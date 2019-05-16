 Накроется ли ″Северный поток - 2″ трубой, а с ним - отношения РФ и ФРГ? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.09.2020

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Россия

Накроется ли "Северный поток - 2" трубой, а с ним - отношения РФ и ФРГ?

Отравление Навального и вмешательство в кризис в Беларуси ставят под угрозу газопровод "Северный поток - 2". Германо-российские отношения могут вылететь в трубу, предупреждает Сергей Елкин.

Карикатура - Владимир Путин смотрит в трубу Северный поток-2 и говорит: Ничего личного, только бизнес.

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