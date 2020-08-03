Хроника пандемии: Черногория разрешила въезд россиянам

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 18,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого вирусом легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 697 тысяч человек, выздоровели более 11,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями во вторник, 4 августа (время московское).

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Россия вошла в список стран, граждане которых смогут въезжать в Черногорию без дополнительных условий, связанных с пандемией COVID-19. Как сообщило во вторник черногорский телерадиоканал РТЦГ, с соответствующим заявлением на заседании Национального координационного управления по инфекционным заболеваниям Черногории выступил Оперативный штаб туриндустрии страны, отмечает РТЦГ. Наравне с Россией в пересмотренный "зеленый список" внесен Азербайджан.

В Черногории действуют "зеленый" и "желтый" списки для иностранцев. В первый входят 11 стран-членов ЕС, Норвегия и Швейцария. Туристы из этих стран могут приезжать в страну беспрепятственно. Во втором списке - Босния и Герцеговина, Албания, автономный край Косово и Метохия, а также Израиль, Канада и Сингапур. Въезжающим из этих стран при пограничном контроле необходимо представить справки об отрицательных результатах теста на наличие SARS-CoV-2, сделанного максимум за 48 часов до прилета.

С начала эпидемии в Черногории зарегистрировано более 3300 случаев заражения, 58 человек скончались. По состоянию на вторник здесь подтверждено более 1800 активных случаев инфицирования коронавирусом.

В России за сутки скончались 144 заболевших COVID-19

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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5160 случаев, скончались за сутки 144 пациента. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 861 423 случаев заражения, 14 351 человек скончались и 661 471 выздоровели.

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В ковидном отделении больницы в Ивано-Франковске

В Украине за сутки госпитализированы 250 инфицированных новым коронавирусом. Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, среди 1061 человек, у которых за сутки была подтверждена коронавирусная инфекция - 73 ребенка и 66 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 5236 детей и 8865 медработников. Согласно сообщению Центра общественного здоровья, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 18 715 заболевшим.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 546 больных коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 4 августа в больницах Украины находятся 4969 человек, 132 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По официальным данным, всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 73 158 случаев заражения, 39 876 человек выздоровели, 1738 скончались.

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На Россию приходится более трети всех случаев утечек личных данных, связанных с новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте "Известий" со ссылкой на компанию InfoWatch. За первое полугодие 2020 года было зафиксировано 72 инцидента, из них 25 - в Российской Федерации. Публикация персональных данных пациентов с диагнозом COVID-19 часто влекла за собой агрессию со стороны общества по отношению к заболевшим, отмечают аналитики. Если в мире часть утечек — последствия хакерских атак, то в России все случаи произошли из-за действий персонала больниц или других учреждений, имевших доступ к спискам инфицированных.

Оператор аэропорта во Франкфурте-на-Майне терпит убытки

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Из-за коронавирусного кризиса оператор международного аэропорта во Франкфурте-на-Майне компания Fraport во втором квартале 2020 года понесла убытки в объеме около 182 миллионов евро. В тот же период прошлого года прибыль компании составила 127 миллионов евро. В целях экономии средств Fraport планирует сократить от 3000 до 4000 рабочих мест во Франкфурте.

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За сутки в Китае выявлены 57 новых инфицированных SARS-CoV-2: 36 больных в активной форме и 21 бессимптомный носитель, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. С декабря 2019 года от коронавирусной инфекции в Китае скончались 4634 человека, всего, по официальным данным, зарегистрировано 84 464 активных случаев заражения, из них 2098 - ввозные.

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В Казахстане число летальных случаев от коронавирусной инфекции увеличилось до 1091. Как сообщил министр здравоохранения страны Алексей Цой, на 3 августа зарегистрировано 93 820 больных COVID-19. По его словам, на лечении находятся 27 597, выписано - 65 132 или 69,4%, умер 1091 пациент. По республике, по данным Минздрава, отмечается снижение зарегистрированных случаев по сравнению с прошлой неделей на 18%.

