Импорт урана из России в Германию вырос на 70 процентов

Уран из РФ доставляют в Германию на завод "дочки" французской компании Framatome, которая хочет производить в ФРГ топливные сборки для АЭС по лицензии "Росатома".

В 2024 году в Германию из России ввезли не менее 68,6 тонны урана. Это следует из данных министерства по делам окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, пишет издание Spiegel Online в пятницу, 3 января. Объем импорта этого ресурса по сравнению с 2023-м вырос на 70 процентов.

Поставщиками урана выступили две дочерние компании российской госкорпорации "Росатом". Материал, предназначенный для эксплуатации атомных электростанций, был доставлен на завод компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) по выпуску тепловыделяющих сборок в Лингене . Эта фирма является "дочкой" французского производителя оборудования для АЭС Framatome. Сама Германия отказалась от атомной энергии.

Поставки урана из РФ до сих пор не попали под санкции Евросоюза в отношении Москвы, введенные после вторжения российской армии в Украину. В настоящее время ЕС "не накладывает на Россию эмбарго на импорт или экспорт ядерного топлива для мирного использования", пояснило федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты потребителей, подтвердив поставки.

Франко-российский топливный проект в Германии

ANF подала властям Нижней Саксонии заявку на разрешение эксплуатировать новую производственную линию. На заводе в Нижней Саксонии в будущем планируют производить тепловыделяющие элементы для водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) "российского типа". Такие реакторы используются в пяти странах ЕС. Новые топливные сборки планируют выпускать по лицензии российской компании "ТВЭЛ" - "дочки" "Росатома". В конце ноября 2024 года Framatome признала необходимость импортировать из РФ не только уран, но и остальные требуемые для выпуска топливных сборок компоненты.

Решение по заявке пока не принято, на федеральном уровне затруднились назвать срок завершения обязательной проверки. При этом в 2023 году власти Германии предупреждали, что подобное сотрудничество может угрожать безопасности ФРГ - например, в случае "немедленного разрушительного вмешательства" в работу предприятия.

Евросоюз взял курс на энергонезависимость от России на фоне российского вторжения в соседнюю страну. Поэтому планы Framatome вызвали возмущение в среде экологов и гражданских активистов.