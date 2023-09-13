Всемирное наследие ЮНЕСКО. Новые объекты
На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей до 25 сентября в Саудовской Аравии, в список Всемирного наследия было включено порядка 40 новых объектов, в том числе - находящихся в Германии и в России.
Еврейское наследие города Эрфурта, Германия
В Средние века в Эрфурте процветала еврейская община. Многочисленные здания свидетельствуют о богатой истории. Особенно впечатляют ритуальная купальня - Эрфуртская миква, Каменный дом и Старая синагога, построенная примерно в 1094 году. Она считается одной из старейших, крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся средневековых синагог в Европе.
Астрономические обсерватории Казанского федерального университета, Россия
Сюда относятся астрономическая обсерватория на базе кафедры астрономии Казанского федерального университета и астрономическая обсерватория им. Энгельгардта Казанского федерального университета, расположенная в лесной зоне. В 1989 году обсерватория заняла 20 место в мире по активности наблюдения комет. Объекты выполняют преимущественно образовательные функции.
Каунас и его архитектура 1919 - 1939 годов, Литва
Архитектура каунасского модернизма, сформировавшаяся в период между Первой и Второй мировыми войнами, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенно много модернистских построек сосредоточено в двух районах: Новый город (Науяместис) и Зеленая гора (Жалякальнис).
Старый город Кулдиги, Латвия
Этот небольшой тихий городок находится на западе Латвии: старинные дома и выложенные брусчаткой узкие улицы, а на реке Вента - самый широкий водопад Европы. Кулдига - пример традиционного городского поселения XVI-XVIII веков, с частично сохранившейся планировкой улиц того периода.
Культурный ландшафт хыналыгцев и кочевой путь "Кёч-Йолу", Азербайджан
Объект включает в себя высокогорное село Хыналыг на севере Азербайджана и окружающие его летние и зимние пастбища, используемые местным населением, а также проходящий между ними исторический кочевой путь "Кёч-Йолу" протяженностью более 200 км. В селе проживают хыналыгцы - народ, культура и образ жизни которого определяются сезонными миграциями между летними и зимними пастбищами.
Зарафшан-Каракумский коридор, Центральная Азия
31 объект в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. Сооружения для управления водными ресурсами и инфраструктурой в горах, засушливых степях, оазисах, плодородных долинах и зонах пустынь способствовали функционированию этой части Великого Шелкового пути со II века до н.э. по XVI век н.э. Фото: мавзолей Касым-шейха - исторический комплекс, который находится в городе Навои в Узбекистане.
Туранские пустыни умеренного пояса, Узбекистан, Туркменистан и Казахстан
Уникальный природный комплекс, включающий заповедники и национальные парки с редкими природными ресурсами, а также разнообразные пустынные ландшафты, такие, как песчаные барханы, глинистые и соляные равнины, горные хребты и оазисы, расположенные в трех странах. Важен для сохранения биологического разнообразия и многих лекарственных и ароматических растений. Фото: холодная зимняя пустыня Турана.
Погребальные и мемориальные комплексы Первой мировой войны, Бельгия и Франция
Это 139 мемориалов и кладбищ, находящихся вдоль бывшей линии Западного фронта. Здесь с 1914 по 1918 год против немецкой армии сражались войска союзников. На кладбищах покоятся останки десятков тысяч солдат разных национальностей. На одном только кладбище Тайн Кот в Бельгии - 22 тысяч захоронений, из них восемь тысяч - безымянные.
Мемориалы памяти жертв геноцида, Руанда
Весной 1994 года в Руанде вооруженными формированиями "Интерахамве" было зверски убито около миллиона представителей этнических групп тутси, хуту и тва. Память жертв геноцида увековечена в многочисленных памятниках, в числе которых - Мемориальный центр геноцида Кигали. В этом месте захоронены останки более 250 тысяч человек. Все памятные места внесены в список ЮНЕСКО.
Круговые крепости эпохи викингов, Дания
Пять археологических памятников представляют собой систему монументальных круговых крепостей, имеющих единый геометрический дизайн: правильную окружность диаметром от 120 до 288 метров, обнесенную валом толщиной до 19 метров. Были возведены между 970 и 980 годами н.э. по указанию короля Дании и Норвегии Харальда I Синезубого возле стратегически важных сухопутных и водных путей.
Талайоты на острове Менорка, Испания
Грубые каменные монументы из необработанных или частично обработанных блоков весом от 5 до 200 кг, не соединенные между собой раствором, относятся к концу II - началу I тысячелетия до н.э. Вероятно, носили оборонительную функцию или имели отношение к культу. Похожие постройки до сих пор создаются крестьянами и служат для хранения инвентаря или укрытием от палящего солнца.
