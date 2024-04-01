Израиль сообщил о гибели 600 своих солдат с начала войны

600 израильских солдат погибли с начала войны с террористическим движением ХАМАС, сообщили в ЦАХАЛ. Подконтрольный ХАМАС минздрав анклава утверждает, что армия Израиля вывела танки с территории больницы "Аш-Шифа".

600 израильских солдат погибли с начала войны с террористическим движением ХАМАС. Об этом утром в понедельник, 1 апреля, сообщило агентство AFP со ссылкой на информацию от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По этим данным, за последние сутки в секторе Газа был убит один израильский военнослужащий - 20-летний Надава Коэн. Обстоятельства его гибели не сообщаются.

Операция в больнице "Аш-Шифа"

ЦАХАЛ в конце марта проводила военную операцию на территории больничного коплекса "Аш-Шифа" в городе Газа - это крупнейшее медицинское учреждение в палестинском анклаве. По словам израильских военных, в больнице ими были найдены тайники с оружием и "объекты террористической инфраструктуры" - в том числе, вход в сеть туннелей, которые использует ХАМАС и другие палестинские террористические группировки. 23-24 марта в ЦАХАЛ заявляли о 170 убитых и 480 арестованных на территории "Аш-Шифы" боевиках.

1 апреля подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения в сектора Газа заявило, что израильские военные отвели с территории "Аш-Шифы" танки и другую военную технику, оставив после себя "десятки трупов" (других источников, подтверждающих эту информацию, нет). В ЦАХАЛ пока не комментировали эти заявления. Ранее местный минздрав сообщал о гибели пятерых пациентов "Аш-Шифы", "осажденных" в госпитале в результате действий израильской армии.

Израиль утверждает, что террористы используют и другие медицинские учреждения в секторе Газа в военных целях. 31 марта в ЦАХАЛ отчитались о нанесении удара по командному центру палестинской группировки "Исламский джихад", который, по этим данным, был расположен во внутреннем дворе госпиталя "Аль-Акса" в городе Дейр-эль-Балаха.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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