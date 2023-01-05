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Фото: Danny Lawson/PA Wire/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

ФРГ вводит обязательный тест на ковид для приезжих из Китая

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Страны Евросоюза согласовали единый порядок действий в отношении приезжих из КНР. В Китае в настоящее время бушует гигантская волна коронавируса.

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Германия на фоне гигантской волны коронавируса в Китае вводят обязательный тест на ковид для приезжих из этой страны, в правила въезда в ФРГ в срочном порядке вносятся необходимые изменения, сообщил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) в четверг, 5 января. По его словам, приезжие из Китая впредь должны будут проходить как минимум экспресс-тест на коронавирус. Министр не уточнил, когда именно вступят в силу новые правила.

Накануне вечером эксперты в сфере здравоохранения из 27 стран ЕС не смогли договориться о введении единых правил, касающихся обязательного тестирования прибывающих из Китая, но в то же время настоятельно рекомендовали такую меру. Они также рекомендовали ношение медицинских или FFP2-масок на борту самолетов из КНР.

Лаутербах назвал это хорошим решением. "Европа нашла совместный ответ на ситуацию с пандемией в Китае. Мы как федеральное правительство именно этого и добивались", - отметил он. По словам Лаутербаха, приезжих из Китая будут также выборочно проверять на новые варианты коронавируса, а самолеты из КНР - на присутствие вирусов в сточных водах. Австрия объявила о проведении таких проверок уже с будущей недели.

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