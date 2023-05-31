ФРГ поставит Украине 300 разведывательных дронов Vector

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 июня.

На 463-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 1 июня (время московское).

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Мюнхенская компания Quantum Systems приняла от министерства обороны Украины заказ на 300 дополнительных разведывательных беспилотников типа Vector, сообщили в пресс-службе Quantum Systems . Дроны поставят в рамках пакета военной помощи, финансируемого правительством Германии. Это уже третий заказ на подобные беспилотники от украинского МО - в августе 2022 года у немецкой компании заказали 33 системы Vector, а в январе 2023 года - еще 105.

Дроны Vector развивают скорость до 72 км/ч, они могут находиться в воздухе 120-180 минут.

Хроника событий 31 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 мая 00.00 - 13.59 >>>

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