После выборов в Грузии оппозиционер облил краской главу ЦИК

В ходе утверждения окончательных итогов парламентских выборов в Грузии представитель оппозиции Давид Киртадзе облил черной краской главу Центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили. Инцидент произошел на заседании в субботу, 16 ноября, после того как Каландаришвили объявил, что правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93 процента голосов.

Представитель Единого национального движения Киртадзе обвинил главу ЦИК в том, что он толкает Грузию "в сторону России", и назвал его "точкой ру" и "черным пятном". "Вы не слышите грузинский народ, не слышите протестующих студентов. Вы отобрали будущее Грузии, наше будущее", - заявил он. После инцидента началась потасовка и заседание было приостановлено. Позже результаты выборов были утверждены.

Возбуждено уголовное дело

МВД Грузии заявило о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью. "По данному факту проводится расследование, и в ходе него будут проведены все соответствующие следственные действия", - указало ведомство.

Согласно окончательным официальным результатам выборов, правящая в стране партия "Грузинская мечта" получила 53,93 процента голосов (89 мандатов), "Коалиция за перемены" - 11,03 процента (19 мандатов), "Единое национальное движение" (ЕНД) - 10,17 процента (16 мандатов), "Сильная Грузия" - 8,81 процента (14 мандатов), "За Грузию" - 7,78 процента (12 мандатов).

Оппозиция не согласилась с итогами выборов

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. ЦИК заявила о победе правящей партии с результатом около 54 процентов. Оппозиция не согласилась с итогами голосования, а четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, объявили о бойкоте нового парламента. Отказалась признавать официальные результаты и президент страны Саломе Зурабишвили, обвинившая во вмешательстве в выборы Россию.

Пересчет голосов на ряде избирательных участков после первых протестов существенно не изменил ранее оглашенные данные ЦИК. Результаты выборов были отменены на 30 участках из-за нарушения тайны голосования. В Тбилиси начались протесты против итогов выборов.

Международные наблюдатели указали на нарушения - случаи запугивания и подкупа избирателей, давления на госслужащих, многократного голосования и вброса бюллетеней. США и ЕС призвали расследовать возможные фальсификации и предполагаемое вмешательство в избирательНовая протестная акция в Тбилиси: грузинская оппозиция обещает митинговать ежедневноный процесс в Грузии. РФ отвергла обвинения во вмешательстве в грузинские выборы.