В Китае переполнены крематории из-за смертности от ковида

В Китае из-за резкого роста смертности на фоне нынешней гигантской волны коронавируса крематории по всей стране переполнены, похоронная отрасль в стране находится в состоянии паралича, сообщило в среду, 4 января, агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники и экспертов. "Похоронные бюро в крупных городах заполнены, некоторые эксперты предупреждают, что худшее впереди", - отмечается в материале.

В одном из похоронных бюро Пекина сообщили, что ежедневно кремируется около 140-150 тел, ранее их число не превышало сорока. Между тем в одном из крематориев в Лунхуа (район Шэньчжэня) рассказали, что ежедневно сжигается порядка 500 тел - этот показатель в пять раз превышает средний. Работники крематориев Пекина и Шанхая говорят, что ближайшее свободное место на кремацию можно забронировать лишь на середину января. Некоторые похоронные организации перешли на систему онлайн-очередей.

Агентство Вloomberg отмечает, что в Китае развился теневой бизнес по кремации тел. Если прежде кремация стоила несколько тысяч юаней, то в январе некоторые крематории стали требовать десятки тысяч юаней. Так, кремация в течение трех дней обойдется в 68 тысяч, а в день смерти - в 88 тысяч юаней (870 тысяч рублей).

Волна коронавируса в Китае

Резкий рост заражаемости коронавирусом в Китае не прекращается с начала декабря. Он начался вскоре после того, как в стране было решено ослабить карантинные меры из-за протестов против локдаунов. Власти КНР перестали публиковать ежедневные данные по COVID-19. Согласно неофициальным сведениям, ежедневно ковидом заражаются миллионы жителей Китая.

По оценкам британской аналитической компании Airfinity, в конце декабря в Китае от коронавирусной инфекции умирали до 9 тысяч человек в день. Airfinity прогнозирует, что смертность достигнет пика 23 января и составит около 25 тысяч человек в сутки, а с декабря общее количество смертей от ковида достигнет 584 тысяч.

Европейский союз предложил Китаю на безвозмездной основе вакцины от COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку инфекции. На фоне роста количества заражений в Китае целый ряд стран на минувшей неделе утвердил обязательное тестирование для приезжих из КНР, в том числе - Италия, США, Япония, Индия и Малайзия. Германия пока не принадлежит к их числу. В Евросоюзе обсуждается возможность введения единых требований к обязательному тестированию приезжих из КНР.

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