 На том стою и не могу иначе! Мартин Лютер на Вормсском рейхстаге | Информация о Германии и советы туристам | DW | 16.04.2021

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По Германии

На том стою и не могу иначе! Мартин Лютер на Вормсском рейхстаге

500 лет назад, 16 апреля 1521 года, Мартин Лютер прибыл в Вормс. Выступление Лютера на Вормсском рейхстаге стало одним из ключевых событий в ходе Реформации.

  • Мартин Лютер перед Вормсским рейхстагом. Раскрашенная гравюра XIX века

    Мартин Лютер в Вормсе

    Вормсский рейхстаг

    Это событие считается одним из ключевых в истории Реформации. 17-18 апреля 1521 года монах-августинец и доктор богословия из Виттенберга Мартин Лютер предстал перед императором Священной римской империи Карлом V и другими участниками проходившего в Вормсе рейхстага, начавшегося 500 лет назад - 27 января 1521 года.

  • Лютер вывешивает 95 тезисов на дверях Замковой церкви в Виттенберге. Один из барельефов монумента в Вормсе

    Мартин Лютер в Вормсе

    Основоположник Реформации

    От Лютера ожидали отречения от 95 тезисов, которые содержали, в частности, критику торговли индульгенциями и ставили под сомнение духовную власть папы. Лютер вывесил их на дверях Замковой церкви в Виттенберге в 1517 году, предлагая обсудить публично, а позже развил идеи в своих трудах. Перед рейхстагом он заявил, что переубедить его могли бы только свидетельства из Евангелия и разумные аргументы.

  • Памятник Лютеру в Вормсе

    Мартин Лютер в Вормсе

    Памятник Лютеру

    В Вормсе Лютер не отказался от своих взглядов, что означало окончательный его разрыв с католической церковью и стало толчком для возникновения протестантского движения в немецких землях. Монумент Лютера (Lutherdenkmal), установленный в этом городе в 1868 году, является самым большим в мире памятником Реформации наряду со 100-метровой Стеной Реформации в Женеве.

  • Почтовая открытка начала XX века

    Мартин Лютер в Вормсе

    Отвечая императору

    Монумент установили недалеко от места, где около собора находилась резиденция вормсского епископа, в которой Мартин Лютер выступал перед рейхстагом. Там, где Лютер стоял, отвечая императору и представителям имперских сословий, позже положили на землю памятную плиту, - в парке, разбитом после разрушения резиденции в ходе войны за пфальцское наследство.

  • Выступление Лютера перед рейхстагом. Литография 1527 года

    Мартин Лютер в Вормсе

    Повестка дня

    Рейхстаг продолжался четыре месяца. Ввиду нараставшей турецкой угрозы основными пунктами повестки были создание имперского правительства и распределение обязанностей по выставлению воинских контингентов. Совещания обычно проходили в городской ратуше, однако слушания по делу Лютера перенесли в другое место, чтобы не давать ему широкую трибуну.

  • Папа Лев X

    Мартин Лютер в Вормсе

    Отлучение от церкви

    За несколько месяцев до вызова Лютера в Вормс папа римский Лев X отлучил его от церкви. По действовавшим тогда правилам это сразу влекло за собой имперскую опалу, то есть Лютера объявили государственным преступником. Однако его идеи уже получили широкое распространение, и симпатизировавшие ему князья настояли, чтобы Лютер был выслушан на рейхстаге, прежде чем опала вступит в силу.

  • Фигура Фридриха III Мудрого

    Мартин Лютер в Вормсе

    Фридрих III Мудрый

    Учитывая рост популярности Лютера, император согласился заслушать его, дав возможность отречься от ереси. Среди немецких князей, стремившихся ослабить влияние папы, ключевую роль сыграл саксонский курфюрст Фридрих III Мудрый, позже укрывший Лютера в замке Вартбург, где тот перевел на современный ему немецкий язык Новый Завет. В Вормсе этот курфюрст стоит по правую руку от Лютера.

  • Сопроводительная грамота Карла V

    Мартин Лютер в Вормсе

    В сопровождении герольда

    По пути в Вормс верующие устраивали Лютеру восторженные встречи. В Эрфурте, Готе и Айзенахе он выступил с проповедями. Специальная грамота Карла V гарантировала ему свободу и неприкосновенность на три недели. За ее соблюдение отвечал имперский герольд, сопровождавший Лютера из Виттенберга на рейхстаг.

  • Въезд Мартина Лютера в Вормс

    Мартин Лютер в Вормсе

    Прибытие на рейхстаг

    В Вормс Лютер прибыл 16 апреля 1521 года. Жители вышли на улицы. Интерес к нему был огромный. Так как формально Лютер уже был отлучен от церкви, он не мог остановиться у братьев по ордену в здешнем монастыре августинцев. Ему отвели комнату на подворье, которое занимала делегация, сопровождавшая саксонского курфюрста.

