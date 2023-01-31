Фирма в США готова продать Украине "умные" дроны за 1 доллар

На 343-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 1 февраля (время московское).

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В новый пакет военной помощи Украине, о котором США намерены объявить в ближайшие дни, войдут бомбы малого диаметра наземного базирования (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), оснащенные ракетным двигателем, передает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. Эти боеприпасы можно запускать на расстояние до 150 километров.

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Американская компания General Atomic, занимающаяся в том числе оборонными заказами, готова продать Украине два "умных" беспилотных летательных аппарата MQ-9 Reaper за один доллар. Соответствующее предложение руководство фирмы сделало украинскому военному атташе в Вашингтоне несколькими днями ранее, пишет издание The Wall Street Journal. По его сведениям, сделка будет включать в себя наземную станцию управления дронами и потребует от Киева затрат около 10 млн долларов на подготовку и отправку аппаратов в Украину. Поставку еще должен одобрить Белый дом, который отказался комментировать информацию.

Киев: Несмотря на войну, прогресс в евроинтеграции очевиден

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Несмотря на войну, прогресс в евроинтеграции Украины очевиден, заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Мы ждем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу", - указал глава государства в преддверии саммита Украина-ЕС. Текущая неделя "должна быть в полной мере этого слова евроинтеграционной", добавил Зеленский.

Кроме того, украинский президент не исключил новые кадровые перестановки. "Сейчас определенное кадровое затишье... Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - отметил Зеленский.

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