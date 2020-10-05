 Президент США назвал ″катастрофой″ известного инфекциониста Фаучи | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 19.10.2020

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Коронавирус

Президент США назвал "катастрофой" известного инфекциониста Фаучи

Число смертей среди больных COVID-19 могло бы превысить порог в 500 000, если бы Белый дом слушал Энтони Фаучи, считает Дональд Трамп. Инфекционист не раз призывал сограждан серьезно отнестись к SARS-CoV-2.

Президент США Дональд Трамп смотрит на выступление инфекциониста Энтони Фаучи в Белом доме

Дональд Трамп смотрит на выступление Энтони Фаучи

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на известного инфекциониста и иммунолога Энтони Фаучи. Американцы "устали слушать Фаучи и всех этих идиотов, допускавших ошибки", заявил глава Белого дома во время звонка в свой предвыборный штаб в понедельник, 19 октября. "Если бы я слушал его, у нас было бы полмиллиона смертей", - добавил президент. Трамп назвал "катастрофой" иммунолога, входящего в состав рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом.

Энтони Фаучи, с 1984 года руководящий Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID), неоднократно призывал сограждан серьезно относиться к новой инфекции. Президент Соединенных Штатов в начале октября сам заразился и провел несколько дней в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

На США приходится пятая часть заражений в мире

Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен у 40,5 млн жителей планеты, а 1,12 млн больных с COVID-19 умерли, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (8,4 млн), Индии (7,5 млн) и Бразилии (5,2 млн). Только в Соединенных Штатах скончались свыше 225 тысяч инфицированных.

Все больше государств вновь усиливают меры по борьбе с распространением заболевания. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового коронавируса.

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    Необычная дверная ручка

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    Автор: Штефани Хёпнер


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