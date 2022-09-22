ГРУ: Россия обменяла Медведчука, потому что он нужен ФСБ

На 212-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 23 сентября (время московское).

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Украина официально приглашена для участия в первой встрече "Европейского политического сообщества" в Праге 6 октября, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза. По словам чиновника, "Европейское политическое сообщество" представляет собой "платформу для политической координации европейских стран на всем континенте". Цель встречи в чешской столице - содействие "политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента". На саммит приглашены все страны Европы, кроме России, Беларуси и Казахстана. В его ходе запланировано провести серию круглых столов, посвященных "миру и безопасности, энергетике и климату, экономической ситуации, миграции и мобильности".

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Арестованный в Украине "кум Путина" - украинский политик Виктор Медведчук, который стал участником обмена военнопленными, хотя не участвовал в боевых действиях, был нужен ФСБ, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, "это лицо, через которое шло финансирование многих агентурных сетей" и "наполнение негласного бюджета ФСБ", поэтому Кремль так "за него боролся". В результате обмена, в ходе которого Медведчука передали России, в Украину вернулись 215 пленных.

Хроника событий 22 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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