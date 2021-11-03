Южно-Африканская Республика (ЮАР)

Госдуарство на юге Африки. Единственная африканская страна - член Группы двадцати.
Южно-Африканская Республика (Republiek van Suid-Afrika, ЮАР) является одним из самых многонациональных государств африканского континента. В стране - наибольшая доля белого, азиатского и смешанного населения в Африке. Самая экономически развитая на континенте. Единственная африканская страна - член Группы двадцати ("большой двадцатки", G20). Столицы ЮАР: Претория (административная), Кейптаун (законодательная) и Блумфонтейн (судебная). Крупнейший город - Йоханнесбург с населением около 1 млн человек.