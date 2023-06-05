Из зоны затопления Каховской плотины эвакуируют население

На 468-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 6 июня (время московское).

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По данным руководителя Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в критической зоне на правобережье Херсона находятся около 16 тысяч человек. "По состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены следующие населенные пункты: Тягинка, Львов, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона Херсонского района. Мы понимаем, что будут подтоплены еще другие населенные пункты, готовые к этому", - указал он. Глава ОВА также сообщил об эвакуации жителей данных населенных пунктов автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда, в частности, в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий и Киев.

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российские силы в разрушении дамбы Каховской ГЭС. По его словам, данное преступление подтверждает лишь то, что Украина должна добиться полного вывода российских войск со своей земли. "Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину", - заявил он в Telegram.

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Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил об отключении электроснабжения в микрорайоне Корабел в Херсоне в связи с подтоплением. "Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключено газоснабжение в целях безопасности", - заявил он в Telegram .

Из зоны затопления разрушенной Каховской плотины эвакуируют население

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Президент Украины Владимир Зеленский проведет экстренное заседание СНБО по ситуации в Херсонской области. "Президент Украины в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео разрушенной плотины. "Это экоцид. Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на Юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Также их действия представляют угрозу для ЗАЭС. Власть работает как центральная, так и региональная. Безопасность людей сегодня - приоритет", - заявил он.

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МВД Украины заявило о работе подразделений Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области по оповещению и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр - сел Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров, а также частично города Херсон - с острова Корабел. "Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости, позаботиться о близких и домашних питомцах, следовать инструкциям спасателей и полицейских. И помните: враг пытается распространить дезинформацию, снять с себя ответственность за очередное преступление", - написало ведомство в Telegram .

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По данным Генштаба ВСУ, минувшей ночью российские силы вновь нанесли массированный ракетный удар по Украине, применив 35 крылатых ракет, все они были уничтожены в воздухе украинскими войсками. Кроме того, за сутки РФ нанесла 4 ракетных и 64 авиационных ударов, совершила 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам."Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки состоялось более 40 боевых столкновений", - отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 12 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также еще 4 важных цели, сообщил украинский Генштаб.

++07.00++

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в коротком видеообращении подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС. По его словам, вода достигнет критического уровня через 5 часов. Началась эвакуация местного населения из опасных районов, добавил Прокудин.

Между тем "мэр" захваченной армией РФ Новой Каховки Владимир Леонтьев, ранее отрицавший подрыв, в беседе с агентством ТАСС заявил, что на объекте в результате "ночных ударов" разрушены задвижки, происходит неконтролируемый сброс воды ниже по течению.

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Президент США Джозеф Байден в ходе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен обсудил в том числе помощь Украине, сообщили в Белом доме. Вашингтон приветствовал предоставление Копенгагеном существенной помощи в обеспечении безопасности Украины и лидерство Дании в подготовке украинских пилотов.

Украинские военные обвинили РФ в подрыве плотины Каховской ГЭС

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Российские войска подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило украинское оперативное командование "Юг". "В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают", - написала украинская сторона в Facebook. В то же время "мэр" захваченной армией РФ Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ отрицал подрыв на территории ГЭС.

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Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности чеченских сил защищать Белгородскую область от рейдов вооруженных групп может указывать на его нежелание допустить участие чеченских подразделений в боевых действиях в Украине, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре. Предложение Кадырова о возможном размещении чеченских сил в Белгородской области последовало за приказом президента России Владимира Путина от 31 мая о развертывании чеченских подразделений в районах самопровозглашенной "Донецкой народной республики", отмечают аналитики. Глава Чечни, судя по всему, с лета 2022 года не направлял чеченские силы для участия в крупномасштабных наступательных операциях, стремясь сберечь их, указали эксперты ISW.

Власти Киева: Ночью уничтожено 20 воздушных целей

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Ночью Украина подверглась воздушной атаке, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, речь идет о ракетах типа Х-101/555, запущенных из района Каспийского моря российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС. По предварительной информации, украинская система ПВО уничтожила 20 воздушных целей, попаданий в столице не зафиксировано, никто не пострадал, объяснил Попко.

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В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко. В области сработала система противовоздушной обороны, указали в региональной администрации. Позднее в военной администрации столицы добавили, что в Деснянском районе города зафиксировано падение обломков на проезжую часть, повреждение линии электропередачи троллейбусного сообщения и частично выбиты окна одного из магазинов, однако не указали, о каких именно фрагментах идет речь. Информация о пострадавших на момент публикации отсутствует.

Минобороны РФ предлагает оповещать граждан о мобилизации через СМС

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Призывники в Омске Фото: Yevgeny Sofiychuk/TASS/dpa/picture alliance

Министерство обороны России предложило оповещать мобилизованных о начале призыва через рассылку СМС. Проект соответствующего постановления опубликован на портале нормативных правовых актов. Ведомство предлагает отправлять уведомление о повестке от военкомата необходимо отправлять через личный кабинет портала "Госуслуги", через личный кабинет налогоплательщика, а также в виде короткого сообщения на номер телефона, указанный на "Госуслугах". Нововведения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации, объясняют авторы инициативы.

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За минувшие сутки российские войска совершили 27 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 94 взрыва и не сообщила о пострадавших, указав лишь, что в Великописаревской общине повреждены административное здание и линия электропередачи, а в Дружбинской общине - ЛЭП.

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ВСУ продолжили наступление на Южно-Донецком направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе и задействовав новую бригаду в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное, следует из сводки министерства обороны России. Ведомство утверждает, что украинских военных удалось остановить, а также заявляет об уничтожении 8 танков Leopard. Украинская сторона не комментировала эту информацию.

Власти: Харьков попал под ракетный обстрел

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Харьков попал под ракетный обстрел российских сил, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Предварительно, речь идет о ракетах комплекса С-300, добавил он. Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах города, информации о пострадавших пока не поступало, указал Синегубов. На местах взрывов работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, добавил мэр города Игорь Терехов.

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Украинские танкисты в районе Бахмута Фото: Libkos/AP PhotoZ/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих, подчеркнув, что те "дали за день именно те новости, которых мы ожидаем". "Бахмутское направление - молодцы, воины!" - заявил глава государства в вечернем видеообращении, не приведя подробности. Ранее заместитель министра обороны страны Анна Маляр указала, что Вооруженные силы Украины перешли в наступление на некоторых направлениях, а эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, где ВСУ двигаются "довольно широким фронтом".

Хроника событий 5 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 июня 00.00 - 13.59 >>>

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