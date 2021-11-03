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Южно-Африканская Республика (ЮАР)

Госдуарство на юге Африки. Единственная африканская страна - член Группы двадцати.

Южно-Африканская Республика (Republiek van Suid-Afrika, ЮАР) является одним из самых многонациональных государств африканского континента. В стране - наибольшая доля белого, азиатского и смешанного населения в Африке. Самая экономически развитая на континенте. Единственная африканская страна - член Группы двадцати ("большой двадцатки", G20). Столицы ЮАР: Претория (административная), Кейптаун (законодательная) и Блумфонтейн (судебная). Крупнейший город - Йоханнесбург с населением около 1 млн человек.

2021 Booker Prize. Damon Galgut, one of the six authors shortlisted for the 2021 Booker Prize, during a photo call at the Royal Festival Hall in London. Picture date: Sunday October 31, 2021. See PA Story ARTS Booker. Photo credit should read: Kirsty O'Connor/PA Wire URN:63438527

Букеровская премия за 2021 год присуждена Дэймону Галгуту из ЮАР 03.11.2021

Южноафриканский писатель Дэймон Галгут удостоен престижной награды за роман "Обещание". Критики отметили прекрасный стиль и хорошо рассказанную историю, а также юмор автора.
CHUVASHIA, RUSSIA - MAY 27, 2021: An ampoule with the Gam-COVID-Vac (Sputnik V) vaccine against COVID-19 used by a medical team of the Vurnary Central District Hospital in a mobile health unit deployed in the village of Kyumel-Yamashi. Semyon Antonov/TASS

ЮАР не зарегистрировала "Спутник V" из-за опасений перед ВИЧ 18.10.2021

ЮАР не одобрила "Спутник V" из-за нехватки данных о безопасности российской вакцины. В стране опасаются возможного повышенного риска заражения ВИЧ у привитых мужчин.
6543426 13.05.2021 Ukrainian lawmaker from the Opposition Platform - For Life party, Viktor Medvedchuk suspected of treason and embezzlement of national resources in Crimea attends a hearing at Kiev's Pecherskyi Court, Ukraine. Stringer / Sputnik

Угольное дело Медведчука: "терроризм" или "все легально"? 15.10.2021

В Украине старые схемы покупки угля стали поводом для обвинений оппозиционера Медведчука в госизмене и пособничестве терроризму. Депутат утверждает, что все было легально. DW изучила детали дела.
A South African man receives his first dose of Pfizer Covid-19 vaccine in Zwartkops Raceway drive-through vaccination site in Centurion, on August 13, 2021. (Photo by LUCA SOLA / AFP) (Photo by LUCA SOLA/AFP via Getty Images)

Ученые в ЮАР заявили о росте случаев заражения новым вариантом коронавируса C.1.2 31.08.2021

Вариант коронавируса C.1.2 впервые обнаружен в ЮАР в мае, теперь он выявлен во всех девяти провинциях и ряде других стран. Пока неясно, насколько эффективны против него вакцины.
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На юге Африки стоят рекордные морозы 25.07.2021

Температура воздуха в центральной части ЮАР опустилась почти до минус десяти градусов. Это исторический рекорд.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ ***JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JULY 13: A policeman guards a group of suspected looters who were apprehended at a shopping centre on July 13, 2021 in Vosloorus, Johannesburg, South Africa. South Africa has deployed the military to quell spasms of civil unrest and looting sparked by last week's imprisonment of former president Jacob Zuma. The unrest is also fueled by high unemployment and social and economic fallout from the Covid-19 pandemic, which has hit the country hard. (Photo by James Oatway/Getty Images)

Число погибших при беспорядках в ЮАР превысило 200 человек 17.07.2021

Больше всего жертв - в провинции Квазулу-Наталь на востоке ЮАР. Ситуация в стране постепенно возвращается в норму, заверили власти. Около 25 000 солдат мобилизованы для сдерживания беспорядков.
11.07.2021 | TOPSHOT - Protesters gesture towards police officers (not seen) as they burn tires in Jeppestown, Johannesburg, on July 11, 2021. - Several shops are damaged and cars burnt in Jeppestown, Johannesburg, following a night of violence. Police are on the scene trying to control further protests. It is unclear if this is linked to sporadic protests following the incarceration of former president Jacob Zuma. (Photo by LUCA SOLA / AFP) (Photo by LUCA SOLA/AFP via Getty Images)

Десятки человек погибли в ходе беспорядков в ЮАР 14.07.2021

Жертвами беспорядков в ЮАР, вспыхнувших из-за тюремного срока для экс-президента страны Джейкоба Зумы, стали не менее 72 человек. Несмотря на армейские патрули, грабежи и мародерство продолжаются.
11.07.2021 | South Africa Police Services (SAPS) officers stop looters from looting in central Durban, on July 11, 2021. - Several shops are damaged and cars burnt in Durban, following a night of violence. Police are on the scene trying to control further protests. It is unclear if this is linked to sporadic protests following the incarceration of former president Jacob Zuma. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

К борьбе с беспорядками в ЮАР привлекли армию 12.07.2021

Причиной беспорядков стало заключение в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Во многих местах протесты сторонников экс-президента переросли в насилие.

