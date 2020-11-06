Коронавирус: Число жертв пандемии во Франции превысило 40 тысяч

Общее число пациентов с диагнозом COVID-19, скончавшихся во Франции за время пандемии, превысило отметку в 40 000 человек. По данным Минздрава страны, к вечеру субботы, 7 ноября, этот показатель составлял здесь 40 169 человек. За последние сутки во Франции было зарегистрировано 306 летальных исходов от последствий заражения коронавирусом.

По данным американского Университетоа Джонса Хопкинса, во Франции с начала пандемии было выявлено 1 709 716 случаев заражения. Сегодня страна находится на пятом месте в мире по этому показателю - после США, Индии, Бразилии и России. 6 ноября число новых суточных заражений во Франции превысило 60 000 случаев - это максимальный показатель с начала пандемии. О числе новых суточных заражений за 7 ноября по неизвестной причине сообщено не было.

Во Франции опасаются перегрузки больниц

В сложившейся ситуации во Франции растут опасения перегрузки клиник, указывает AFP. На сегодня 4410 пациентов в стране находятся в палатах интенсивной терапии. Для сравнения: в начале недели таких больных было 3721. Некоторые пациенты из Франции уже были перевезены на лечение в соседнюю Германию.

Протест предпринимателей в Тулузе против карантинных мер во Франции

В конце октября на фоне пандемии во Франции снова начал действовать режим локдауна. В его рамках жителям страны отводится ежедневно всего один час для того, чтобы сходить за покупками или к врачу или совершить прогулку в радиусе не более одного километра от дома. При этом школы и детские сады остаются открытыми. Локдаун не распространяется и на некоторые отрасли экономики, например, строительную.

6 ноября в Тулузе представители отраслей экономики, признанных "не существенными" и в связи с этим закрытыми на период локдауна, выступили с массовым протестом против карантинных мер. Чтобы привлечь внимание к их бедственному положению, они оделись в черное и легли на землю, раскрыв над собой черные зонты.

Ожидается, что объявленное правительством в середине октября "чрезвычайное положение в области здравоохранения" продлится как минимум до 16 февраля.

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