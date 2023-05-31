  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
КонфликтыУкраина

ФРГ поставит Украине 300 разведывательных дронов Vector

Евгений Жуков
52 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 июня.

https://p.dw.com/p/4S2Bm
Немецкий разведывательный дрон Vector
Немецкий разведывательный дрон VectorФото: Quantum-Systems

На 463-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 1 июня (время московское).

++00.10++

Мюнхенская компания Quantum Systems приняла от министерства обороны Украины заказ на 300 дополнительных разведывательных беспилотников типа Vector, сообщили в пресс-службе Quantum Systems. Дроны поставят в рамках пакета военной помощи, финансируемого правительством Германии. Это уже третий заказ на подобные беспилотники от украинского МО - в августе 2022 года у немецкой компании заказали 33 системы Vector, а в январе 2023 года - еще 105.

Дроны Vector развивают скорость до 72 км/ч, они могут находиться в воздухе 120-180 минут.

Хроника событий 31 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 мая 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Дроны бьют по России

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Глава Николаевской области: Россияне просто не считают солдат

Глава Николаевской области: Россияне просто не считают солдат

В интервью DW глава Николаевской области Виталий Ким рассказал о том, что еще не хватает Украине для успешного контрнаступления и освобождения оккупированных территорий.
Политика26 мая 2023 г.03:49 мин.
external

Война в Украине: как живут люди на деоккупированной территории. Европа в фокусе

Война в Украине: как живут люди на деоккупированной территории. Европа в фокусе

Украина готовится сейчас к контрнаступлению. И в Киеве рассчитывают на успех, помня о том, что оккупированные в начале полномасштабного вторжения районы на севере страны уже удалось освободить. В том числе и село Лукашевку под Черниговом. Оно сильно пострадало в результате войны. Многие дома были разрушены. Но сейчас люди пытаются вернуться к нормальной жизни и благодарны за любую помощь.
Политика25 мая 2023 г.25:52 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкий разведывательный дрон Vector

ФРГ поставит Украине 300 разведывательных дронов Vector

Конфликты52 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурные канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин вытряхивают через забор на участки друг друга урны с надписью "консульства"

Закрытие консульств России и Германии: кто больше?

Закрытие консульств России и Германии: кто больше?

Политика6 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Война срикошетила на Москву. DW Шоу

Война срикошетила на Москву. DW Шоу

Политика7 ч. назад62:37 мин.
22 мая 2023 в португальском Трамагале немецкий концерн Daimler Truck официально начал выпускать второе поколение электрического грузовика Fuso eCanter

Toyota вместо КАМАЗа: у Daimler Truck теперь новый партнер

Toyota вместо КАМАЗа: у Daimler Truck теперь новый партнер

Экономика и бизнес6 ч. назад
Человеческие останки времен палеолита

В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад

В Германии нашли челюсть ребенка, жившего 12 тысяч лет назад

История10 ч. назад
Паспорт гражданина Беларуси

Новые правила для белорусов: получил ВНЖ - сообщи в милицию

Новые правила для белорусов: получил ВНЖ - сообщи в милицию

Конфликты11 ч. назад
В ФРГ почти 11 миллионов детей в возрасте до 13 лет

В Германии улучшилась демографическая ситуация

В Германии улучшилась демографическая ситуация

Культура11 ч. назад
На главную страницу