  • Черновик выступления Лютера в Вормсе

    Мартин Лютер в Вормсе

    "На том стою и не могу иначе"

    В архивах сохранились записи, сделанные Лютером во время подготовки к выступлению, но самой известной стала его фраза, которой он на самом деле в таком виде в Вормсе не произносил: "На том стою и не могу иначе" ("Hier stehe ich und kann nicht anders"). Емкая и афористичная, она передает суть заявлений Лютера, поэтому получила широкое распространение. Эту цитату поместили на памятнике.

  • Выступление Лютера на рейхстаге. Фрагмент одного из барельефов, украшающих памятник Лютеру в Вормсе

    Мартин Лютер в Вормсе

    Вормсский эдикт

    Покидая рейхстаг, Лютер воскликнул: "Ich bin hindurch!" - с явным облегчением,что все уже позади и его дела в Вормсе закончены. Из зала, в котором проходили слушания, он вышел свободным человеком, так как срок действия охранной грамоты еще не истек. 25 апреля Лютер отправился в обратный путь. Вормсский эдикт, объявлявший его имперским преступником, будет выпущен через месяц.

  • Лютер выступает с проповедью. Фрагмент одного из барельефов, украшающих памятник Лютеру в Вормсе

    Мартин Лютер в Вормсе

    Имперская опала

    Эдикт, подписанный Карлом V под нажимом папского нунция, также запрещал издавать труды Лютера, читать их, предоставлять "еретику" убежище. К моменту выхода указа Вормс уже покинули симпатизировавшие Лютеру князья и представители свободных городов. В начале мая Лютера тайно привезли в замок Вартбург, чтобы спрятать от преследований, однако это уже другая история.

  • Гравюра из Иллюстрированной газеты от 18 июля 1868 года, издававшейся в Лейпциге

    Мартин Лютер в Вормсе

    Торжественное открытие памятника

    25 июня 1868 года на открытие памятника Лютеру собралось более 20 тысяч человек. Важнейшие протестантские правящие дома Европы направили в Вормс свои делегации. Пруссию представлял будущий германский император Вильгельм I. Монумент был выполнен в стиле классицизма по проекту скульптора Эрнста Ритшеля - автора знаменитого памятника Гёте и Шиллеру в Веймаре.

  • Гравюра 1867 года

    Мартин Лютер в Вормсе

    В мастерской

    На этой гравюре 1867 года изображена мастерская с пьедесталом, украшенным барельефами и надписями. Слева - фигура Лютера, справа - еще незавершенное изображение его ближайшего сподвижника Филиппа Меланхтона. Свое место у пьедестала с поднятой рукой уже занял флорентийский монах Савонарола, критиковавший папство и сожженный в 1498 году, - один из своего рода предвестников Реформации.

  • Джироламо Савонарола

    Мартин Лютер в Вормсе

    Предшественники

    Помимо Савонаролы в эту группу входят скульптурные изображения сидящих около постамента Яна Гуса - идеолога чешской Реформации, Петра Вальдо - лионского купца и основателя религиозного движения вальденсов, выступавших за мирскую проповедь и свободу чтения Библии, а также Джона Уиклифа - английского богослова и предшественника протестантизма, сделавшего перевод Библии на среднеанглийский язык.

  • Аллегорическое изображение Аугсбурга

    Мартин Лютер в Вормсе

    Аллегорические образы

    Кроме Лютера, его предшественников и сподвижников монумент в Вормсе с его аллегорическими образами напоминает о некоторых событиях и городах - апример, об Аугсбурге, где на рейхстаге 1555 года был заключен Аугсбургский религиозный мир между католическими и лютеранскими субъектами Священной римской империи.

  • Монумент Лютера на фотографии 1890 года

    Мартин Лютер в Вормсе

    Крепость веры

    Автор памятника Эрнст Ритшель скончался в 1861 году. Проект по его эскизам завершали коллеги и ученики. Монумент внешне напоминает средневековый замок с главной и боковыми башнями - столпами веры, то есть Лютером в центре и расставленными по углам фигурами Фридриха III Мудрого, Филиппа Меланхтона, а также философа Иоганна Рейхлина и гессенского ландграфа Филиппа I Великодушного.