Former president Jacob Zuma addresses the press at his home in Nkandla, KwaZulu-Natal Natal Province, Sunday, July 4, 2021. Zuma told hundreds of supporters gathered outside his rural estate that he is appealing his 15-month prison sentence and impending arrest by police. South Africa’s top court, the Constitutional Court, last week sentenced Zuma to prison for defying a court order that he should testify before a commission investigating allegations of rampant corruption when he was president from 2009 to 2018. (AP Photo/Shiraaz Mohamed)

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума начал отбывать тюремный срок 08.07.2021

Экс-президент приговорен к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к органам юстиции. В новейшей истории ЮАР это первый бывший глава государства, приговоренный к тюремному заключению.
Former South African President Jacob Zuma, middle, appears at the hearing for his application for Deputy Chief Justice Raymond Zondo, to recuse himself from the state capture commission inquiry, in Johannesburg, South Africa, Thursday, Nov. 19, 2020. Former President Jacob Zuma is appearing before a state commission investigating serious allegations of corruption during his tenure as head of state between 2009 and 2018. (AP Photo/Themba Hadebe)

Экс-президент ЮАР Зума приговорен к тюремному сроку 29.06.2021

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума не явился в суд, рассматривающий дело о коррупции, и приговорен к 15 месяцам тюрьмы.

Screenshot Südafrika Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Adrian Kriesch Interview. Rechte: DW

Глава Минздрава ФРГ пообещал помочь ЮАР с выпуском вакцин от коронавируса 30.05.2021

Йенс Шпан во время визита в ЮАР сообщил DW, что Берлин выделит 50 млн евро для наращивания производства вакцин в этой стране.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Coronavirus - Chile *** 24.03.21 *** A medical worker receives the Pfizer/BioNTech Covid-19 vaccine jab at Hospital Posta Central in Santiago, on December 24, 2020. - Frontline medical workers in Chile were among the first to be vaccinated against the coronavirus Thursday as several countries in hard-hit Latin America launched mass immunization programs. (Photo by CLAUDIO REYES / AFP)

Исследование: Вакцина BionTech/Pfizer менее эффективна против мутации из ЮАР 12.04.2021

Доля заразившихся южноафриканским вариантом коронавируса среди привитых участников исследования в Израиле была выше, чем среди непривитых.
30.11.2020 Thabisle khlatshwayo erhält ihre zweite Spritze mit dem Astrazeneca-Impfstoff in in einem Testzentrum im Chris Sani Baragwanath Hospital außerhalb von Johannesburg. Südafrika hat geplante Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff vorübergehend gestoppt, weil eine Studie auf eine begrenzte Wirkung des Vakzins gegen die in dem Land aufgetauchte Corona-Variante hindeutet. +++ dpa-Bildfunk +++

Коронавирус: ЮАР продала миллион доз AstraZeneca соседним странам 21.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им заразились более 123 млн человек, свыше 2,7 млн скончались. Выздоровели почти 100 млн пациентов. DW следит за событиями 21 марта.
Banjaluka, Serbische Republik Impfung Sputnik V Der Beginn der Impfung mit der russischen Impfstoff Sputnik V in der Serbischen Republik in Bosnien und Herzegowina. Autor: Dragan Maksimovic Februar 2021

Коронавирус: ЮАР получила заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" 16.02.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 109 млн человек во всем мире, свыше 2,4 млн скончались. Выздоровели более 84 млн пациентов. DW следит за событиями 16 февраля.
An illustration picture shows vials with Covid-19 Vaccine stickers attached and syringes with the logo of US biotech company Novavax, on November 17, 2020. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) (Photo by JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)

Вакцина от коронавируса: что известно об американском препарате Novavax 03.02.2021

Еще одна вакцина от коронавируса - американская Novavax прошла вторую и третью фазу клинических испытаний и доказала свою эффективность, в том числе, против мутировавшего вируса. Что о ней известно?
Flags of the European Union, France, Great Britain and Germany / Flaggen von der Europaeischen Union, Frankreich, Grossbritanien und Deutschland / Europaeische Union, Europäische Union | Verwendung weltweit

Новая мутация вируса: Германия ограничит сообщение с Великобританией и ЮАР 20.12.2020

Авиасообщение ФРГ с Великобританией будет прекращено до 31 декабря. Канцлер ФРГ, президент Франции, глава Еврокомиссии и председатель Евросовета провели экстренные телефонные консультации.

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