Южно-Африканская Республика (ЮАР)

Ученые в ЮАР заявили о росте случаев заражения новым вариантом коронавируса C.1.2

Вариант коронавируса C.1.2 впервые обнаружен в ЮАР в мае, теперь он выявлен во всех девяти провинциях и ряде других стран. Пока неясно, насколько эффективны против него вакцины.