Иск Никарагуа к Германии: суд ООН рассмотрит дело о геноциде

Принятая в 1948 году Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него - один из многих элементов международного права, созданных в ответ на Холокост - самый страшный геноцид XX века. Разработанная под эгидой Организации Объединенных Наций конвенция была нацелена на то, чтобы воплотить в жизнь слова "никогда больше", которые прозвучали после систематического уничтожения гитлеровской Германией шести миллионов европейских евреев и миллионов других людей в ходе Второй мировой войны.

Заложив правовую основу для термина "геноцид", государства, ратифицировавшие конвенцию, надеются предотвратить его повторение, хотя за прошедшие с тех пор десятилетия по всему миру было совершено множество крупномасштабных военных преступлений. Германия и Израиль - два из более чем 150 государств-участников конвенции. Как и Никарагуа. Любая страна, которая присоединилась к этому документу, несет юридическую ответственность за соблюдение ею всех его положений и оставляет за собой право официально обвинить другую страну в их нарушении.

Именно так и поступила Никарагуа, 1 марта подавшая в Международный суд ООН в Гааге иск против Германии. В нем утверждается, что ФРГ из-за своей постоянной поддержки Израиля, включая поставки оружия, "не выполнила своего обязательства по предотвращению геноцида, совершенного и совершаемого в отношении палестинского народа" и, таким образом, "способствовала совершению геноцида в нарушение конвенции" и других элементов международного права.

В иске также содержится просьба к суду принять "временные меры" в отношении Германии, которые могли бы привести к приостановке поддержки Берлином Израиля, "в частности, его военной помощи, включая военную технику, в той мере, в какой эта помощь может быть использована в нарушение конвенции о геноциде".

Определение понятия "геноцид"

С момента нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которой, по данным израильских властей, погибло около 1200 человек, в том числе не менее 850 мирных жителей, Израиль начал военную операцию в секторе Газа . Число погибших в результате военных действий, по данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, превысило 32 000 человек, или более 1,5 % населения. Некоторые гуманитарные организации утверждают, что эта цифра может быть занижена. ООН и правозащитные группы обвиняют израильские войска в неизбирательных атаках на гражданское население. Даже верные союзники Израиля, такие как Соединенные Штаты, называют число погибших среди мирного населения слишком высоким.

Слушания в Международном суде ООН дела о геноциде "ЮАР против Израиля", 26 января 2024 года Фото: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Являются ли действия Израиля "геноцидом" - это вопрос юридической трактовки. В своем январском решении по делу "ЮАР против Израиля" Международный суд ООН признал, что "по крайней мере некоторые из действий и проявлений бездействия, которые, как утверждает ЮАР, были совершены Израилем в Газе, могут подпадать под положения конвенции". В последующем заявлении от 28 марта суд ООН добавил дополнительные положения, в том числе потребовал от Израиля отчитаться о том, как он "выполняет свои обязательства по соблюдению международного права".

Германия открыто выступила в защиту Израиля, отвергнув обвинения и отрицая правонарушения. "Мы ценим Международный суд ООН и, конечно, будем участвовать в разбирательстве и защищать себя, - заявил журналистам после подачи иска Никарагуа представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристиан Вагнер (Christian Wagner). - Но позвольте нам прояснить ситуацию - мы, конечно, отвергаем обвинения, выдвинутые против нас Никарагуа".

Потенциальное влияние иска Никарагуа

Иск Никарагуа в значительной степени опирается на дело "ЮАР против Израиля" и может стать проверкой юридического аргумента о том, что январское постановление суда ООН влечет за собой определенные обязательства для третьих государств, таких как Германия. "Вокруг этих вопросов существует значительная степень двусмысленности. Однако иск Никарагуа по существу сталкивается с серьезными препятствиями", - отметил в интервью DW Майкл Беккер, доцент кафедры международного права в сфере прав человека в Тринити-колледже в Дублине.

Один из вызовов для Никарагуа - обвинить Израиль в геноциде без непосредственного участия Израиля в деле. Чтобы добиться решения против Германии, "Никарагуа, вероятно, будет важно доказать, что некоторые обязательства ФРГ не зависят от того, нарушил ли Израиль международное право, а возникают только в случае серьезного риска", пояснил Беккер.

