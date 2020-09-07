Глава фракции Европарламента призвал к скорым санкциям против Лукашенко

За конфликтом в Беларуси кроется "система Путина, которая держит в напряжении весь регион", заявил председатель крупнейшей фракции в парламенте ЕС - Европейской народной партии - Манфред Вебер.
Председатель крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал как можно скорее ввести санкции против белорусского руководства. Необходимо как можно скорее согласовать черный список и включить в него президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил представитель немецкого Христианско-социального союза (ХСС) в эфире телеканала ZDF в среду, 9 сентября.
Вебер отметил, что ситуацию в Беларуси следует рассматривать в контексте всего региона, и заявил в связи с этим о влиянии властей РФ и президента Владимира Путина. Важнейшей проблемой, которая кроется за конфликтом в Беларуси является "система Путина, которая держит в напряжении и опутывает весь регион", а также "вопрос о том, распространится ли на восток идея свободы и демократии", подчеркнул он.
При этом Вебер напомнил об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Это преступление является отчетливым свидетельством того, что система Путина готова убивать ради защиты своей власти, подчеркнул он.
Поэтому Европейский Союз должен задуматься и о "новых путях" выстраивания отношений с Россией, в частности, о вопросе введения виз для российских элит, о новых правилах против отмывания денег, а также о возможности приостановки или полной отмены строительства газопровода "Северный поток - 2", уверен немецкий консерватор.
По его словам, Европе необходимо снизить зависимость от России. У нее уже есть достаточное количество газопроводов, а строительство терминалов для сжиженного газа поможет обеспечить альтернативные пути снабжения, отметил Манфред Вебер. При этом в данный момент, по его мнению, экономика не должна находиться на первом плане. "В первую очередь сегодня речь идет о вопросе, защищаем и уважаем ли мы те основополагающие ценности, с которыми мы, европейцы, имеем возможность жить", - подчеркнул он.
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