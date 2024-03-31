Израиль нанес удар по террористам в больнице в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по командному центру палестинского террористического движения "Исламский джихад", расположенному во внутреннем дворе госпиталя Аль-Акса в городе Дейр-эль-Балаха в секторе Газа. Об этом со ссылкой на ЦАХАЛ пишет издание The Times of Israel в воскресенье, 31 марта.

По сообщениям военных, само здание больницы в результате удара не пострадало. Командный пункт был поражен "точным образом, чтобы уменьшить ущерб для непричастных (гражданских лиц - Ред.) в районе больницы".

"Присутствие командного пункта и террористов, действовавших во дворе больницы, является еще одним доказательством систематического использования гуманитарной и медицинской инфраструктуры террористическими организациями в секторе Газа в качестве прикрытия для террористической деятельности", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Израильская армия проводит операции на территории госпиталей в секторе Газа

В конце марта ЦАХАЛ заявил о ликвидации более чем 170 боевиков на территории больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Еще около 480 террористов, связанных с ХАМАС и "Исламским джихадом", были задержаны. В больнице израильские военные обнаружили тайники с оружием и "объекты террористической инфраструктуры".

При этом, по данным Reuters, военная операция в госпитале "Аш-Шифа" также привела к гибели пяти его пациентов.

Израиль утверждает, что террористическая организация ХАМАС использует медицинские учреждения в секторе Газа в качестве военных объектов и для удержания заложников. Сами террористы отрицают подобные обвинения.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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