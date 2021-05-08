Коронавирус: Испания отменила режим ЧС

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 158 млн жителей планеты. Почти 3,3 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 135 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 9 мая (время московское).
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Профсоюз полиции ФРГ (GdP) после решения официального Берлина ослабить ограничения для привитых от ковида и переболевших предупредил об угрозе мошенничества. В настоящее время отсутствуют стандарты выдачи сертификатов перенесшим заболевание, что оставляет простор для мошенников, заявил замглавы GdP Йорг Радек (Jörg Radek). При пересечении границ сканеры позволяют считать информацию из личных документов, но с паспортами вакцинации это пока невозможно, посетовал он.
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Колизей в Риме
Италия намерена с середины мая отменить карантин для туристов из стран Евросоюза, а также Великобритании и Израиля. Мера коснется путешественников с отрицательным результатом теста, сертификатом о прививке или переболевших ковидом в предшествующие поездке 6 месяцев. Туризм является ключом к перезапуску жизни республики, отметил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. Италия ослабляет ограничения с конца апреля.
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Испания отменила режим чрезвычайной ситуации, введенный для борьбы с распространением инфекции и действовавший более полугода. Он предусматривал, среди прочего, запрет на поездки между регионами без уважительной причины. Официальный Мадрид призвал соотечественников к осмотрительности, напомнив, что пандемия еще не закончилась. Регионы вправе принимать решения о снятии или ужесточении ограничений исходя из эпидемиологической ситуации.
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Вариант коронавируса B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии, проник в Южно-Африканскую Республику. В 4 эпизодах в провинциях Гаутенг и Квазулу-Наталь речь идет о вернувшихся из Индии, сообщил министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе. Эта мутация на континенте уже обнаружена в Кении, Марокко и Уганде.
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Вакцина от COVID-19 в аэропорту Антананариву
Мадагаскар получил первую порцию вакцины от COVID-19 с помощью механизма COVAX - 250 тысяч доз от британо-шведской компании AstraZeneca. Республика относилась к последним странам Африки без препаратов от инфекции. Президент Андри Радзуэлина неоднократно называл достаточным средством защиты напиток на основе полыни и согласился с необходимостью вакцинации лишь после начала второй волны эпидемии в апреле. В 26-миллионной стране подтверждено около 39 тысяч заражений, 716 человек с COVID-19 скончались, 35,7 тысячи выздоровели.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 8 мая >>>
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Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов