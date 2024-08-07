Турция присоединилась к иску против Израиля в суде ООН

Иск в Международный суд ООН подала Южноафриканская республика на фоне военной операции Израиля в секторе Газа. К нему уже присоединились семь стран, в том числе член Евросоюза Испания.

Турция присоединилась к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН из-за войны Израиля против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Делегация турецкого парламента передала в высший суд ООН в Гааге "интервенционное заявление", отражающее "то важное значение, которое Турция придает решению палестинского вопроса", написал глава МИД Турции Хакан Фидан в своем микроблоге на платформе X в среду, 7 августа.

Иск ЮАР к Израилю

Иск к Израилю в Международный суд подала в декабре Южноафриканская республика. Она обвинила Израиль в геноциде в секторе Газа. В конце января суд вынес предварительное решение, в котором предписал Израилю сделать все для предотвращения "геноцида". В мае Международный суд ООН потребовал от Израиля незамедлительно прекратить военную операцию в Рафахе в южной части сектора Газа, а в июне - предоставить доступ в районы проведения операции спецпредставителю ООН для расследования обвинений в адрес Израиля в осуществлении геноцида.

К иску ЮАР против Израиля ранее уже присоединились Никарагуа, Колумбия, Ливия, Мексика, Палестинская автономия и член Евросоюза Испания. Решения Международного суда ООН не имеют юридически обязывающей силы, но способны усилить давление на Израиль на мировой арене.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 40 тыс. человек, более 91,6 тыс. были ранены. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.