Хроника пандемии: Ирландия первой из стран ЕС вновь вводит локдаун

Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 40,5 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели свыше 30,2 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 20 октября (время московское).

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Путешественники, вылетающие из лондонского аэропорта Хитроу, с 20 октября смогут пройти экспресс-тест на коронавирус. Результат станет известен через час, пишет британское издание The Times. Для начала тесты будут доступны отправляющимся в Италию и специальный административный район Китая, Гонконг. Услугу необходимо заказать заранее, тест обойдется в 80 фунтов стерлингов (в пересчете 88 евро).

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Ирландия первой из стран Евросоюза вводит новый локдаун. Власти призывают работать из дома (кроме занятых в критически важных отраслях). Будут закрыты розничные магазины с товарами, не относящимися к предметам первой необходимости, а также музеи, галереи и другие учреждения культуры. Рестораны и бары теперь могут работать только на доставку или продавать еду навынос. На три четверти будет сокращено количество выходящего на маршруты общественного транспорта . Жителям запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на 5 километров, за исключением поездок по жизненно важным семейным обстоятельствам, на работу или к врачу. При этом обучение в школах продолжится. Парки и детские площадки также будут открыты.

Меры рассчитаны на 6 недель и начнут действовать в ночь на 21 октября, заявили в правительстве. Коронавирус в Ирландии обнаружен у 50 993 человек, 1852 инфицированных скончались.

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Канада преодолела отметку в 200 тыс случае заражения SARS-CoV-2. С начал пандемии вирус обнаружен уже у 201 437 человек, 9778 инфицированных скончались, 169 971 выздоровели. Канадские власти заявили, что граница с США останется закрытой до 21 ноября.

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В Германии за минувшие сутки выявлено 6868 новых заражений, общее количество инфицированных достигло 373 167, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Возбудитель COVID-19 с момента появления в ФРГ унес жизни 9836 человек (суточный прирост 47).

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В Китае SARS-CoV-2 обнаружен еще у 19 человек. Во всех случаях речь идет о приехавших из-за границы, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По официальным данным, в стране инфицированы 85 704 человека, количество летальных исходов среди больных (4634) неизменно уже 5 месяцев.

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Аргентина, согласно данным министерства здравоохранения страны, стала пятой страной в мире, в которой число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 1 млн (1 002 662). За последние 24 часа в стране было зарегистрировано 12 982 новых случаев заболевания. От последствий COVID-19 за сутки скончался еще 451 пациент (26 716 с начала пандемии). При этом, по оценкам ресурса Worldometer, Аргентина занимает шестое место по числу заражений. Впереди США (8 449 847), Индия (7 594 736), Бразилия (5 251 127), Россия (1 415 316) и Испания (1 015 795). В то же время, по оценке ученых Университета Джонса Хопкинса Испания не преодолела планку в 1 млн подтвержденных случаев заражения.

Трамп заверил сторонников в скором окончании пандемии

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Дональд Трамп на предвыборном митинге в Аризоне

Президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Аризоне заверил своих сторонников в скором окончании пандемии. Американцы "сыты по горло" тем, что СМИ регулярно освещают инфекцию, заявил глава Белого дома. Ранее Трамп вновь обрушился с критикой на известного инфекциониста Энтони Фаучи. "Если бы я слушал его, у нас было бы полмиллиона смертей", - заявил президент во время звонка в свой предвыборный штаб. Фаучи, входящий в состав рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, неоднократно призывал сограждан воспринимать новый вирус всерьез.

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В Португалии число инфицированных SARS-CoV-2 преодолело психологическую отметку в 100 тысяч. По данным властей, с начало пандемии число зараженных коронавирусом достигло 101 860 (суточный прирост 1949). С момента проникновения инфекции в страну 2198 человек скончались, 59 966 выздоровели.

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Российская туристическая отрасль потеряла в 2020 году 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в интервью телеканалу РБК. По ее словам, окончательная величина потерь отрасли от пандемии будет ясна к концу года.

Все больше земель Германии готовы принимать пациентов с COVID-19 из стран ЕС

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Бранденбург и Гамбург примкнули к федеральным землям Германии, заявившим о готовности принимать пациентов с COVID-19 из стран Евросоюза. Так, власти Бранденбурга находятся в тесном контакте с Польшей, от которой пока не поступало просьбы принять больных. В Гамбурге подчеркнули, что решение будет зависеть от наличия достаточного количества свободных мест.

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Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене французского этапа серии Гран-при по фигурному катанию. Турнир должен был пройти в Гренобле с 13 по 15 ноября 2020 года. Решение об отмене обусловлено эпидемиологической ситуацией во Франции. Ранее ISU уже вычеркнул из международного календаря этап Гран-при в Оттаве, а Гран-при в Пекине перенесен с середины декабря на будущий год. Сезон турниров Гран-При откроется 23 октября в Лас-Вегасе. Состязания пройдут без зрителей, кроме того, из-за международных ограничений на поездки в соревнованиях примут участие в основном американские и канадские спортсмены, а также иностранные фигуристы, тренирующиеся в США.

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За минувшие сутки в Москве скончались еще 49 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в российской столице от легочного заболевания COVID-19 умерли 6058 человек.

Норвежские эксперты сообщили о новом типе вируса

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Медики норвежского города Тронхейм утверждают, что столкнулись с новым типом коронавируса. Специалисты выдвинули такое предположение после всплеска заражений. Первичный анализ образцов показал, что с таким вариантом вируса врачи прежде не сталкивались, приводит издание Dagbladet слова главного врача города Туве Рёсстад. После вспышки возбудитель заболевания COVID-19 выявлен уже у 35 человек, а еще около 1500 ушли на карантин.

Образцы вируса из местной больницы были отправлены на исследование в Институт общественного здоровья Норвегии. Точные свойства нового типа вируса пока неизвестны. Эксперты допускают, что заразиться им легче, но не утверждают, что заболевание будет протекать в более тяжелой форме.

Хроника пандемии 19 октября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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Незаметные герои времен пандемии Уборщица электричек Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

Незаметные герои времен пандемии Комиссар полиции Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудница супермаркета Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

Незаметные герои времен пандемии Фармацевт Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

Незаметные герои времен пандемии Учительница Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

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Незаметные герои времен пандемии Сотрудница склада одежды Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

Незаметные герои времен пандемии Водитель автобуса Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

Незаметные герои времен пандемии Больничная клоунесса Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

Незаметные герои времен пандемии Информационный менеджер Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудник пожарной службы Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

Незаметные герои времен пандемии Медиатор Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

Незаметные герои времен пандемии Лаборант Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудник аварийной службы Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках. Автор: Наталия Королева

