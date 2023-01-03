Немецкие врачи - за тесты на ковид для приезжих из Китая

Немецкие врачи призвали ввести единые правила обязательного тестирования на коронавирус для приезжих из Китая, который в настоящее время страдает от последствий гигантской волны ковида. При столь экстремальной эпидемии, как сейчас в Китае, неизбежны мутации коронавируса, поэтому следует готовиться, заявил председатель Федерального объединения врачей государственной службы здравоохранения Йоханнес Ниссен (Johannes Nießen) в интервью изданиям группы Funke, обнародованном во вторник, 3 января.

"Нам нужна единая общеевропейская концепция защиты. Каждый приезжий из Китая при въезде в ЕС должен в обязательном порядке проходить экспресс-тестирование на коронавирус. Это правило должно распространяться на бизнесменов, туристов и других посетителей. В случае положительного результата нужно проводить ПЦР-тест и секвенирование пробы. Инфицированные должны в любом случае отправляться на карантин", - сказал Ниссен.

Целый ряд стран Европы уже ввели ограничения на въезд для приезжих из КНР. Германия пока не принадлежит к их числу. Правительство Китая резко раскритиковало обязательное тестирование для китайцев в целом ряде стран и пригрозило ответными мерами. В МИД КНР подчеркнули, что введение тестирования исключительно для приезжих из Китая не имеет под собой никаких научных оснований и неприемлемо.

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