Хотя каждый участник конвенции имеет равное право предстать перед судом ООН, Никарагуа сталкивается с более серьезными препятствиями в глазах общественного мнения. "Никарагуа - это, безусловно, диктатура. В отличие от Южной Африки, которая не только является демократическим государством, но и имеет за собой невероятно успешный позитивный нарратив", - подчеркнула в беседе с DW София Хоффман (Sophia Hoffmann), исследователь международных отношений из Эрфуртского университета.

Другими словами, у ЮАР больше доверия на мировой арене, учитывая демонтаж режима апартеида и переход к демократии в 1990-х годах. Если взять только один показатель, то в последнем индексе демократии Economist Intelligence Южная Африка занимает 47-е место - это, согласно индексу, "небезупречная демократия", такая же, как США и Израиль. А Никарагуа находится на 143-м месте в группе "авторитарных" режимов и лишь на одну позицию опережает Россию.

Тем не менее "есть, конечно, и совершенно легитимная, важная претензия", продолжает Хоффман. По ее выражению, "правила существуют для всех", а Германия "ведет себя здесь очень двулично - с одной стороны, поддерживает международное право, глядя на то, что происходит в Украине, с другой - закрывает глаза на действия важных политических союзников".

Выделяя Германию

Германия - не единственный союзник Израиля, но один из самых значимых. После США она в 2019-2023 годах являлась крупнейшим поставщиком оружия Израилю, на ее долю, согласно данным SIPRI, приходится 30% закупок вооружений израильтянами. Кроме того, правительство ФРГ одобрило дополнительные их поставки после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

Штаб-квартира БАПОР в секторе Газа Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

"Мысль о том, что немецкое оружие способствует убийству многих мирных жителей - тысяч мирных жителей, женщин, детей, - это ужасная мысль", - говорит София Хоффман из Эрфуртского университета. Перед подачей иска в Международный суд ООН Никарагуа направила дипломатические ноты нескольким западным странам, включая Германию, которые поддерживают Израиль или прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) из-за обвинений со стороны Израиля в причастности сотрудников БАПОР к нападению, совершенному террористами ХАМАС 7 октября.

Дипломатическая кампания, возможно, оказала определенное влияние на эти западные страны, поскольку некоторые из них приостановили продажу оружия Израилю или восстановили финансирование БАПОР на фоне ухудшения условий в Газе. Германия, однако, не изменила свой курс. Помощь БАПОР возобновилась только в начале этой недели, но без помощи Газе - из-за продолжающегося расследования претензий Израиля.

Немецкая позиция оказалась под давлением

У Международного суда ООН нет инструментов, обеспечивающих исполнения его решений, однако он может усилить политическое и общественное давление на то или иное правительство. Какими бы ни были последствия иска, Германия стоит перед лицом экзистенциального вызова. Ее послевоенная идентичность уходит корнями в поддержание универсальных принципов международного права, что было вызвано в значительной степени собственными историческими преступлениями, которые Берлин стремится искупить, оказывая конкретную поддержку Израилю.

Немецкая поддержка Израиля выражается в политической концепции, которая делает определенную государственную политику непоколебимой. Помимо прочих проблем, поддержка Германией Израиля из-за совершенного ею во времена правления национал-социалистов геноцида евреев, по мнению Хоффман, чревата риском отождествления государства и народа, что может быть признано проявлением антисемитизма в соответствии со спорным определением антисемитизма, которое дал Международный альянс в память о Холокосте (IHRA) и которое ФРГ использует на различных правительственных уровнях.

Дело связано с более широкой международной критикой внутренних ограничений на свободу культурного и академического самовыражения в Германии, которые ведут к тому, что люди становятся "жертвами или объектами таких репрессий исходя из этого очень широкого, пространного определения антисемитизма", уточняет София Хоффман. Международный суд ООН выделил два дня для рассмотрения иска - 8 и 9 апреля, причем Никарагуа и Германия получат по одному дню для представления своих устных аргументов. Решение может быть вынесено в течение нескольких недель.

"Международному праву не помешали бы уважительные разъяснения в отношении действий, которые должно предпринять государство, чтобы выполнить свои обязательства (по соблюдению конвенции. - Ред.), - считает профессор международного права Майкл Беккер. - Исковые требования Никарагуа к Германии представляют собой конкретное дело, в рамках которого эти вопросы могут быть потенциально рассмотрены".

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