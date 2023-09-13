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Луиза Шефер | Керстин Шмидт | Елена Дожина
22 сентября 2023 г.
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Главная задача списка Всемирного наследия ЮНЕСКО - сделать более известными и защитить объекты, которые являются уникальными в своем роде. В начале 2023 года в Список всемирного наследия входило 1157 объектов, из которых 900 являлись культурными, 218 - природными и 39 - смешанными. Они расположены на территориях 167 стран-членов Конвенции ЮНЕСКО об охране Всемирного культурного и природного наследия.

На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей до 25 сентября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в список было включено порядка 40 новых объектов, в том числе - находящихся в Германии, России, Латвии, Литве, Азербайджане, странах Центральной Азии. Представляем некоторые из них.

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