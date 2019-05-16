Накроется ли "Северный поток - 2" трубой, а с ним - отношения РФ и ФРГ?

Отравление Навального и вмешательство в кризис в Беларуси ставят под угрозу газопровод "Северный поток - 2". Германо-российские отношения могут вылететь в трубу, предупреждает Сергей Елкин.
Смотрите также:
Алексей Навальный будет еще долго приходить в себя и лечиться. Но последствия - публичные и скрытые - того, что фактически названо покушением на его жизнь, будет очень серьезным, считает Константин Эггерт.
Как отравление Алексея Навального "Новичком" повлияет на германо-российские отношения? Эксперт Ханс-Хеннинг Шрёдер в интервью DW сказал, что у Берлина мало возможностей влиять на Москву.