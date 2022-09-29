ISW: ВСУ, вероятно, окружили группировку россиян у Лимана

На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 30 сентября (время московское).

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Более 200 тысяч россиян покинули Россию после того, как президент РФ Владимир Путин объявления о "частичной мобилизации". Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на совокупные данные из разных стран.

ISW: ВСУ, вероятно, окружили российскую группировку у Лимана

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Украинские войска, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области, говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW) . По данным аналитиков, украинцы прорвали оборону россиян в районе Ставок в 10 км севернее Лимана и блокировали дорогу Торское - Дробышево, которая является последним каналом поставок и возможностью выхода для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана. В ISW отмечают, что подразделения БАРС-13 и 752-й мотострелковый полк 20-й армии, которые держали оборону в районе Дробышево и Лимане, оказались в "чрезвычайно сложной" ситуации. Эксперты ISW утверждают, что украинские войска смогут освободить Лиман.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что 30 сентября будут приняты "фундаментальные решения" для страны. "Кроме заседания СНБО президент созывает Ставку верховного главнокомандующего. После этого состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будут приняты важные, фундаментальные, я считаю, решения для нашей страны", - сказал Данилов в эфире программы "Говорит Большой Львов" на телеканале NTA .

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В Москве появилась реклама "концертов Аллы Пугачевой в оккупированном Донбассе". Между тем певица, недавно публично поддержавшая антивоенную позицию своего супруга Максима Галкина, по сообщениям СМИ, в чевтерг, 29 сентября, покинула Россию.

"На световом панно кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате крутят фейковую рекламу концертного тура Аллы Пугачевой по городам Донбасса - так ее троллят после антивоенных высказываний. Сегодня Пугачева уехала в Израиль вместе с детьми", - написал в Twitter блогер Рустем Адагамов, опубликовав видео.

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Российские войска ночью вновь обстреляли Николаев. При этом, как сообщают мэр города Александр Сенкевич и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, ракетные удары нанесены по спальному району, под завалами находятся люди.

Владимир Зеленский: Путин хочет войны больше, чем жизни

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Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Planet Pix/ZUMA Press Wire/picture alliance

Россия после "присоединения" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" "присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию" Украины, заявил в своем видеообращении по итогам 218-го дня войны президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в России "один человек" хочет продолжать войну и из-за этого все общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения к каким-либо человеческим ценностям. "Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России", - заявил Зеленский. При этом он ни разу не назвал имени Путина.

Президент Украины также обратился с призывом не ехать на войну к чеченцам, ингушам, осетинам, черкесам и всем другим коренным народам России, чтобы не стать "грузом 200". Часть своего обращения, адресованную россиянам, он произнес по-русски.

Путин подписал указы о "суверенитете" Херсонской и Запорожской областей

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Президент РФ Владимир Путин подписал указы о "признании государственного суверенитета и независимости" Херсонской и Запорожской областей. Тексты обоих документов опубликованы в пятницу на официальном портале правовой информации. Между тем российские войска оккупировали лишь часть территорий этих областей. В частности, областной центр Запорожье находится под контролем Украины.

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В Генштабе ВС Беларуси назвали "вбросами" информацию о проведении мобилизации в республике. По словам замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил республики Олега Позняка, "в последнее время активно разгоняется тема проведения мобилизации в Республике Беларусь". Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности ", - заявил он в эфире телеканала СТВ вечером в четверг.

Хроника событий 29 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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