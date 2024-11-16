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ЦИК Грузии утвердил итоги выборов в парламент

Павел Мыльников
16 ноября 2024 г.

Правящая "Грузинская мечта" получила 53,93 процента голосов, следует из данных ЦИК. Оппозиция и президент Грузии не согласны с итогами голосования. В Тбилиси неоднократно проходили протесты.

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Пересчет голосов на одном из избирательных участков в Тбилиси после выборов в парламент Грузии
Пересчет голосов на одном из участков в ТбилисиФото: Alexander Patrin/Tass/IMAGO

Центральная избирательная комиссия Грузии в субботу, 16 ноября, утвердила окончательные итоги выборов в парламент. Правящая в стране партия "Грузинская мечта" получила 53,93 процента голосов (89 мандатов), "Коалиция за перемены" - 11,03 процента (19 мандатов), "Единое национальное движение" (ЕНД) - 10,17 процента (16 мандатов), "Сильная Грузия" - 8,81 процента (14 мандатов), "За Грузию" - 7,78 процента (12 мандатов).

Заседание ЦИК было омрачено инцидентом: представитель ЕНД Давид Киртадзе облил черной краской председателя комиссии Георгия Каландаришвили. Пострадавший расценил эту выходку как подтверждение того, что у оппозиционных сил нет доказательств фальсификации выборов.

Президент и оппозиция не признают итоги выборов

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. ЦИК заявила о победе правящей партии с результатом около 54 процентов. Оппозиция не согласилась с итогами голосования, а четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, объявили о бойкоте нового парламента. Отказалась признавать официальные результаты и президент страны Саломе Зурабишвили, которая обвинила во вмешательстве в избирательный процесс Россию.

Флаги Грузии и Евросоюза на акции протеста против официальных результатов выборов в парламент
Протесты против официальных итогов выборовФото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

Пересчет голосов на ряде избирательных участков после первых протестов существенно не изменил ранее оглашенные данные ЦИК. Результаты выборов были отменены на 30 участках из-за нарушения тайны голосования.

В Тбилиси начались организованные оппозицией протесты против итогов выборов. Акции проходят около здания парламента и неоднократно собирали тысячи участников.

Призывы расследовать возможные фальсификации выборов в Грузии

Международные наблюдатели указали на нарушения - случаи запугивания и подкупа избирателей, давления на госслужащих, многократного голосования и вброса бюллетеней. США и Евросоюз призвали расследовать возможные фальсификации и предполагаемое вмешательство в избирательный процесс в Грузии. В то же время Россия отвергла обвинения во вмешательстве в грузинские выборы.

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