Коронавирус: Австрия продлевает локдаун до 7 февраля

Режим жесткого локдауна будет продлен в Австрии до 7 февраля. Об этом заявил в воскресенье, 17 января, канцлер страны Себастьян Курц. Такое решение политик обосновал тем, что недавно выявленный в Великобритании новый вариант коронавируса, являющийся более заразным, чем его известная до сих пор разновидность, уже добрался до Австрии.
По словам Курца, эпидемическая ситуация в стране за последнее время еще раз "существенно ухудшилась". Посредством продления режима локдауна еще на полмесяца правительство стремится создать условия для того, чтобы после 7 февраля снова открылись магазины и музеи, а также компании, работающие в сфере услуг, добавил канцлер.
При этом он выразил надежду, что благодаря кампании по вакцинации, к лету страна сможет вернуться к нормальной жизни.
Режим локдауна в Австрии
В настоящий момент в Австрии действует круглосуточный комендантский час. Выход из дома разрешен только по уважительным причинам, например, чтобы закупить повседневно необходимые товары, добраться до работы или осуществить уход за больным человеком или просто прогуляться.
Школы ведут дистанционное обучение. После окончание режима локдауна планируется перевести школы на работу по сменам. В то же время лыжные спуски и катки продолжают работать.
Протесты против карантинных мер в Австрии
Накануне, 16 января, в Вене около 10 000 человек вышли на улицы, протестуя против правительственных мер по борьбе с пандемией и требуя отставки кабинета канцлера Себастьяна Курца.
Протесты против правительственных мер по борьбе с коронавирусом в Вене
Среди демонстрантов был и экс-вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе. Параллельно в австрийской столице прошла контрдемонстрация в поддержку правительственных карантинных мер. Ее организовали сторонники левых политических движений. По данным полиции, в этой акции приняли участие около 500 человек.
С начала пандемии COVID-19 в Австрии, население которой составляет почти 9 млн человек, в связи с заражением коронавирусом скончались более 7 000 человек. Число заражений к сегодняшнему дню, по данным сайта Worlsometer, приблизилось к 394 000 случаев.
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Автор: Марина Борисова