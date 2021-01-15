Коронавирус: хакеры подделали документы о вакцине

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным волонтерского проекта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 94 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели свыше 67 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 16 января (время московское).

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что хакеры, которые украли с его серверов документы о вакцине германской компании BioNTech и американской Pfizer, не только выложили ряд из них в даркнет, но и подделали часть содержащейся в бумагах информации. "Часть корреспонденции была подделана преступниками до публикации таким образом, что доверие к вакцинам может быть подорвано", - отметило базирующееся в Нидерландах агентство. "Мы видели, что часть переписки была опубликована, но не в ее неприкосновенной первоначальной форме, а с комментариями или дополнениями преступников", - отметили представители EMA. Документация датирована ноябрем 2020 года и была посвящена оценке эффективности вакцин.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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