 Коронавирус: Израиль отменил масочный режим | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 15.06.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Израиль отменил масочный режим

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 177 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 15 июня.

Празднующие израильтяне

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 177 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 161 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 15 июня (время московское).

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Япония передаст Вьетнаму 1 миллион доз вакцины AstraZeneca собственного производства, сообщил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги. Кроме того, в Токио планируют в июле отправить препарат от ковида в Индонезию, Малайзию, Таиланд и на Филиппины.

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В Индии в течение суток от последствий COVID-19 скончались 2726 человек, число умерших возросло до 377 3031. За последние 24 часа, по данным Минздрава, зарегистрирован 60 471 новый случай заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 29,57 млн случаев. Местные эксперты считают, что реальные цифры значительно выше. В Индии проживает более 1,3 млрд человек.

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В целях снижения темпа распространения коронавируса в Хабаровском крае местный оперативный штаб решил вернуть ряд ограничительных мер, поддержав рекомендации Роспотребнадзора. Так, согласно сообщению краевого Минздрава, лица старше 65 лет и беременные будут переведены на дистанционный режим работы. Постановление об этом будет еще не подписано, это планируется сделать на текущей неделе.

Показатель распространения инфекции в Германии стабильно снижается

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На улице Лейпцига

На улице Лейпцига

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 652 случая - на 552 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 15,5 случая заражения (днем ранее - 16,6, а неделю назад - 22,9). Наивысшего значения этот показатель достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

За последние 24 часа скончались 93 пациента, общее число летальных исходов возросло до 89 844. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 716 170 случаев заражения. В Германии живут около 84 млн человек.

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Чехия разрешила въезжать в страну без теста и карантина жителям Словакии, Венгрии и Сербии, получившим там прививки вакцинами "Спутник V" или Sinopharm. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Российская вакцина до сих пор не прошла регистрацию в Евросоюзе.

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Израиль с 15 июня отменяет обязательное ношение защитных масок в общественных помещениях. Это было одно из последних действующих в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. Однако въезд в страну для иностранцев фактически закрыт - въехать можно только по особым семейным или рабочим обстоятельствам.

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Перечеркнутый уличный знак в Мюнхене с требованием носить маску

Перечеркнутый уличный знак в Мюнхене с требованием носить маску

Представители правящей в Германии коалиции ХДС/ХСС высказываются против отмены обязательного ношения масок в Германии. "Опасность коронавируса еще не исчезла из-за появления высокозаразных мутаций", - отметил в интервью Die Welt заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Штефан Штраке (Stefan Stracke). Он призвал к осторожности и отметил, что с помощью масок и вакцин удалось "сбить" третью волну коронавируса.

Правозащитники обеспокоены ситуацией в Непале

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Международная правозащитная организация Amnesty International обеспокоена ситуацией в сфере здравоохранения в Непале, которая усугубилась из-за пандемии. Система здравоохранения страны находится на грани коллапса, больницы переполнены и испытывают нехватку самых необходимых медикаментов и оборудования, указывают правозащитники. Они призывают международное сообщество предоставить Непалу в качестве гуманитарной помощи баллоны с кислородом, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вакцины от COVID-19. 

В Непале, в котором живут 28,6 млн человек, за последние сутки общее число случаев коронавируса выросло на 2049 до 610 521. От последствий заражения за сутки скончались 53 человека (всего 8465). Наблюдатели полагают, что фактические цифры сильно превышают официальные данные.

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В Дании 19 июня начинается забастовка младшего и среднего медперсонала, сообщил местный профсоюз. Его представители отклонили последние договоренности, достигнутые с государственными и муниципальными учреждениями. Недовольство медперсонала низкими зарплатами усугубилось на фоне пандемии, когда сильно выросла нагрузка на работе. Сколько продлится забастовка, пока неизвестно.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 14 июня >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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