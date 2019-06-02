На том стою и не могу иначе! Мартин Лютер на Вормсском рейхстаге

500 лет назад, 16 апреля 1521 года, Мартин Лютер прибыл в Вормс. Выступление Лютера на Вормсском рейхстаге стало одним из ключевых событий в ходе Реформации.
Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На его карте есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
31 октября в Германии официально стартует юбилейный год, посвященный 500-летию Реформации. Одним из мест, тесно связанных с этим событием, является замок Вартбург.
Мартин Лютер родился и умер в этом городе, но провел здесь в общей сложности лишь около года.
Виттенберг в шутку прозвали "Протестантским Римом". Если следовать этой логике, мы сегодня посетим "Лютеранский собор Святого Петра".