FT: ЕС может разрешить будущей "дочке" РСХБ доступ к SWIFT

На 495-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий понедельника, 3 июля (время московское).

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Ночью российские войска вновь атаковали украинскую территорию иранскими ударными беспилотными летательными аппаратами Shahed-136/131 с юго-восточного направления, сообщили Воздушные силы Украины. Зафиксировано 17 дронов, 13 из них были уничтожены, еще 4 не достигли своих целей, уточнили в ВСУ. По предварительных данным, обошлось без потерь, добавили военные.

FT: Евросоюз может разрешить будущей "дочке" РСХБ доступ к SWIFT

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Евросоюз рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку (РСХБ), находящемуся под санкциями, создать дочернюю компанию с допуском к мировой финансовой сети SWIFT, пишет газета Financial Times со ссылкой на пятерых собеседников, знакомых с ситуацией. Этот шаг позволит будущей "дочке" российского финансового института обрабатывать платежи, связанные с экспортом зерна, отмечает издание. Решение направлено на защиту Черноморской зерновой инициативы, находящейся под угрозой срыва, указали в FT.

План был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН и сьал предметом обсуждения на саммите ЕС несколькими днями ранее как потенциальное средство убедить Москву продлить "зерновую сделку", добавило издание. По словам двух собеседников FT, cторонники идеи восприняли ее как "наименее худший вариант" с целью обеспечить поддержку зерновой инициативы Кремлем.

ISW заявил об успехе контрнаступления ВСУ на ряде направлений

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Украинские войска 2 июля осуществляли контрнаступление на 6 участках фронта и добились успеха на некоторых из них, сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на ряд источников в своем ежедневном докладе. Речь в нем идет также о конфликте российского Минобороны с рядом российских "военкоров", которые не согласились с официальной версией разгрома украинского десанта в районе Херсона. Преувеличенное восхваление этой победы может быть связано с тем, что другими успехами российское военное командование на фоне украинского контрнаступления похвастаться не может, пишут аналитики.

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В Россию за последние годы были увезены 700 тысяч детей из Украины, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале. "В последние годы семьсот тысяч детей, спасаясь от бомбардировок и обстрелов из районов конфликта..., нашли убежище именно у нас. Многие - вместе с родителями, а воспитанники детских домов - вместе с воспитателями", - написал он.

Киев: Для ускорения контрнаступления нужны истребители F-16

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для ускорения контрнаступления Киеву нужны истребители F-16 и дальнобойное оружие. Он отметил преимущество России в воздухе и большое число мин. "Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого нашего воина", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

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В Кировоградской области в центральной части Украины прогремели взрывы, сообщают Воздушные силы ВСУ. В регионе работает система ПВО. До этого взрывы прозвучали в городе Запорожье, подконтрольном Киеву. Командование ВВС Украины в своем Telegram-канале также предупредило об угрозе ракетных ударов в Полтавской области.

Число жертв удара по Краматорску увеличилось до 13 человек

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Число жертв российской атаки на Краматорск увеличилось до 13 человек. В больнице скончалась писательница Виктория Амелина, получившая ранения в результате попадания российской ракеты в кафе.

Виктория Амелина выпустила дебютную книгу "Синдром ноября, или Homo Compatiens" в 2014 году, а ее второй роман "Дом для дома" был переведен на другие языки и получил ряд литературных премий. В 2021 году она основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, который проходил в поселке Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области. В последнее время она занималась документацией российских военных преступлений в организации Truth Hounds.

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В результате удара по Краматорску 27 июня погиб ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи, сообщил телеканал CBS со ссылкой на семью погибшего. Минобороны РФ в тот день заявило о поражении "пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ". Власти Украины утверждают, что удар был нанесен по краматорскому кафе. В результате погибли 12 человек, в том числе 4 ребенка. 29 июня CNN сообщил что при ударе РФ по Краматорску погибли двое военных из США и Великобритании.

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Германия и Польша до сих пор не могут прийти к соглашению об открытии ремонтного центра для немецких танков Leopard, который должен был начать работу еще в конце мая. Об этом пишет издание Der Spiegel, ссылаясь на источники в немецкой оборонной промышленности. О будущем открытии такого центра в Польше в конце апреля сообщил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius), оценив затраты на его строительство в 150 миллионов евро. Однако до сих пор не существует даже одобренного всеми сторонами плана будущего центра. Представители немецкой оборонной промышленности обвиняют в затягивании процесса польскую сторону, пишет Der Spiegel. Между тем открытие центра крайне важно для успеха украинского контрнаступления - несколько танков Leopard были повреждены в ходе боев и требуют ремонта.

Хроника событий 2 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 июля 00.00 - 13.59 >>>

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