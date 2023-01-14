  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Больные с коронавирусом в Шанхае
Больные с коронавирусом в ШанхаеФото: Hector Retamal/AFP/Getty Images
ЗдоровьеКитай

Китай сообщил о 60 тыс. смертей, связанных с COVID, за месяц

Даниил Сотников
1 ч. назад

Пекин впервые после ослабления в декабре антикоронавирусных ограничений раскрыл данные о числе умерших от COVID-19 людей.

https://p.dw.com/p/4MBst

Власти Китая сообщили, что с начала декабря в стране умерло почти 60 тыс. человек, у которых был коронавирус. Об этом пишет агентство AP в субботу, 14 января.

Национальная комиссия здравоохранения Китая утверждает, что с 8 декабря 5 503 человека умерли из-за дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19, и 54 435 человек умерли из-за других заболеваний, связанных с коронавирусом. Cредний возраст умерших составлял 80 лет, при этом 90 процентов из них были старше 65 лет, сообщили в ведомстве.

В отчете властей говорится, что эти "смерти, связанные с COVID", произошли в больницах, а значит в статистику могли не войти люди, умершие дома, отмечает AP.

Пекин: Пик заражений пройден

Это первые данные о значительном числе погибших, обнародованные Пекине с тех пор, как в начале декабря в стране были ослаблены антикоронавирусные ограничения. После этого Китай перестал публиковать данные о смертях и заражениях COVID-19 несмотря на всплеск заражений. До сегодняшнего объявления в Китае официально было зарегистрировано всего несколько десятков смертей, несмотря на свидетельства того, что больницы и крематории страны переполнены, напоминает AP.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и правительства некоторых стран просили Пекин раскрыть статистику после появившихся сообщений, что коронавирусом в стране могли заразиться сотни миллионов человек, пишет агентство.

Пик заражений, по-видимому, пройден, заявил представитель Национальной комиссии здравоохранения Цзяо Яхуэй. По его словам, ежедневное число людей, обращающихся в больницы, достигло 2,9 млн человек 23 декабря и снизилось до 477 тысяч на этой неделе. "Эти данные показывают, что пик чрезвычайной ситуации в стране пройден", - подчеркнул Цзяо Яхуэй.

Смотрите также:

Самая востребованная профессия во время пандемии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Массовые протесты в Европе из-за омикрона (03.01.2022)

Массовые протесты в Европе из-за омикрона (03.01.2022)

Несколько тысяч человек, несогласных с политикой ковидных ограничений, вышли на протестные акции в Амстердаме. Во Франции необходимо носить маски на улицах, а в Великобритании в школах.
Здоровье3 января 2022 г.02:39 мин.
external

Станет ли страшно заразный "омикрон" началом конца пандемии коронавируса? (20.01.2022)

Станет ли страшно заразный "омикрон" началом конца пандемии коронавируса? (20.01.2022)

ЮАР готовится выйти из пандемии: эксперты считают, что в стране практически сформировался коллективный иммунитет. Однако "омикрон" не стоит недооценивать, говорят некоторые эксперты.
Общество20 января 2022 г.03:28 мин.
external

Почему Германия не торопится отменять ковид-ограничения (07.02.2022)

Почему Германия не торопится отменять ковид-ограничения (07.02.2022)

Во многих странах ЕC снимают ограничения, но только не в Германии. При этом желающих вернуться к прежней жизни все больше.
Общество7 февраля 2022 г.04:11 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Британский танк Challenger 2

Лондон подтвердил намерение предоставить Киеву танки

Конфликты3 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Посетители "Центра Вагнера" в Санкт-Петербурге

Насколько сильна ЧВК Вагнера и кому служит Пригожин?

Насколько сильна ЧВК Вагнера и кому служит Пригожин?

Конфликты22 ч. назад
Карикатура DW - башни Кремля обсуждают, кого выдвинуть в президенты в 2024 году. Одна из башень спаршивает: "А есть варианты?"

Выборы президента России, или О чем грустят башни Кремля

Выборы президента России, или О чем грустят башни Кремля

Политика23 ч. назад
Здание парламента Казахстана

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Политика15 ч. назад
Дым над Соледаром

Бои за Соледар: как город выглядит сейчас

Бои за Соледар: как город выглядит сейчас

Конфликты23 ч. назад9 фото
Демонстрация солидарности с Израилем в Берлине, май 2021 года

Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?

Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?

Политика13 января 2023 г.
Посольство Беларуси в Вильнюсе

Консульские услуги для белорусов за границей: что изменилось

Консульские услуги для белорусов за границей: что изменилось

Общество13 января 2023 г.
На главную страницу