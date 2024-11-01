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Edison Research: Итоги выборов в Грузии говорят о подтасовке

Сергей Ромашенко
1 ноября 2024 г.

Западный социнститут пришел к выводу о манипуляциях результатами выборов в Грузии. Разрыв в 13 процентных пунктов между экзит-поллами и официальными результатами указывает на подтасовки, заявил Edison Research.

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Протесты в Тбилиси против предполагаемых нарушений на выборах в Грузии
Протесты в Тбилиси против предполагаемых нарушений на выборах в ГрузииФото: Nikita Oshuev/DW

Анализ спорных результатов недавних парламентских выборов в Грузии, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" одержала победу, получив 54 процента голосов, свидетельствует о масштабных подтасовках - официальные результаты весьма значительно отличаются от цифр надежных опросов, заявил социологический институт Edison Research в пятницу, 1 ноября. По данным экзитпола Edison Research, "Грузинская мечта" имеет лишь 40,9% голосов.

"Разница в 13 процентных пунктов между оценкой Edison Research и официальным результатом "Грузинской мечты" в 54% не может быть объяснена только обычными отклонениями и указывает на манипулирование голосами на местном уровне. Обзор Эдисона показал, что отклонения от статистически ожидаемых результатов были широко распространены, но наиболее выражены на отдельных сельских участках. В этих местах, вероятно, происходили наиболее значительные манипуляции с голосованием", - сказал исполнительный вице-президент Edison Research Роб Фарбман.

Социнститут отметил, что проводит экзитполы в Грузии с 2012 года, и все его предыдущие опросы точно совпадали с официальными результатами, при этом средняя погрешность голосов "Грузинской мечты" в пяти экзитполах до 2024 года составляла менее 2 процентов. По результатам нынешних выборов, "Грузинская мечта" должна была получить 40,9, а оппозиционные партии - 51,9 процента голосов, подсчитали в Edison Research.

"Очевидная манипуляция"

Со своей стороны международная платформа для наблюдения за выборами Europe Elects сообщила, что анализ данных, полученных от ЦИК Грузии, свидетельствуют о подтасовках в пользу правящей партии, при этом присутствует аномалия, часто наблюдаемая и на выборах в России. Поэтому не вызывает сомнения то, что "парламентские выборы в Грузии 2024 года сопровождались очевидном манипулировании результатами в дополнение к тем нарушениям, о которых сообщали другие наблюдатели", указали в Europe Elects.

Согласно официальным данным, "Грузинская мечта" получила на выборах 53,9 процента, а оппозиционный блок - лишь 37,7 процента. Оппозиция заявила, что у нее украли победу. Десятки тысяч людей вышли на акции протеста. Евросоюз потребовал расследовать обвинения в нарушениях на выборах в Грузии.

 

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