Храм Мезон Карре в Ниме, Франция
Построенный в I веке н.э. в римской колонии Немаус Мезон Карре - пример римских храмов, возводившихся на завоеванных территорииях. Архитектура и оформление здания, посвященного преждевременно умершим наследникам императора Августа, символически передают идеологическую программу Августа, превратившего Древний Рим из республики в империю.
Храмовые сооружения в стиле Хойсалы, Индия
Объект включает в себя три наиболее ярких образца храмовых комплексов в стиле Хойсалы на юге Индии, датируемых XII-XIII веками. Святыни, возвышающиеся на площадке в виде звезды, украшены многоярусными фризами, скульптурами и резьбой по камню, покрывающей всю поверхность. Из 1500 храмов сохранилось около 100. Один из красивейших - храмовый комплекс Ченнакешава, город Белур (на фото).
Комплекс курганов Гая Тумули, Южная Корея
Комплекс включает в себя кладбища с курганами, приписываемыми конфедерации Кая, которая контролировала южную часть Корейского полуострова с 1 по 6 век н.э. Из сотен гробниц королей и аристократов 780 удалось идентифицировать. Внедрение новых форм гробниц и усиление пространственной иерархии курганов отражают структурные изменения, пережитые обществом.
Персидские караван-сараи, Иран
В состав объекта входят 54 караван-сарая - небольшая часть из всех построенных вдоль древних дорог Ирана. Они считаются наиболее ценными образцами, демонстрирующими широкий спектр архитектурных стилей, возможностей адаптации к климатическим условиям и разнообразие строительных материалов. В совокупности они показывают эволюцию караван-сараев в Иране на разных исторических этапах.
Чайные леса на горе Цзинмай провинции Пуэр, Китай
На территории в 72 кв. км растет порядка миллиона чайных деревьев, располагается девять поселков и три чайных плантации. Округ Пуэр славится одноименным черным чаем, который со временем становится полезнее и дороже. Его используют и как приданое: при рождении девочки откладывауют брикет чая пуэр, который ко времени замужества обладательницы сильно набирает в цене.
Свидетельство системы расселения на острове Джерба, Тунис
Подобные поселения, адаптированные для проживания в засушливой местности, появились на Джербе в IX веке н.э. Эти экономически самостоятельные районы-поселения были разбросаны по всему острову и связаны между собой посредством сложной сети дорог. Особенное внимание привлекают руины древнеримского поселения Менинкс, основанная в VI веке синагога Ла-Гриба, мечети разных направлений ислама.
Национальный археологический парк Такалик-Абах, Гватемала
Это единственный археологический памятник Мезоамерики, сохранивший одновременно черты культур ольмеков и майя: руины храмов, алтарей, стелы с надписями. Культовые места и постройки были спроектированы здесь в соответствии с космологическими принципами. До сих пор некоторые группы коренных народов считают Такалик-Абах священным и посещают для совершения ритуалов. На фото - две маски из жадеита.
Трондек-Клондайк, Канада
На территории региона Трондек-Клондайк на северо-западе Канады до сих пор проживает коренное население из общины Тшондэк-Хвэчин (693 человека). Этот регион важен своим археологическим и историческим наследием. В конце XIX века уклад коренного населения подвергся беспрецедентным изменениям, вызванным Клондайкской золотой лихорадкой и торговлей мехом.
Кахкае: город и древний храмовый комплекс, Камбоджа
"Археологический объект Кахкае представляет собой культовый городской ансамбль из многочисленных храмов и святилищ, включающий скульптуры, фрески и прочие археологические находки", - заявили в ЮНЕСКО. Священный город был основан в Х веке и построен за 23 года с использованием больших монолитных каменных блоков. До сих пор считается неисследованным.
Национальный парк Горы Бейл, Эфиопия
Bale Mountains National Park - это вулканические вершины и хребты, впечатляющие откосы, широкие долины, озера, густые леса, глубокие ущелья и многочисленные водопады. Этот объект таит в себе уникальное биоразнообразие. Здесь берут начало пять крупных рек, которые снабжают водой и поддерживают существование миллионов людей в Эфиопии и за ее пределами.
Главная задача списка Всемирного наследия ЮНЕСКО - сделать более известными и защитить объекты, которые являются уникальными в своем роде. В начале 2023 года в Список всемирного наследия входило 1157 объектов, из которых 900 являлись культурными, 218 - природными и 39 - смешанными. Они расположены на территориях 167 стран-членов Конвенции ЮНЕСКО об охране Всемирного культурного и природного наследия.
На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей до 25 сентября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в список было включено порядка 40 новых объектов, в том числе - находящихся в Германии, России, Латвии, Литве, Азербайджане, странах Центральной Азии. Представляем некоторые из них.