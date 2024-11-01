Грузинская оппозиция анонсировала новую акцию протеста

Представители грузинской оппозиции объявили о проведении очередного митинга против результатов парламентских выборов, которые они считают нечестными. С соответствующим заявлением представители сразу нескольких политических партий Грузии выступили на совместной пресс-конференции в четверг, 31 октября.

По словам политиков, им удалось собрать "серьезные доказательства масштабных фальсификаций" на прошедших в стране 26 октября выборов в парламент. Они еще раз призвали к проведению новых выборов и "международному расследованию широкомасштабных избирательных преступлений".

Подробный план действий оппозиционеры пообещали огласить на митинге, который пройдет в центре Тбилиси в понедельник, 4 ноября. "Мы встретимся в понедельник в 19.00 на Руставели и проинформируем вас о плане действий", - заявила Ана Долидзе из коалиции "Сильная Грузия".

"В нашей стране произошел государственный переворот, и наш общий долг - выйти на улицы и вернуть себе контроль над будущим страны", - приводят СМИ слова представительницы оппозиционной грузинской "Коалиции за перемены" Элен Чоштария.

Предыдущий митинг, организованный грузинской оппозицией после парламентских выборов, состоялся 28 октября напротив парламента страны в Тбилиси. Тогда перед тысячами протестующих выступила, в том числе, президент Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства пообещала собравшимся, что будет бороться с целью защитить их "конституционное право на голос". "Сейчас - не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и, подняв голову, защищать свои голоса", - заявила она тогда.

Премьер-министр Грузии Кобахидзе: Выборы были легитимными

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, заявил, что прошедшие в стране парламентские выборы были "легитимными". "Все должны смириться с тем, что Грузия является самостоятельным государством, и в ней действуют принятые законы. Мы абсолютно открыты для всех, кто желает убедиться в проведенных нами чистых выборов", - сказал он в эфире местного телеканала Imedi.

При этом международные наблюдатели, присутствовавшие на голосовании в Грузии, заявляли о многократных нарушениях. Так, наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе констатировала давление на избирателей и госслужащих, а также подкуп избирателей и подчеркнула тренд на "откат демократии" в стране. В то же время она похвалила избирательную комиссию за "эффективную" организацию выборов.

Пересчет голосов на выборах в Грузии подтвердил данные ЦИК

Частичный пересчет бюллетеней с парламентских выборов в Грузии подтвердил победу правящей партии "Грузинская мечта", сообщило агентство AFP со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны ранее в тот же день.

В заявлении ЦИК говорится, что пересчет бюллетеней на 12 процентах избирательных участков, на которых проголосовали 14 процентов избирателей, "не привел к существенному изменению ранее объявленных официальных результатов". Итоговые протоколы "лишь незначительно изменились" на девяти процентах пересчитанных избирательных участков, отмечается в сообщении.

Пересчет голосов состоялся 29 октября. Участки для пересчета были выбраны путем жеребьевки.

Прокуратура Грузии расследует возможные нарушения на выборах

Прокуратура Грузии 30 октября заявила, что начала расследование по поводу заявлений президента страны Саломе Зурабишвили и представителей оппозиции о фальсификации парламентских выборов. Зурабишвили была вызвана в ведомство для дачи разъяснений. Глава государства посчитала вызов ее в прокуратуру нерелевантным и отказалась туда идти, поскольку, по ее словам, прокуроры должны вести расследование сами.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 53,9% голосов, но оппозиция, набравшая порядка 38%, с результатами не согласилась. Зурабишвили назвала выборы "тотальной фальсификацией" и заявила, что не признает их, а все четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, объявили о бойкоте нового парламента.