Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 июня.

На 471-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 9 июня (время московское).

Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде на юге Украины. В своем Twitter она назвала катастрофу на Каховской ГЭС "еще одним зверством" со стороны РФ и потребовала призвать Москву к ответственности за преступления.

"Этот экоцид, как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину, - еще одно зверство, от которого мир теряет дар речи, - написала Тунберг. - Наши взгляды снова направлены на Россию, которая должна ответить за свои преступления".

ГСЧС назвала число эвакуированных в Херсонской области

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Из подтопленных районов в Херсонской области по состоянию на вечер 8 июня удалось эвакуировать 2 339 человек, в том числе 120 детей. Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, всего подтоплено 32 населенных пункта и 3625 домов на правом берегу реки Днепр. Эвакуация продолжается.

Хроника событий 8 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 июня 00.00 - 13.59 >>>

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