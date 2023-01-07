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Эпидемия ковида в КНРФото: Ray Young/Utuku/ROPI/picture alliance
ПолитикаГермания

Германия призвала отказаться от несрочных поездок в Китай

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

На фоне гигантской волны ковида в КНР власти Германии рекомендовали воздержаться от посещения этой страны. Правительство ФРГ приняло решение о введении обязательного тестирования для приезжих из Китая.

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Правительство ФРГ на фоне широкой эпидемии COVID-19 в КНР рекомендовало отказаться от поездок в эту страну, если это не является абсолютно необходимым. "Заражаемость коронавирусом в Китае сейчас на самом высоком уровне со времени начала пандемии в 2020 году, китайская система здравоохранения перегружена, не хватает средств даже для оказания неотложной помощи", - говорится в сообщении, выложенном на сайте МИД ФРГ в субботу, 7 января.

Резкий всплеск заболеваемости ковидом в КНР после неожиданной отмены антикоронавирусных ограничений в начале декабря вызвал обеспокоенность во всем мире. В своем сообщении МИД ФРГ отметил, что с 9 января вся территория Китая за исключением Гонконга будет объявлены территорией, где существует угроза вспышки нового варианта коронавируса.

Обязательное тестирование приезжих из КНР

Как пояснили в Институте имени Роберта Коха (RKI), такая формулировка предполагает введение режима, при котором прибывающие в Германии обязаны представлять справку о негативном результате экспресс- или ПЦР-теста на ковид. Допускаются также выборочные проверки приезжающих на коронавирус.

Накануне правительство ФРГ объявило об ужесточении правил въезда в Германию для прибывающих из Китая. Начиная с 8 января, все приезжие из КНР должны будут представлять справку с негативным результатом экспресс-теста на ковид, при этом давность проведения такого теста не должна превышать 48 часов. Приезжие из Китая будут подвергаться выборочным проверкам, а самолеты из КНР проверяться на наличие новых вариантов коронавируса в сточных водах.

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