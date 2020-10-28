Коронавирус: Германия может ужесточить ограничения

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились почти 55 млн человек во всем мире, более 1,3 млн скончались. Выздоровели свыше 38 млн пациентов. DW следит за событиями 16 ноября.
Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 55 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,3 млн человек, выздоровели свыше 38 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 16 ноября (время московское).
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Американская компания Johnson&Johnson начала новое исследование на поздней стадии разработки своей экспериментальной вакцины от коронавируса Ad26COV2 в Великобритании. Пациенты получали либо две дозы вакцины, либо плацебо с интервалом в 57 дней. Johnson&Johnson использует вирус простуды, чтобы ввести в организм генетический материал вируса Sars-CoV-2 и вызвать иммунный ответ. Параллельно компания проводит исследование с участием 60 000 испытуемых, чтобы выянить, обеспечивает ли одна доза вакцины достаточную защиту от инфекции.
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Власти Германии собираются ужесточить действующие ограничения введенного 2 ноября "мягкого локдауна". Основная задача - еще более сузить контакты, в частности, по данным агентства dpa, детям и подросткам разрешат в свободное время встречаться только с одним "постоянным другом", а для взрослых будут позволены встречи только с представителями одного "постоянного дружеского домохозяйства". Кроме того, детей всех возрастов и учителей могут обязать носить маски во время занятий в школах. Ограничения будут обсуждаться в понедельник, 16 ноября, на видеоконференции Ангелы Меркель (Angela Merkel) и глав федеральных земель.
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Число зафиксированных в СШАзаражений коронавирусом в воскресенье превысило 11 миллионов. Последний миллион заражений был выявлен только за 6 дней. Эксперты из Университета Джорджа Вашингтона в эфире телеканала CNN предупреждают, что если не ввести обязательные ограничения, то число жертв коронавируса может через несколько недель превысить 2 тысячи человек в день.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на добровольную самоизоляцию после контактов с человеком, у которого выявили коронавирус. Сам он перенес COVID-19 еще в апреле и провел несколько дней в реанимации.
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