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В Германии за прошедшие сутки выявлено 879 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил во вторник Институт имени Роберта Коха. Общее число инфицированных за время эпидемии достигло 211 281 человек, от последствий заражения умерло 9 156 человек.

В австралийском штате Виктория ввели штрафы

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Полицейский во время проверки на дороге в Мельбурне

Власти австралийского штата Виктория будут наказывать штрафом в размере до 3 тысяч евро тех граждан, которые, заразившись коронавирусом, не соблюдают режим самоизоляции. По данным премьер-министра Виктории Дэниэла Эндрюса, проверки показали, что примерно треть инфицированных не находились дома, хотя должны были. Штраф около 3500 австралийских долларов грозит тем, кто в первый раз нарушит режим самоизоляции. За повторное нарушение может быть назначен штраф до 16 500 долларов. За последние сутки в штате выявлено 439 новых случаев заражения коронавирусом.

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Вторая волна коронавируса уже началась в Германии, считают в объединении немецких врачей Marburger Bund. По своей интенсивности вторая волна пока намного слабее первой, пришедшей в марте-апреле, заявила во вторник глава организации Сузанне Йона (Susanne Johna). По ее словам, больницы к этому готовы, однако в отличие от весны нынешнего года, число коек в отделениях интенсивной терапии для лечения пациентов с Covid-19 будет увеличиваться по мере необходимости, а не держаться свободными все время.

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Эффективной вакцины от коронавируса может и не появиться вовсе, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "Ряд вакцин в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся, что у нас будет несколько эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент универсального оружия нет - и оно может не появиться вовсе", - заявил он на пресс-конференции в Женеве. Глава ВОЗ призвал страны и правительства неукоснительно соблюдать меры противодействия пандемии - ношение масок, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук и тестирование.

Мобильное приложение для отслеживания коронавируса в ФРГ появится на русском языке

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Мобильное приложение Corona-Warn-App, используемое в Германии для отслеживания распространения коронавируса в стране, вскоре появится еще на пяти языках, сообщила во вторник Доротея Бер (Dorothee Bär), отвечающая в правительстве ФРГ за развитие цифровых технологий. По ее словам, наряду с уже имеющейся версией приложения на немецком, английском и турецком языках пользователи смогут скачать его на русском, польском, болгарском, румынском и арабском языках. На сегодняшний день это приложение в Германии установили на своих смартфонах около 16,4 миллиона человек.

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В Бразилии, по данным министерства здравоохранения, за прошедшие сутки выявлен 16 641 случай заражения коронавирусом, 561 человек скончался. С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились более 2,75 миллиона человек, 94 665 человек умерли от последствий заражения. По числу инфицированных в мире Бразилия находится на втором месте после США.

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Футболист в будущем может быть удален с поля, если он во время матча намеренно будет кашлять в сторону арбитра или других игроков. Такое решение в целях борьбы с коронавирусом принял Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) – расположенная в Цюрихе организация, которая занимается регулированием правил игры в футбол. Право наказывать имеет футбольный судья. Случаи, в которых футболист кашляет случайно, или между ним и другими игроками большое расстояние, не должны наказываться.

В Италии заразившихся может быть в 6 раз больше, чем зарегистрировано

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В Италии реальноечисло заразившихся коронавирусом может быть в 6 раз выше официальных данных. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного министерством здравоохранения и национальным статистическим ведомством. По их данным, 1,5 миллиона итальянцев или примерно 2,5% населения страны имеют в крови антитела на коронавирус. В ходе исследования с 25 мая по 15 июля были протестированы 64 660 человек по всей стране.

При этом, по данным авторов, у примерно 30 процентов участников, у которых были обнаружены антитела, не было никаких симптомов заболевания. Исследование в Италии, кроме того, выявило серьезные региональные различия. Так, в северной области Ломбардия иммунитет к коронавирусу имеют 7,5% населения, в городе Бергамо, расположенном в этом регионе - около 24%; в соседней области Венеция – 1,9%, в большинстве южных областей страны – на уровне 1%, а на Сицилии – только 0,3%.

Хроника пандемии 3 августа >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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