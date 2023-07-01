На 494-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий воскресенья, 2 июля (время московское).

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Под обстрел попал Глушковский район Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт . "Недалеко от деревни Елизаветовки насчитали семь прилетов. Пострадавших и разрушений нет, однако деревня в результате обстрела осталась без электроснабжения", - написал он в Telegram-канале.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородским районом. "Сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Накануне, по словам Гладкова, силы ПВО сбили беспилотник в селе Тулянка Валуйского городского округа, последствий не зафиксировано. В Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе была атакована окраина села Поповка, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.

Лондон: Авиакосмическая отрасль РФ страдает из-за войны

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По оценке британской военной разведки, война России против Украины нанесла серьезный удар по российской авиакосмической отрасли. "Отрасль страдает от международных санкций", - говорится в ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter. При этом отмечается, что генерал Сергей Суровикин, командующий Воздушно-космическими войсками РФ уже неделю не появляется на публике после неудавшегося мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Ранее российские власти отменили проведение в этом году Международного авиационно-космического салона (МАКС). По всей видимости, причиной отмены стали соображения безопасности, учитывая серии нападений беспилотников внутри страны, предполагает разведка. Организаторы салона, вероятно, также осознавали потенциальный ущерб репутации, если на мероприятии будет присутствовать меньше международных делегаций.

Обычно МАКС проводится в Подмосковье каждые два года, указывается в сводке, и служит основной площадкой демонстрации последних российских разработок в авиакосмической отрасли, обеспечивая Москве оборонные заказы из-за рубежа.

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Михаэль Кречмер (фото из архива) Фото: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) призвал власти Германии активнее работать над поиском дипломатического решения конфликта в Украине и не отказываться от российского газа навсегда. "Мы должны гораздо больше полагаться на дипломатию, чтобы положить конец войне в Украине", - заявил политик в интервью изданиям Funke Mediengruppe. По его словам, значительная часть людей выступает за дипломатическое решение. "И я ожидаю, что правительство Германии будет открыто для этого", - сказал Кречмер. Он добавил, что больше не хочет слышать фразу "Никогда больше России". "Мы не должны закрывать себе путь к российскому газу на все времена", - подчеркнул он.

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В ночь на 2 июля российские войска запустили по Украине восемь ударных беспилотников "Шахед-136/131" и три крылатые ракеты "Калибр", сообщило командование Воздушных сил ВСУ. По его данным, пуски дронов осуществлялись с юго-восточного направления, а "Калибров" - из акватории Черного моря. Все воздушные цели были уничтожены украинскими силами ПВО.

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В Киевской области в результате падения обломков беспилотников в двух районах повреждены три частных дома, сообщил глава ОВА Руслан Кравченко . По его словам, в одном из домов произошел пожар, его потушили. Пострадал житель одного из домов, он получил ранение ноги.

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В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погиб один мирный житель - в Авдеевке, еще трое получили ранения, сообщает областная военная администрация (ОВА). В Херсонской области, по данным украинской стороны, ранены пять человек, из них трое детей. В Харьковской области, как сообщается, двое раненых в результате обстрела города Балаклея кассетными боеприпасами. В Запорожской области трое раненых, по данным ОВА.

ISW: РФ может оказаться перед сложным выбором из-за Бахмута

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Операции ВСУ в районе города Бахмут на востоке Украины могут поставить российское командование "перед сложным выбором", считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). В очередном обзоре отмечается, что российские войска, вероятно, реагируют на украинские операции вокруг Бахмута переброской сил из других регионов Украины. "Если российских подкреплений, уже направленных в Бахмут, будет недостаточно для удержания достигнутых успехов в этом районе, российское командование может оказаться перед сложным выбором: рисковать созданием серьезных уязвимых точек в Херсонской и Луганской областях или начать отводить войска с юга Украины", - прогнозируют эксперты. В обзоре также говорится, что, по данным российских источников, 1 июля украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на четырех участках фронта.

++08.15++

Российские войска нанесли ночью очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, информация о последствиях атаки уточняется, сообщает Генеральный штаб ВСУ. В утренней оперативной сводке в Facebook говорится, что всего в течение суток противник нанес один ракетный и 27 авиационных ударов, а также совершил около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. По данным украинского командования, основные усилия РФ по-прежнему сосредоточены на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. В течение суток там произошло 46 боевых столкновений, отмечает Генштаб.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава российских сил, два удара по их зенитно-ракетным комплексам и один - по пункту управления, указывается в сводке. Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, две станции РЭБ и "еще один важный объект".

++07.45++

Утром 2 июля в ряде регионов Украины во второй раз с начала суток была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили о вылете бомбардировщика Ту-22м3 с аэродрома Моздок в Северной Осетии. Кроме того, по информации ОК "Юг", в Черном море зафиксирован выход трех ракетоносителей РФ, общим залпом в 16 "Калибров".

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ВС РФ произвели ротацию ракетоносителей в Черном море: один надводный ракетоноситель был заменен там на два подводных, сообщает в Facebook оперативное командование "Юг". При этом суммарный залп ракет "Калибр" составляет 8, указано в посте.

Россия готовится к новой волне мобилизации

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Россия готовится к новой волне мобилизации населения оккупированных территорий юга Украины, передает агентство УНИАН со ссылкой на Центр национального сопротивления. В частности, в Запорожской области оккупационная администрация создала 44 "военно-учетных стола", в которых все граждане призывного возраста или военнослужащие запаса будут поставлены на учет по месту жительства, говорится в сообщении.

++04.50++

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и области, а также Николаевской и Запорожской областях сработали системы ПВО. Как пишет украинское информагентство УНИАН, Россия запустила дроны с южного направления.

Между тем Воздушные силы ВСУ сообщили в Telegram об активности российской авиации на юго-восточном направлении.

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Превосходство России в воздухе, а также минные поля - две главные проблемы для украинского контрнаступления. Такую оценку Дмитрий Кулеба высказал в интервью немецким газетам Die Welt, Bild и изданию Politico.

Глава МИД Украины раскритиковал Виктора Орбана

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Дмитрий Кулеба (фото из архива) Фото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance

Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в интервью таблоиду Bild о том, что Украина не является суверенным государством, поскольку у нее не хватает денег и она зависит от поставок Западом вооружений, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "перевернутой интерпретацией реальности". В "ответном" интервью Bild глава украинской дипломатии подчеркнул, в частности: "Венгрия отчаянно борется за деньги ЕС, чтобы поддержать свою макроэкономическую стабильность и избежать волнений в стране".

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Российское командование перебрасывает новые подразделения своих войск к временно оккупированным Мелитополю и Геническу и перевозит технику в сторону Запорожской области через Арабатскую стрелку. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

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Выездное заседание ставки верховного главнокомандующего ВСУ президент Украины Владимир Зеленский провел на Ровенской АЭС - чтобы оценить на месте любые возможные угрозы. Среди участников заседания были, кроме прочих, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, а также президент компании "Энергоатом" Петр Котин.

По словам Зеленского, наряду с прочими темами ему доложили об охране АЭС и защите ее от киберугроз. Сейчас ситуация на Ровенской атомной электростанции находится под контролем, отметил глава украинского государства.

Хроника событий 1 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 июля 00.00 - 13.59 >>>

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