  • Монумент Лютера на почтовой открытке 1903 года

    Мартин Лютер в Вормсе

    Наш меч, оплот и щит

    Идея монумента основывается на ключевой цитате из популярного евангелического гимна "Ein feste Burg ist unser Gott" (дословно: "Непоколебимый замок есть наш Бог"), написанного Лютером в 1529 году. На русском языке эта строчка из гимна известна в нескольких переводах. Один из них - "Господь наш меч, оплот и щит ". В 2017 году в Германии будет отмечаться 500-летие Реформации.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Мартин Лютер перед Вормсским рейхстагом. Раскрашенная гравюра XIX века

    Мартин Лютер в Вормсе

    Вормсский рейхстаг

    Это событие считается одним из ключевых в истории Реформации. 17-18 апреля 1521 года монах-августинец и доктор богословия из Виттенберга Мартин Лютер предстал перед императором Священной римской империи Карлом V и другими участниками проходившего в Вормсе рейхстага, начавшегося 500 лет назад - 27 января 1521 года.

  • Лютер вывешивает 95 тезисов на дверях Замковой церкви в Виттенберге. Один из барельефов монумента в Вормсе

    Мартин Лютер в Вормсе

    Основоположник Реформации

    От Лютера ожидали отречения от 95 тезисов, которые содержали, в частности, критику торговли индульгенциями и ставили под сомнение духовную власть папы. Лютер вывесил их на дверях Замковой церкви в Виттенберге в 1517 году, предлагая обсудить публично, а позже развил идеи в своих трудах. Перед рейхстагом он заявил, что переубедить его могли бы только свидетельства из Евангелия и разумные аргументы.

  • Памятник Лютеру в Вормсе

    Мартин Лютер в Вормсе

    Памятник Лютеру

    В Вормсе Лютер не отказался от своих взглядов, что означало окончательный его разрыв с католической церковью и стало толчком для возникновения протестантского движения в немецких землях. Монумент Лютера (Lutherdenkmal), установленный в этом городе в 1868 году, является самым большим в мире памятником Реформации наряду со 100-метровой Стеной Реформации в Женеве.

  • Почтовая открытка начала XX века

    Мартин Лютер в Вормсе

    Отвечая императору

    Монумент установили недалеко от места, где около собора находилась резиденция вормсского епископа, в которой Мартин Лютер выступал перед рейхстагом. Там, где Лютер стоял, отвечая императору и представителям имперских сословий, позже положили на землю памятную плиту, - в парке, разбитом после разрушения резиденции в ходе войны за пфальцское наследство.

  • Выступление Лютера перед рейхстагом. Литография 1527 года

    Мартин Лютер в Вормсе

    Повестка дня

    Рейхстаг продолжался четыре месяца. Ввиду нараставшей турецкой угрозы основными пунктами повестки были создание имперского правительства и распределение обязанностей по выставлению воинских контингентов. Совещания обычно проходили в городской ратуше, однако слушания по делу Лютера перенесли в другое место, чтобы не давать ему широкую трибуну.

  • Папа Лев X

    Мартин Лютер в Вормсе

    Отлучение от церкви

    За несколько месяцев до вызова Лютера в Вормс папа римский Лев X отлучил его от церкви. По действовавшим тогда правилам это сразу влекло за собой имперскую опалу, то есть Лютера объявили государственным преступником. Однако его идеи уже получили широкое распространение, и симпатизировавшие ему князья настояли, чтобы Лютер был выслушан на рейхстаге, прежде чем опала вступит в силу.

  • Фигура Фридриха III Мудрого

    Мартин Лютер в Вормсе

    Фридрих III Мудрый

    Учитывая рост популярности Лютера, император согласился заслушать его, дав возможность отречься от ереси. Среди немецких князей, стремившихся ослабить влияние папы, ключевую роль сыграл саксонский курфюрст Фридрих III Мудрый, позже укрывший Лютера в замке Вартбург, где тот перевел на современный ему немецкий язык Новый Завет. В Вормсе этот курфюрст стоит по правую руку от Лютера.

  • Сопроводительная грамота Карла V

    Мартин Лютер в Вормсе

    В сопровождении герольда

    По пути в Вормс верующие устраивали Лютеру восторженные встречи. В Эрфурте, Готе и Айзенахе он выступил с проповедями. Специальная грамота Карла V гарантировала ему свободу и неприкосновенность на три недели. За ее соблюдение отвечал имперский герольд, сопровождавший Лютера из Виттенберга на рейхстаг.

  • Въезд Мартина Лютера в Вормс

    Мартин Лютер в Вормсе

    Прибытие на рейхстаг

    В Вормс Лютер прибыл 16 апреля 1521 года. Жители вышли на улицы. Интерес к нему был огромный. Так как формально Лютер уже был отлучен от церкви, он не мог остановиться у братьев по ордену в здешнем монастыре августинцев. Ему отвели комнату на подворье, которое занимала делегация, сопровождавшая саксонского курфюрста.

  • Черновик выступления Лютера в Вормсе

    Мартин Лютер в Вормсе

    "На том стою и не могу иначе"

    В архивах сохранились записи, сделанные Лютером во время подготовки к выступлению, но самой известной стала его фраза, которой он на самом деле в таком виде в Вормсе не произносил: "На том стою и не могу иначе" ("Hier stehe ich und kann nicht anders"). Емкая и афористичная, она передает суть заявлений Лютера, поэтому получила широкое распространение. Эту цитату поместили на памятнике.

