Хроника пандемии: Ирландия первой из стран ЕС вновь вводит локдаун

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы свыше 40 млн человек в мире, более 1,1 млн скончались. Излечились более 30 млн пациентов. DW следит за событиями 20 октября.
Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 40,5 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели свыше 30,2 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 20 октября (время московское).
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Путешественники, вылетающие из лондонского аэропорта Хитроу, с 20 октября смогут пройти экспресс-тест на коронавирус. Результат станет известен через час, пишет британское издание The Times. Для начала тесты будут доступны отправляющимся в Италию и специальный административный район Китая, Гонконг. Услугу необходимо заказать заранее, тест обойдется в 80 фунтов стерлингов (в пересчете 88 евро).
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Ирландия первой из стран Евросоюза вводит новый локдаун. Власти призывают работать из дома (кроме занятых в критически важных отраслях). Будут закрыты розничные магазины с товарами, не относящимися к предметам первой необходимости, а также музеи, галереи и другие учреждения культуры. Рестораны и бары теперь могут работать только на доставку или продавать еду навынос. На три четверти будет сокращено количество выходящего на маршруты общественного транспорта . Жителям запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на 5 километров, за исключением поездок по жизненно важным семейным обстоятельствам, на работу или к врачу. При этом обучение в школах продолжится. Парки и детские площадки также будут открыты.
Меры рассчитаны на 6 недель и начнут действовать в ночь на 21 октября, заявили в правительстве. Коронавирус в Ирландии обнаружен у 50 993 человек, 1852 инфицированных скончались.
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Канада преодолела отметку в 200 тыс случае заражения SARS-CoV-2. С начал пандемии вирус обнаружен уже у 201 437 человек, 9778 инфицированных скончались, 169 971 выздоровели. Канадские власти заявили, что граница с США останется закрытой до 21 ноября.
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В Германии за минувшие сутки выявлено 6868 новых заражений, общее количество инфицированных достигло 373 167, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Возбудитель COVID-19 с момента появления в ФРГ унес жизни 9836 человек (суточный прирост 47).
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В Китае SARS-CoV-2 обнаружен еще у 19 человек. Во всех случаях речь идет о приехавших из-за границы, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По официальным данным, в стране инфицированы 85 704 человека, количество летальных исходов среди больных (4634) неизменно уже 5 месяцев.
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Аргентина, согласно данным министерства здравоохранения страны, стала пятой страной в мире, в которой число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 1 млн (1 002 662). За последние 24 часа в стране было зарегистрировано 12 982 новых случаев заболевания. От последствий COVID-19 за сутки скончался еще 451 пациент (26 716 с начала пандемии). При этом, по оценкам ресурса Worldometer, Аргентина занимает шестое место по числу заражений. Впереди США (8 449 847), Индия (7 594 736), Бразилия (5 251 127), Россия (1 415 316) и Испания (1 015 795). В то же время, по оценке ученых Университета Джонса Хопкинса Испания не преодолела планку в 1 млн подтвержденных случаев заражения.
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Президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Аризоне заверил своих сторонников в скором окончании пандемии. Американцы "сыты по горло" тем, что СМИ регулярно освещают инфекцию, заявил глава Белого дома. Ранее Трамп вновь обрушился с критикой на известного инфекциониста Энтони Фаучи. "Если бы я слушал его, у нас было бы полмиллиона смертей", - заявил президент во время звонка в свой предвыборный штаб. Фаучи, входящий в состав рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, неоднократно призывал сограждан воспринимать новый вирус всерьез.
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В Португалии число инфицированных SARS-CoV-2 преодолело психологическую отметку в 100 тысяч. По данным властей, с начало пандемии число зараженных коронавирусом достигло 101 860 (суточный прирост 1949). С момента проникновения инфекции в страну 2198 человек скончались, 59 966 выздоровели.
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Российская туристическая отрасль потеряла в 2020 году 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала в интервью телеканалу РБК. По ее словам, окончательная величина потерь отрасли от пандемии будет ясна к концу года.
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Бранденбург и Гамбург примкнули к федеральным землям Германии, заявившим о готовности принимать пациентов с COVID-19 из стран Евросоюза. Так, власти Бранденбурга находятся в тесном контакте с Польшей, от которой пока не поступало просьбы принять больных. В Гамбурге подчеркнули, что решение будет зависеть от наличия достаточного количества свободных мест.
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Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене французского этапа серии Гран-при по фигурному катанию. Турнир должен был пройти в Гренобле с 13 по 15 ноября 2020 года. Решение об отмене обусловлено эпидемиологической ситуацией во Франции. Ранее ISU уже вычеркнул из международного календаря этап Гран-при в Оттаве, а Гран-при в Пекине перенесен с середины декабря на будущий год. Сезон турниров Гран-При откроется 23 октября в Лас-Вегасе. Состязания пройдут без зрителей, кроме того, из-за международных ограничений на поездки в соревнованиях примут участие в основном американские и канадские спортсмены, а также иностранные фигуристы, тренирующиеся в США.
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За минувшие сутки в Москве скончались еще 49 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в российской столице от легочного заболевания COVID-19 умерли 6058 человек.
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Медики норвежского города Тронхейм утверждают, что столкнулись с новым типом коронавируса. Специалисты выдвинули такое предположение после всплеска заражений. Первичный анализ образцов показал, что с таким вариантом вируса врачи прежде не сталкивались, приводит издание Dagbladet слова главного врача города Туве Рёсстад. После вспышки возбудитель заболевания COVID-19 выявлен уже у 35 человек, а еще около 1500 ушли на карантин.
Образцы вируса из местной больницы были отправлены на исследование в Институт общественного здоровья Норвегии. Точные свойства нового типа вируса пока неизвестны. Эксперты допускают, что заразиться им легче, но не утверждают, что заболевание будет протекать в более тяжелой форме.
Хроника пандемии 19 октября >>>
Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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