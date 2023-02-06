Христианизация ирокезов и могикан, или Кто такие гернгутеры?

В немецкой федеральной земле Саксония в 2024 году может появиться новый объект со статусом памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В конце января саксонские власти заявили о своей поддержке международной заявки с целью присвоить этот статус трем историческим поселениям религиозного братства гернгутеров (нем. Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine) - Бетлехем в американском штате Пенсильвания, Грейсхилл в Северной Ирландии и Гернгут в Германии, где это евангелическое братство было создано в 1727 году.

Соответствующие документы, подготовленные по инициативе США, уже переданы в офис ЮНЕСКО в Париже и будут рассмотрены, предположительно, летом следующего года. В 2015 году объектом Всемирного наследия уже стала одна из таких бывших колоний в Дании - поселение Кристиансфельд, заложенное на юге полуострова Ютландия в 1773 году. Как отмечает информационное агентство dpa, всего по примеру Гернгута в разных странах мира было основано более тридцати поселений.

Из Моравии - в Саксонию

Поселение в Кристиансфельде на картине первой половины XX века Фото: Wikipedia/bruun-rasmussen.dk/public domain

Более широко эта христианская организация известна под названием Моравской церкви. Она возникла в Чешском королевстве и Моравском маркграфстве в результате реформаторского гуситского движения, основанного сторонниками пражского проповедника Яна Гуса, сожженного в 1415 году по приговору Вселенского собора католической церкви. Эта казнь привела к Гуситским войнам 1419-1434 годов.

К моменту начала церковной Реформации в первой половине XVI века Братское Единение, как тогда называлась эта религиозная деноминация, уже насчитывало несколько сотен приходов в Богемии, Моравии и Польше, в общей сложности - более двухсот тысяч верующих. После начала Тридцатилетней войны (1618-1648) гонения на эти общины усилились, в результате чего из Богемии они были изгнаны полностью, но продолжали существовать в других местах, подвергаясь притеснениям со стороны католиков.

Николай Людвиг фон Цинцендорф Фото: Unitätsarchiv/epd/picture-alliance

В 1722 году об этом сложном положении приверженцев Братского Единения узнал саксонский граф Николай Людвиг фон Цинцендорф (Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, 1700-1760), после чего пригласил моравских братьев переселиться в протестантскую Саксонию на свои земли, передав под эти цели одно из собственных имений в Верхней Лужице.

В этом месте недалеко от города Циттау было основано поселение Гернгут, ставшее новым центром братства, местом духовного обновления и реформ, а также давшее название миссионерскому движению, которое осуществляло свою деятельность в самых разных частях мира - от Северной Европы до разных регионов Америки и Африки, а также на территории Российской империи. Важную роль в начале миссионерской деятельности сыграли родственные связи саксонского графа с датским королевском домом. Основные усилия миссионеров были направлены на обращение в христианство представителей коренных народов.

Герб братства в экспозиции музея в Гернгуте Фото: Oliver Killig/picture alliance

Звезда гернгутеров - традиционная рождественская звезда особой формы, выпускаемая в мастерских этого братства Фото: Monika Skolimowska//picture alliance/dpa

"Описание и достоверные новости о Гернгуте, 1735 год" Фото: Matthias Rietschel/picture alliance/dpa

Датой основания братства гернгутеров, вернее - днем возрождения Братского Единения, считается 13 августа 1727 года. В этот день вступил в силу новый устав этой религиозной общины, написанный графом Цинцендорфом. Устав должен был положить конец спорам и разногласиям, возникшим между моравскими братьями в первые годы после переселения в Саксонию.

Через десять лет Цинцендорф, также лично участвовавший в многочисленных миссионерских поездках по всему миру, станет епископом. Идеи и принципы гернгуттеров позже оказали влияние на движение методистов - протестантскую конфессию, получившую распространение в США и Великобритании.

Поселение в саксонском Гернгуте на фотографии 1880 года Фото: akg-images/picture alliance

Гернгутеры в Америке и Российской империи

В Америке гернгутеры вели миссионерскую деятельность, в частности, среди индейских племен могикан, ирокезов и чероки. Первые миссионеры прибыли в эти места в 1735 году. Помимо колонии в Бетлехеме важным памятником этого периода здесь является поселение Старый Салем в штате Северная Каролина, заложенное в середине XVIII века.

Колонии братства гернгутеров основывались на принципе общего ведения хозяйства. Помимо проповеднической деятельности особое значение уделялось образованию, медицине и развитию ремесел, что отражалось на структуре поселений. Целью миссий было улучшение условий жизни своих местных прихожан.

Колония Ной-Гернгут в Гренландии, 1765 год Фото: United Archives/TopFoto/picture alliance

Старый план поселения гернгутеров в Суринаме, Южная Америка Фото: Georg Ismar/picture alliance/dpa

План поселения гернгуттеров Гернхаг (Хернхаг) около гессенского города Бюдинген, Германия. 1835 год Фото: gemeinfrei

На территории тогдашней Российской империи первыми местами, в которых гернгутеры приступили к миссионерской деятельности уже в конце 1720-х годов, были остров Сааремаа, а также города Рига и Ревель (Таллин). Позже при Екатерине II в середине XVIII века было основано поселение Сарепта около Царицина (Волгоград).

Самая крупная волна переселения в Россию пришлась на времена правления Александра I, однако в середине XIX века общины гернгутеров на территории Российской империи были вынуждены войти в общую евангелическую церковь.

Гернгут в Саксонии на почтовой открытке 1930-х годов Фото: Arkivi/akpool GmbH/picture alliance

Моравская церковь в наши дни

В настоящее время общее численность прихожан Моравской церкви в мире превышает один миллион человек. Около 75 процентов приходится на страны Африки, более 15 процентов - государства Центральной Америки. Оставшаяся часть - на Северную Америку, Европу и другие регионы.

В континентальной Европе общины гернгутеров существуют в Германии, Дании, Нидерландах, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Латвии и Албании. Немецкие общины находятся, в частности, в Берлине, Котбусе, Дрездене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Нойвиде и Цвикау.

Истории Моравской церкви и миссионерской деятельности братства посвящен Этнографический музей Гернгута - Völkerkundemuseum Herrnhut (voelkerkunde-herrnhut.skd.museum ).