  • Выступление Лютера на рейхстаге. Фрагмент одного из барельефов, украшающих памятник Лютеру в Вормсе

    Мартин Лютер в Вормсе

    Вормсский эдикт

    Покидая рейхстаг, Лютер воскликнул: "Ich bin hindurch!" - с явным облегчением,что все уже позади и его дела в Вормсе закончены. Из зала, в котором проходили слушания, он вышел свободным человеком, так как срок действия охранной грамоты еще не истек. 25 апреля Лютер отправился в обратный путь. Вормсский эдикт, объявлявший его имперским преступником, будет выпущен через месяц.

  • Лютер выступает с проповедью. Фрагмент одного из барельефов, украшающих памятник Лютеру в Вормсе

    Мартин Лютер в Вормсе

    Имперская опала

    Эдикт, подписанный Карлом V под нажимом папского нунция, также запрещал издавать труды Лютера, читать их, предоставлять "еретику" убежище. К моменту выхода указа Вормс уже покинули симпатизировавшие Лютеру князья и представители свободных городов. В начале мая Лютера тайно привезли в замок Вартбург, чтобы спрятать от преследований, однако это уже другая история.

  • Гравюра из Иллюстрированной газеты от 18 июля 1868 года, издававшейся в Лейпциге

    Мартин Лютер в Вормсе

    Торжественное открытие памятника

    25 июня 1868 года на открытие памятника Лютеру собралось более 20 тысяч человек. Важнейшие протестантские правящие дома Европы направили в Вормс свои делегации. Пруссию представлял будущий германский император Вильгельм I. Монумент был выполнен в стиле классицизма по проекту скульптора Эрнста Ритшеля - автора знаменитого памятника Гёте и Шиллеру в Веймаре.

  • Гравюра 1867 года

    Мартин Лютер в Вормсе

    В мастерской

    На этой гравюре 1867 года изображена мастерская с пьедесталом, украшенным барельефами и надписями. Слева - фигура Лютера, справа - еще незавершенное изображение его ближайшего сподвижника Филиппа Меланхтона. Свое место у пьедестала с поднятой рукой уже занял флорентийский монах Савонарола, критиковавший папство и сожженный в 1498 году, - один из своего рода предвестников Реформации.

  • Джироламо Савонарола

    Мартин Лютер в Вормсе

    Предшественники

    Помимо Савонаролы в эту группу входят скульптурные изображения сидящих около постамента Яна Гуса - идеолога чешской Реформации, Петра Вальдо - лионского купца и основателя религиозного движения вальденсов, выступавших за мирскую проповедь и свободу чтения Библии, а также Джона Уиклифа - английского богослова и предшественника протестантизма, сделавшего перевод Библии на среднеанглийский язык.

  • Аллегорическое изображение Аугсбурга

    Мартин Лютер в Вормсе

    Аллегорические образы

    Кроме Лютера, его предшественников и сподвижников монумент в Вормсе с его аллегорическими образами напоминает о некоторых событиях и городах - апример, об Аугсбурге, где на рейхстаге 1555 года был заключен Аугсбургский религиозный мир между католическими и лютеранскими субъектами Священной римской империи.

  • Монумент Лютера на фотографии 1890 года

    Мартин Лютер в Вормсе

    Крепость веры

    Автор памятника Эрнст Ритшель скончался в 1861 году. Проект по его эскизам завершали коллеги и ученики. Монумент внешне напоминает средневековый замок с главной и боковыми башнями - столпами веры, то есть Лютером в центре и расставленными по углам фигурами Фридриха III Мудрого, Филиппа Меланхтона, а также философа Иоганна Рейхлина и гессенского ландграфа Филиппа I Великодушного.

  • Монумент Лютера на почтовой открытке 1903 года

    Мартин Лютер в Вормсе

    Наш меч, оплот и щит

    Идея монумента основывается на ключевой цитате из популярного евангелического гимна "Ein feste Burg ist unser Gott" (дословно: "Непоколебимый замок есть наш Бог"), написанного Лютером в 1529 году. На русском языке эта строчка из гимна известна в нескольких переводах. Один из них - "Господь наш меч, оплот и щит ". В 2017 году в Германии будет отмечаться 500-летие Реформации.

    Автор: Максим Нелюбин


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Вормс

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Контекст

Мартин Лютер в Вормсе  

Ссылки в интернете

www.worms.de

По следам Лютера и Реформации в Вормсе. Информация на городском туристическом сайте

Аудио- и видеофайлы по теме

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500 лет Реформации: Как Мартин Лютер изменил мир  

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