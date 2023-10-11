Израиль продолжает наносить удары по объектам ХАМАС

ЦАХАЛ нанес более 200 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, обстрелы Израиля также продолжились.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду, 11 октября, продолжила наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Одновременно воздушная тревога днем была объявлена на юге и в центральной части Израиля, который подвергается обстрелам со стороны боевиков ХАМАС.

ЦАХАЛ отчитался, что за прошедшую ночь нанес более 200 ударов по целям ХАМАС и других группировок боевиков в секторе Газа. Армия Израиля опубликовала видео обстрелов в своих соцсетях. Всего в результате ударов в секторе Газа были уничтожены более 1000 зданий, пишет агентство AFP.

В числе прочего ЦАХАЛ отчитался о нанесении удара по Исламскому университету, который, как заявили в израильской армии, "служит важным центром политической и военной мощи террористической организации ХАМАС в секторе Газа и учебным заведением по разработке и производству оружия".

Ливанская группировка "Хезболлах", которая поддержала ХАМАС в его атаке на Израиль, 11 октября вновь обстреляла израильский объект "управляемыми ракетами". В ЦАХАЛ сообщили, что в ответ авиация и наземные силы нанесли удар по наблюдательному пункту "Хезболлы" на территории Ливана.

Число погибших с обеих сторон продолжает расти

В течение 11 октября воздушная тревога объявлялась на юге, севере и центре Израиля. В Ашкелоне в результате удара пострадали 12 человек, ещё один был госпитализирован в Сдероте.

В Израиле число погибших в результате атаки ХАМАС превысило 1300 человек, сообщил РБК израильский посол в России Александр Бен Цви. ЦАХАЛ сообщил, что большинство из них были безоружными мирными жителями. Судьба еще около 150 человек, предположительно похищенных ХАМАС, остается неизвестна, пишет AFP. Ранения получили более трех тысяч человек.

Согласно отчету министерства здравоохранения сектора Газа, там погибли 1055 человек, еще более 5 тыс. получили ранения. По данным ООН, более 260 тысяч жителей Газы покинули свои дома.

Единственная электростанция в Газе остановилась из-за нехватки топлива

Единственная электростанция в секторе Газа перестала вырабатывать электричество после того, как у нее закончилось топливо, сообщило электроэнергетическое управление анклава, пишет AFP.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября объявил, что отдал приказ о "полной блокаде" сектора Газа: прекращении подачи воды и электричества, а также поставок продовольствия и топлива. Запасов топлива для генераторов в больницах хватит до завтра, заявила министр здравоохранения Палестины Май аль-Кайла

Фон дер Ляйен: Европа стоит на стороне Израиля

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в среду, 11 октября, назвала атаку ХАМАС на Израиль "актом войны". "Европа стоит на стороне Израиля", - подчеркнула фон дер Ляйен во время минуты молчания в присутствии посла Израиля в Брюсселе.

По ее словам, ЕС поддерживает право Израиля на самооборону, а невинные жертвы "были убиты по одной причине - потому что они были евреями и жили в государстве Израиль". Атака ХАМАС не имела "ничего общего с законными чаяниями палестинцев", подчеркнула глава Еврокомиссии.

Во время пленарного заседания в немецком бундестаге 11 октября также была объявлена минута молчания в память о погибших в результате атаки ХАМАС. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) ранее пригрозила жесткими мерами сторонникам ХАМАС в Германии. "Мы используем все разведывательные и полицейские средства против сочувствующих ХАМАС. Наши силовые структуры еще внимательнее следят за исламистской сценой, чтобы незамедлительно выявлять реакции на террор боевиков ХАМАС и пресекать любую его поддержку. Это относится и к сбору пожертвований для ХАМАС", - заявила она.

Смотрите также: