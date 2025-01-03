  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
Экономика и бизнесГермания

Импорт урана из России в Германию вырос на 70 процентов

Павел Мыльников
3 января 2025 г.

Уран из РФ доставляют в Германию на завод "дочки" французской компании Framatome, которая хочет производить в ФРГ топливные сборки для АЭС по лицензии "Росатома".

https://p.dw.com/p/4onLZ
Завод Advanced Nuclear Fuels в Лингене
Завод Advanced Nuclear Fuels в ЛингенеФото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

В 2024 году в Германию из России ввезли не менее 68,6 тонны урана. Это следует из данных министерства по делам окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, пишет издание Spiegel Online в пятницу, 3 января. Объем импорта этого ресурса по сравнению с 2023-м вырос на 70 процентов.

Поставщиками урана выступили две дочерние компании российской госкорпорации "Росатом". Материал, предназначенный для эксплуатации атомных электростанций, был доставлен на завод компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) по выпуску тепловыделяющих сборок в Лингене. Эта фирма является "дочкой" французского производителя оборудования для АЭС Framatome. Сама Германия отказалась от атомной энергии.

Поставки урана из РФ до сих пор не попали под санкции Евросоюза в отношении Москвы, введенные после вторжения российской армии в Украину. В настоящее время ЕС "не накладывает на Россию эмбарго на импорт или экспорт ядерного топлива для мирного использования", пояснило федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты потребителей, подтвердив поставки.

Франко-российский топливный проект в Германии

ANF подала властям Нижней Саксонии заявку на разрешение эксплуатировать новую производственную линию. На заводе в Нижней Саксонии в будущем планируют производить тепловыделяющие элементы для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) "российского типа". Такие реакторы используются в пяти странах ЕС. Новые топливные сборки планируют выпускать по лицензии российской компании "ТВЭЛ" - "дочки" "Росатома". В конце ноября 2024 года Framatome признала необходимость импортировать из РФ не только уран, но и остальные требуемые для выпуска топливных сборок компоненты.

Решение по заявке пока не принято, на федеральном уровне затруднились назвать срок завершения обязательной проверки. При этом в 2023 году власти Германии предупреждали, что подобное сотрудничество может угрожать безопасности ФРГ - например, в случае "немедленного разрушительного вмешательства" в работу предприятия.

Евросоюз взял курс на энергонезависимость от России на фоне российского вторжения в соседнюю страну. Поэтому планы Framatome вызвали возмущение в среде экологов и гражданских активистов.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Troll A - крупнейшая в мире морская газовая платформа. Она находится у западного побережья Норвегии

Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

Галерея DW о том, как Германия, еще недавно крупнейший в мире покупатель российского газа, преодолела зависимость от РФ и, похоже, уже никогда к прежнему партнерству не вернется.
Экономика и бизнес1 июля 2023 г.12 фото
external

Ядерная энергия для борьбы с изменением климата? (21.11.2022)

Ядерная энергия для борьбы с изменением климата? (21.11.2022)

Атомная энергия. С одной стороны, риск повторения Чернобыля или Фукусимы и облучения радиоактивными отходами. С другой - электричество без выбросов в атомсферу. Нужна ли нам ядерная энергия, чтобы остановить изменение климата?
Экономика и бизнес21 ноября 2022 г.04:34 мин.
Газовая электростанция в городе Киле на севере ФРГ

Зачем Германии много новых газовых ТЭС без газа из России?

Зачем Германии много новых газовых ТЭС без газа из России?

Берлин утвердил план массового строительства газовых электростанций. Сможет ли "Газпром" вернуться на рынок ФРГ? Какова логика немецкой модели электроэнергетики без АЭС и угля?
Экономика и бизнес11 июля 2024 г.
Показать еще