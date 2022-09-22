ГУР: Россия обменяла Медведчука, потому что он нужен ФСБ

На 212-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 23 сентября (время московское).



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Владимир Зеленский призвал Германию быть "примером для всех других государств, а не наоборот" в вопросе поставок вооружения Украине. "Если вы не хотите нам дать, - послушайте, без обид, вы самостоятельное государство, - так не давайте. Но не пытайтесь говорить: "Сначала Америка, потом - Германия, потом будет Польша, и тому подобное". Не надо. Каждый должен отвечать за себя", - заявил президент Украины в видеоинтервью немецкому порталу Bild. Отвечая на вопрос об отказе Германии поставлять Украине танки Leopard, он подчеркнул, что танки сами по себе не поставят точку в войне, развязанной Россией против его страны, и что если ФРГ готова помочь сохранить жизни украинцев, то ей следует предоставить Украине бронетехнику. "Бронированная техника для нас - это вопрос выживания украинцев. Это не только танки, это и "Матадоры" (противотанковые гранатометы. - Ред.), это бронированная техника, которая есть в Германии, которую мы очень хотим и просим у Шольца (канцлера ФРГ Олафа Шольца. - Ред.)", - напомнил Зеленский. По его словам, не помогут одержать победу в войне сами по себе и системы противовоздушной обороны IRIS-T. "Это не оружие, с которым можно победить... Если мы говорим о победе, нам необходимо не только это, нам необходимо более истребительное оружие", - подчеркнул глава государства.

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Украина официально приглашена для участия в первой встрече "Европейского политического сообщества" в Праге 6 октября, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза. По словам чиновника, "Европейское политическое сообщество" представляет собой "платформу для политической координации европейских стран на всем континенте". Цель встречи в чешской столице - содействие "политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента". На саммит приглашены все страны Европы, кроме России, Беларуси и Казахстана. В его ходе запланировано провести серию круглых столов, посвященных "миру и безопасности, энергетике и климату, экономической ситуации, миграции и мобильности".

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Арестованный в Украине "кум Путина" - украинский политик Виктор Медведчук, который стал участником обмена военнопленными, хотя не участвовал в боевых действиях, был нужен ФСБ, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, "это лицо, через которое шло финансирование многих агентурных сетей" и "наполнение негласного бюджета ФСБ", поэтому Кремль так "за него боролся". В результате обмена, в ходе которого Медведчука передали России, в Украину вернулись 215 пленных.

Хроника событий 22 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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