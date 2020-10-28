Коронавирус: Германия может ужесточить ограничения

Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 55 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,3 млн человек, выздоровели свыше 38 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 16 ноября (время московское).

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Американская компания Johnson&Johnson начала новое исследование на поздней стадии разработки своей экспериментальной вакцины от коронавируса Ad26COV2 в Великобритании. Пациенты получали либо две дозы вакцины, либо плацебо с интервалом в 57 дней. Johnson&Johnson использует вирус простуды, чтобы ввести в организм генетический материал вируса Sars-CoV-2 и вызвать иммунный ответ. Параллельно компания проводит исследование с участием 60 000 испытуемых, чтобы выянить, обеспечивает ли одна доза вакцины достаточную защиту от инфекции.

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Власти Германии собираются ужесточить действующие ограничения введенного 2 ноября "мягкого локдауна". Основная задача - еще более сузить контакты, в частности, по данным агентства dpa, детям и подросткам разрешат в свободное время встречаться только с одним "постоянным другом", а для взрослых будут позволены встречи только с представителями одного "постоянного дружеского домохозяйства". Кроме того, детей всех возрастов и учителей могут обязать носить маски во время занятий в школах. Ограничения будут обсуждаться в понедельник, 16 ноября, на видеоконференции Ангелы Меркель (Angela Merkel) и глав федеральных земель.

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Число зафиксированных в СШАзаражений коронавирусом в воскресенье превысило 11 миллионов. Последний миллион заражений был выявлен только за 6 дней. Эксперты из Университета Джорджа Вашингтона в эфире телеканала CNN предупреждают, что если не ввести обязательные ограничения, то число жертв коронавируса может через несколько недель превысить 2 тысячи человек в день.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на добровольную самоизоляцию после контактов с человеком, у которого выявили коронавирус. Сам он перенес COVID-19 еще в апреле и провел несколько дней в реанимации.

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