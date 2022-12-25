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Пациенты с коронавирусом в КитаеФото: HECTOR RETAMAL/AFP/Getty Images
ПолитикаКитай

В Китае перестали публиковать ежедневные данные о ковиде

Сергей Ромашенко
43 мин. назад

Решение КНР о прекращении публикации данных о коронавирусе принято на фоне гигантской волны новых заражений. Власти КНР не объяснили причин такого шага.

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В Китае власти на пике гигантской волны коронавируса неожиданно прекратили ежедневную публикацию данных о новых случаях заражения и летальных исходах. Соответствующую информацию впредь будет сообщать Центр по контролю и предотвращению заболеваний в справочных и исследовательских целях, объявила Национальная комиссия по здравоохранению КНР в воскресенье, 25 декабря.

Комиссия не уточнила, как часто будет публиковаться такая информация. О причинах этого шага также не сообщается. Ранее Центр по контролю и предотвращению заболеваний заявил, что накануне в континентальной части Китая не было зафиксировано ни единого летального исхода от коронавируса.

Волна коронавируса "Омикрон"

В Китае в настоящее время бушует омикрон-вариант коронавируса. Правительство КНР, несмотря на это, отказалось от политики нулевой терпимости к ковиду и отменило строгие правила тестирования населения и ограничения на поездки. Многие китайцы приветствовали этот шаг.

В то же время система здравоохранения страны не справляется с нагрузкой на фоне резкого роста заражений, больницы переполнены, в аптеках не хватает лекарств. Эксперты ожидают дельнейшего ухудшения ситуации в период празднования китайского нового года в январе.

Накануне поступили сообщения о том, что в Китае, по внутренним оценкам, за первые три недели декабря инфицировано, по неофициальным внутренним оценкам, 248 млн человек или 18 процентов населения страны.

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