую клинику Charite были доставлены 200 образцов", - отметил он. Одновременно украинский министр сообщил, что полученные результаты по 48 тестам не выявили новых вариантов вируса. "По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский - итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальных результатов", - указал Степанов.

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В ВОЗ заявили об ухудшении эпидемиологической ситуации в Европе. "После спада в начале февраля заболеваемости COVID-19 наблюдаются тревожные признаки новой волны в Центральной и Восточной Европе и на Балканах", - заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клуге (Hans Kluge). Он указал, что четыре из десяти стран с наиболее высоким числом инфицированных, выявленных за последние 24 часа, расположены в европейском регионе.

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    Автор: Андрей Гурков


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