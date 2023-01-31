  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper над Афганистаном
MQ-9 Reaper (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/AP Photo/File/Lt. Col.. Leslie Pratt, US Air Force
КонфликтыУкраина

Фирма в США готова продать Украине "умные" дроны за 1 доллар

Олег Соколенко
23 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 февраля.

https://p.dw.com/p/4Mw36

На 343-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 1 февраля (время московское).

++02.50++

В новый пакет военной помощи Украине, о котором США намерены объявить в ближайшие дни, войдут бомбы малого диаметра наземного базирования (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), оснащенные ракетным двигателем, передает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. Эти боеприпасы можно запускать на расстояние до 150 километров.

++01.25++

Американская компания General Atomic, занимающаяся в том числе оборонными заказами, готова продать Украине два "умных" беспилотных летательных аппарата MQ-9 Reaper за один доллар. Соответствующее предложение руководство фирмы сделало украинскому военному атташе в Вашингтоне несколькими днями ранее, пишет издание The Wall Street Journal. По его сведениям, сделка будет включать в себя наземную станцию управления дронами и потребует от Киева затрат около 10 млн долларов на подготовку и отправку аппаратов в Украину. Поставку еще должен одобрить Белый дом, который отказался комментировать информацию.

Киев: Несмотря на войну, прогресс в евроинтеграции очевиден

++00.05++

Несмотря на войну, прогресс в евроинтеграции Украины очевиден, заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Мы ждем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу", - указал глава государства в преддверии саммита Украина-ЕС. Текущая неделя "должна быть в полной мере этого слова евроинтеграционной", добавил Зеленский.

Кроме того, украинский президент не исключил новые кадровые перестановки. "Сейчас определенное кадровое затишье... Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - отметил Зеленский.

Хроника событий 31 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 января 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Как и почему украинцы укрепляют границу с Беларусью

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Уступив просьбам Киева и давлению со стороны союзников по НАТО, Германия отправит боевые танки Leopard 2 Украине и позволит другим странам их реэкспорт. Киев неоднократно подчеркивал, что танки необходимы для контрнаступления. Ждать ли теперь новых поставок вооружения от властей ФРГ? Почему в стране так много споров по этому поводу? И как изменится роль Германии в войне России против Украины? 
Политика27 января 2023 г.45:01 мин.
external

Как детей в России заставляют поддерживать войну (30.01.2023)

Как детей в России заставляют поддерживать войну (30.01.2023)

В октябре прошлого года 10-летнюю Варю Жоликер и ее маму вызвали на допрос в полицию. Предполагаемая причина – отказ девочки посещать уроки патриотизма, так называемые "Разговоры о важном", а также аватарка девочки с изображением "Святой Джавелины". За этим последовали допрос, угрозы и обыск в квартире семьи Жоликер.
Политика30 января 2023 г.03:33 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Боевые машины пехоты Bradley, фото из архива

Поставки оружия Киеву и другие события 342-го дня войны

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Третьяковка

Богохульство в Третьяковке? Вот что говорят знатоки

Богохульство в Третьяковке? Вот что говорят знатоки

Культура5 ч. назад
Карикатура - карикатурный президент США Джо Байден закрывает собой истребитель F-16 и говорит: "Не дам!"

"Нет" по истребителям для Украины: последнее слово Байдена?

"Нет" по истребителям для Украины: последнее слово Байдена?

Политика8 ч. назад
В берлинском офисе Transparency International

Коррупция - инструмент внешней политики Кремля: доклад TI

Коррупция - инструмент внешней политики Кремля: доклад TI

Коррупция20 ч. назад
Контейнеровозы в немецком порту Бремерхафен

Экономика Германии и ЕС: рецессия будет или все-таки нет?

Экономика Германии и ЕС: рецессия будет или все-таки нет?

Экономика и бизнес8 ч. назад
Человек через тюремную решетку на окне показывает рукой знак победы - Victory

Что экс-политзаключенные думают о переговорах с властями РБ?

Что экс-политзаключенные думают о переговорах с властями РБ?

Права человека12 ч. назад
Сцена из спектакля "Рейв для беженцев"

Как режиссер из Москвы за пару месяцев покорила Берлин

Как режиссер из Москвы за пару месяцев покорила Берлин

Культура13 ч. назад
На главную страницу